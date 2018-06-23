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Cumhurbaşkanlığı Sistemi ne getiriyor ?

16 Nisan 2017 referandumunda kabul edilen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, bu seçimden sonra tam anlamıyla hayata geçmiş olacak. Yeni dönemde hükümetin başı Cumhurbaşkanı olacak.

23 Haziran 2018 Cumartesi 11:37

16 Nisan 2017 referandumunda kabul edilen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, bu seçimden sonra tam anlamıyla hayata geçmiş olacak. Yeni dönemde hükümetin başı Cumhurbaşkanı olacak.

Türkiye, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi’nin ardından "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi" ile tanışacak. Cumhurbaşkanı ve parlamento seçimleri birlikte yapılacak ve sonrasında cumhurbaşkanı hükümeti kuracak. 5 yıl süreyle ülke yönetimi yeni cumhurbaşkanı ile ekibine emanet edilecek. Artık devletin tüm yönetim merkezi Beştepe’deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi olacak.

KANUN YAPIMINDA MECLİS İRADESİ ÖN PLANA ÇIKIYOR

Meclisin bilgi edinme ve denetim yolları korunuyor. Yazılı soruya hükümet üyeleri tarafından 15 gün içinde cevap verilmesi anayasal hüküm haline getiriliyor. Mecliste hazırlanıp kabul edilen kanunu Cumhurbaşkanı’nın geri göndermesi durumunda da son söz meclisin oluyor. Meclis kanunu salt çoğunlukla aynen kabul edip tekrar gönderebiliyor. Bütçe kanunu teklifini hazırlayıp meclise sunma yetkisi Cumhurbaşkanı’na veriliyor. Cumhurbaşkanı yeni sistemde bütçe dışında kanun çıkaramıyor. Çıkaracağı kanun hükmünde kararnamelerin de temel hak ve özgürlüklerle ilgisinin bulunmaması gerekiyor. Cumhurbaşkanı’na ve meclise, seçimleri yenileme yetkisi tanınıyor. Cumhurbaşkanı erken seçim kararı alırsa kendi süresini de kısaltmış oluyor. Sıkıyönetim uygulaması tarih oluyor. Mevcut sistemde bakanlar kurulu yetkisinde olan OHAL ilanı, yeni sistemde Cumhurbaşkanlığı’na veriliyor. OHAL ilanı aynı gün meclisin onayına sunuluyor. Meclisin ohal’i uzatma, kısaltma ya da kaldırma yetkisi bulunuyor. Bu dönemde çıkan kararnameler üç ay içinde meclis tarafından onaylanmaz ise hükümsüz kalıyor.

OHAL DE OLSA SEÇİM SÜRECİ TAMAMEN YSK’NIN DENETİMİNDE GERÇEKLEŞİYOR

Yeni sistemle Cumhurbaşkanı’na cezai sorumluluk geliyor. Yani vatana ihanet dışındaki suçlardan da yargılanabilir. 360 milletvekili oyu ile hakkında soruşturma açılabilir. Soruşturma açılan Cumhurbaşkanı seçim kararı alamıyor. Ayrıca bir kişi en fazla iki dönem cumhurbaşkanı seçilebiliyor. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi, Türkiye’nin yeniden yapılandırılarak tazelenmesini ve daha büyük hedeflere koşmasını amaçlıyor.

(İHA)
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