Eski MHP Milletvekili Deniz Bölükbaşı, hayatını kaybetti.
Bir süredir akciğer kanseri tedavisi gören Bölükbaşı, 69 yaşındaydı. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olan Deniz Bölükbaşı, büyükelçilik görevlerinde de bulunmuştu.(İHA)
Eski MHP Milletvekili Deniz Bölükbaşı, hayatını kaybetti.
Eski MHP Milletvekili Deniz Bölükbaşı, hayatını kaybetti.
Bir süredir akciğer kanseri tedavisi gören Bölükbaşı, 69 yaşındaydı. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olan Deniz Bölükbaşı, büyükelçilik görevlerinde de bulunmuştu.(İHA)