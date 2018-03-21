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Deniz Bölükbaşı hayatını kaybetti

Eski MHP Milletvekili Deniz Bölükbaşı, hayatını kaybetti.

21 Mart 2018 Çarşamba 08:57

Eski MHP Milletvekili Deniz Bölükbaşı, hayatını kaybetti.

Bir süredir akciğer kanseri tedavisi gören Bölükbaşı, 69 yaşındaydı. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olan Deniz Bölükbaşı, büyükelçilik görevlerinde de bulunmuştu.

(İHA)
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