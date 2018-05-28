Yazarlar KÜNYE iletişim
İstanbul 19°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Gündem Siyaset Ekonomi Dünya Spor Sağlık Eğitim Teknoloji Asayiş Yaşam Magazin Çevre KÜLTÜR-SANAT Kadın Genel POLİTİKA
BİST
104582
ALTIN
191.589
DOLAR
4.5894
STERLİN
6.0974
EURO
5.3095
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
Grip için antibiyotik kullanmayın
Grip için antibiyotik kullanmayın
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Semavi Eyice için başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Prof. Dr. Semavi Eyice’nin vefatı nedeniyle bir mesaj yayımladı.

28 Mayıs 2018 Pazartesi 21:58
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Semavi Eyice için başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Prof. Dr. Semavi Eyice’nin vefatı nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Prof. Dr. Semavi Eyice’nin vefatı nedeniyle yayımladığı mesajda, “Sanat tarihi alanında ülkemizin yetiştirdiği en önemli isimlerden olan Prof. Dr. Semavi Eyice Hocamızın vefatını büyük bir teessürle öğrendim. Hocamız, 96 yıllık ömründe Bizans ve Osmanlı sanat tarihi başta olmak üzere ülkemizin kadim mirasının anlaşılmasına ışık tutacak pek çok araştırmaya, çeviriye, makaleye ve kitaba imza atmıştır. Şüphesiz hocalar, vefat etseler dahi yazdıkları eserleriyle ve yetiştirdikleri öğrencileriyle gönüllerde daima yaşarlar. Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi de olan Prof. Dr. Semavi Eyice hocamız da birbirinden kıymetli eserleri, Türk kültür ve bilim hayatında ufkumuzu açmaya ve yeni kuşaklara yol göstermeye devam edecektir. Kıymetli hocamıza Allah’tan rahmet, yakınlarına, sevenlerine ve akademi dünyasına başsağlığı diliyorum” dedi.

(Musa Erdoğan /İHA)
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
"Güçlü hükümet diyorsak güçlü meclis ile oluşturacaksınız”
"Güçlü hükümet diyorsak güçlü meclis ile oluşturacaksınız”
"Bu proje bir kardeşlik projesidir”
"Bu proje bir kardeşlik projesidir”
MHP lideri Bahçeli’nin seçim programı belli oldu
MHP lideri Bahçeli’nin seçim programı belli oldu
Muharrem İnce: "Ben robotun beynini yapmaya talibim"
Muharrem İnce: "Ben robotun beynini yapmaya talibim"
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Eyice ailesine başsağlığı telefonu
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Eyice ailesine başsağlığı telefonu
İYİ Parti Malatya İl Başkanı da istifa etti
İYİ Parti Malatya İl Başkanı da istifa etti
﻿
Yazarlar Hakkımızda Reklam Gizlilik Politikası Yayın İlkeleri Kullanıcı Sözleşmesi Künye İletişim
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber Hane

    Rasimpaşa Mah. Bayramyeri Sokak, Çağdaş İş Merkezi No: 19 Kat: 2/14 Kadıköy / İstanbul

    0850 885 25 77

    Yukarı Çık Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim