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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın makam aracına Türk bayrağı yansıdı

TÜRK-İŞ’i ziyaret eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın park halindeki makam aracının ön camına Türk bayrağı yansıdı.

08 Mart 2018 Perşembe 18:34
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın makam aracına Türk bayrağı yansıdı

TÜRK-İŞ’i ziyaret eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın park halindeki makam aracının ön camına Türk bayrağı yansıdı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı TÜRK-İŞ Genel Başkan Ergün Atalay karşıladı. Yaklaşık 1 saat süren ziyaretin ardından Erdoğan buradan ayrıldı. Erdoğan’ın görüşme yaptığı esnada Genel Merkez binası önünde park halinde olan makam aracına yansıyan görüntü dikkat çekti. Karşı binada asılı olan Türk bayrağının yansıması Erdoğan’ın makam aracının ön camına çerçevelendi. Görenleri büyüleyen o an fotoğraf karesi olarak ölümsüzleşti.

(İHA)
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