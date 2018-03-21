Eski MHP Milletvekili Deniz Bölükbaşı, hayatını kaybetti.

Bir süredir akciğer kanseri tedavisi gören Bölükbaşı, 69 yaşındaydı. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olan Deniz Bölükbaşı, büyükelçilik görevlerinde de bulunmuştu.

(İHA)