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Cumhurbaşkanlığı seçimi geçici aday listesi yayımlandı

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) Cumhurbaşkanlığı seçimine girecek adayların belirlenmesine ilişkin kararını içeren geçici aday listesi, Resmi Gazete’de yayımlandı.

10 Mayıs 2018 Perşembe 08:43
Cumhurbaşkanlığı seçimi geçici aday listesi yayımlandı

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) Cumhurbaşkanlığı seçimine girecek adayların belirlenmesine ilişkin kararını içeren geçici aday listesi, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna göre, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde, Cumhurbaşkanlığı için AK Parti ile MHP Grubu tarafından aday gösterilen Recep Tayyip Erdoğan’ın, CHP Grubu tarafından aday gösterilen Muharrem İnce’nin ve HDP Grubu tarafından aday gösterilen Selahattin Demirtaş’ın adaylık başvuruları kabul edildi.

En az 100 bin imza ile adaylık yarışına giren Doğu Perinçek, Meral Akşener ve Temel Karamollaoğlu, imza sınırını aşarak geçici listede yer alırken, yeterli imzaya ulaşamayan Vecdet Öz aday olamadı.

(İHA)
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