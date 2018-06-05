Başbakan Binali Yıldırım, "Gençlerin delikanlılık dönemini, değişim dönemini maalesef terör örgütleri çok acımasızca kullandılar. Artık bölgede dağa çıkışlar sıfır seviyesine yaklaştı. Devamını getirmemiz lazım” dedi.

Başbakan Yıldırım, 81 ilden gelen öğretmenler ile iftar programında buluştu. Çankaya Köşkü’nde gerçekleşen iftar programında konuşan Yıldırım, bugün Hakkari ve Van’da gerçekleştirdiği miting programını hatırlatarak, “Özellikle Van’da çok müthiş bir coşku vardı. Sadece meydan değil, aynı zamanda sokaklar boyunca ciddi anlamda sevgi gördük. 24 Mayıs 2016’da Başbakan olarak tayin edildiğimde ilk konuşmamda; terörü milletimizin gündeminden çıkartacağız demiştim. Geldiğimiz noktada büyük oranda, yüzde 95’in üzerinde terör Türkiye’nin gündeminden çıktı. Şu anda ekonomi, işsizlik gibi konular daha çok gündemimizde yer alıyor. Bugün bunu Hakkari’de, Van’da gördük. Her taraf şenlenmiş, geleceğe yönelik umutlar artmış. Terör bağlantılı belediyelerin o şehirlerde yaptıkları tahribat, kaynakların tamamen terör örgütlerine aktarılmasının önüne geçildikten sonra Van’ı görünce hayran kaldım. Her taraf pırıl pırıl. Kaynaklar terör örgütüne aktarılmayınca çukur, çamur ortadan kalkıyor ve korku da ortadan kalkıyor. Bundan sonra yapmamız gereken önemli bir şey var. Biraz daha eğitim kalitesine daha çok kafa yoracağız. Altyapıyı hazırladık, 300 bine yakın yeni derslik yaptık” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin öğretmen ihtiyacının olmadığına dikkat çeken Yıldırım, problemin eşleştirme ve denkleştirme olduğunu belirterek, “Bazı illerimizde sayı fazla, bazı illerimizde yetersiz. Fedakarlık gerekiyor. Belirli illere gidişte isteksizlikler oluyor. Böyle olunca mecburen bir dengesizlik ortaya çıkıyor. 15 Temmuz’dan sonra yerinde sözleşmeli öğretmenlik uygulamasına başladık. Bu belirli bir süre orada görev yapacak, 6 sene sonra istediği yere tayin olacak. Buna ihtiyacımız var. Eğer herkes konforlu, rahat yerde çalışmak isterse biz terörden kurtardığımız bu yavrularımızı geleceğe hazırlayamayız. Şimdi onların dağa gönderilmesinin önüne geçtik ama bu yeterli değil. Bundan sonra nüfusun yarısının 25 yaşın altında olduğu Güneydoğu Anadolu bölgesinde mutlaka gençlerimize hem eğitimde hem iş hayatında hem de onları geleceğe hazırlamada çok daha fazla mesai harcamamız gerekiyor. Onların gelecek ümitlerini gerçeğe dönüştüremezsek terör tehdidi yine var olmaya devam edecek. Gençlerin delikanlılık dönemini, değişim dönemini maalesef terör örgütleri çok acımasızca kullandılar. Artık bölgede dağa çıkışlar sıfır seviyesine yaklaştı. Devamını getirmemiz lazım” diye konuştu.

İmkanlarla başarının ters orantılı olduğuna inandığını söyleyen Yıldırım, “İmkanlarınız ne kadar artıyorsa başarı aynı şekilde artmıyor. Zorluklar başarıyı getirir. Bunu ben böyle gördük hayatta. Bu bir kural değil ama çoğu kez çalıştığını da görüyoruz. Yavrularımızı genç yaşlarda yönlendirmemiz lazım. Bizim en büyük meselemiz şu anda, üniversite kapısına kadar ne yapacağını, hangi yöne gideceğine karar vermemek. Koca 8 yıl geçiyor, 8 yılın mutlaka kabiliyetine göre, çocuğun ilgisine göre yönlendirilmesi lazım. Problem bu. Bu alana önümüzdeki dönemde daha çok yoğunlaşacağız. Karar aldık, tekli öğretim için bütün hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Hedef 2019’un sonu. Birkaç ilimiz dışında İstanbul gibi, belki İzmir gibi bütün illerimizde daha önceden geçme imkanına sahibiz. Bunun çalışmalarını yapıyoruz. Tekli öğretime geçtiğimizde öğrencilerimize okulda da yemek vereceğiz” dedi.

Öğretmenlere 3600 ek gösterge verilmesi için bir karar aldıklarını kaydeden Yıldırım, “Bütün öğretmenlerimiz 3600 ek gösterge ile emekli olabilecek. Amacımız; özveri ile gayret ettiniz, emekli olmaya karar verdiniz, emekli olduğunuzda size bir nebze de olsun daha iyi şartlar sağlamak. Bundan şu anda emekli olmuş öğretmenlerde yararlanacak” açıklamasını yaptı.

(İlker Turak /İHA)