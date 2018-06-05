Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan müjde

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zonguldak mitinginde Türkiye Taşkömürü Kurumu’na yılbaşına kadar bin, yılbaşından sonra 500 olmak üzere 1500 maden işçisi alınacağı müjdesini verdi.

AK Parti’nin Zonguldak mitinginde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son 16 yılda Zonguldak’a 18 katrilyon yatırım yaptıklarını ifade etti. Eğitim, ulaşım, sağlık, konut yatırımlarını da aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İlk olarak hizmetlerimizi sayıyor, yeni dönem için milletimizden yetki istiyoruz. Son 16 yılda Zonguldak’a 18 katrilyon yatırım yaptık. Eğitimde bin 652 yeni derslik inşa ettik. Yükseköğretimde yüksek kapasiteli yurtları üniversite gençliğimizin hizmetine sunduk. Gelecek yıl bin 300 kişilik yeni yurtlar açıyoruz. Zonguldak’a 9’u hastaneden oluşan toplam 17 sağlık tesisi yaptık. 400 yataklı Ereğli Devlet Hastanesi, Zonguldak Kadın Doğum ve Hastalıkları Hastanesi, 100 Yataklı Devrek Devlet Hastanesi bunlardan sadece bazıları. 400 yataklı Atatürk Devlet hastanesi ile birlikte 4 sağlık tesisimizin inşası sürüyor. TOKİ aracılığıyla Zonguldak’a konut projesini hayata geçirdik. 2002 yılına kadar 22 kilometre bölünmüş yol yapılmıştı. Şimdi bu yol 186 kilometreye çıktı. Yatırım bedeli 6 katrilyon olan 8 yol projemizin inşası ise devam ediyor. Mithatpaşa Tünellerinin de olduğu Zonguldak, Amasra, Cide, Kurucaşile yoludur. Bu projeyi 3 yıl için de tamamen bitireceğiz. Zonguldak-Ereğli-Devrek yolu ile Devrek-Çaycuma ayrımı Zonguldak yolunu da 3 yıl içinde bitireceğiz. Irmak-Karabük-Zonguldak demiryolunu rehabilite ettik. Bölge için yapmayı planladığımız bir diğer demiryolu hattı ise Adapazarı, Karasu, Akçakoca, Ereğli, Bartın demiryolu projesidir. Filyos Limanı alt yapı inşaatında yarıya geldik" diye konuştu.

"TÜRKİYE’NİN 3. BÜYÜK LİMANI FİLYOS LİMANI"

Filyos Limanı’ndaki alt yapı çalışmalarını da aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye’nin üçüncü büyük limanı olan Filyos Limanı ile kombine taşımacılıkta hizmet verecek bir tesise kavuşuyoruz. Tüm Karadeniz’in ana ihracat merkezi olacak. Alt yapı yatırım bedeli 676 trilyon. Bu projenin alt yapı inşaatını 2020’de tamamlıyoruz. Zonguldak şehir merkezinin içme suyu ihtiyacını karşılamak için içme suyu tüneli ve kanalını inşa ederek kent merkezine içme suyunu temin ettik. Ereğli ve yerleşim yerlerinin içme suyunu kökten çözdük. Alaplı’da da içme suyu çalışmaları oldu. 61 yerleşim yerini taşkınlardan koruduk. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenlikleriyle topraklarını korumak için 21 adet taşkın koruma çalışmalarımız oldu. 400 trilyon çiftçilerimize tarımsal destek verdik. Son 16 yılda İş-Kur kanalıyla 35 bin kardeşimiz işe yerleştirildi. İnşallah bu yılsonuna kadar TTK’ya bin kişi alacağız. Önümüzdeki yılda buna 500 ilavemiz olacak. Demek ki toplamda bin 500. Mekanize sisteme geçtiğimiz için bunlar olacak. Zonguldak’a verdiğimiz 660 trilyon tutarındaki teşviklerden toplam 219 bin işverenimiz ve sigortalımız yararlandı. Şimdi ben diyorum ki şu kalan 19 günde kapı kapı dolaşmaya var mıyız?" ifadelerine yer verdi.

"HAZİNEYE DEVREDİLEN ARAZİYİ MİLLET BAHÇESİ’NE DÖNÜŞTÜRECEĞİZ"

Zonguldak’a TTK’dan Hazine’ye devredilen 150 dönümlük araziyi Millet Bahçesi’ne dönüştüreceklerini vurgulayan Erdoğan, "Bugün gelirken elimiz boş gelmedik. Ülkemizin farklı bölgelerine millet bahçeleri kazandırıyoruz. Burada neresi uygun? Cami yapıyoruz ya. Camiyi bizzat takip ediyorum. Muhteşem bir cami yapılıyor. Caminin hemen yanı başında TTK’ya hazineye devredilmiş 150 dönümlük arazi var. Orayı millet bahçesine dönüştüreceğiz. Denizin kenarında böyle bir millet bahçesi. Alacaksınız çocukları yanınıza, çocuklarla beraber yatın yuvarlanın. Bunun tadına doyum olur mu? Bizim de Zonguldak’ta millet bahçemiz var. Biz bugüne kadar hep ülkemiz ve geleceğimiz için çalıştık. 16 yılda ülkeyi tarihinin en büyük hizmetleriyle buluşturduk. Karşılaştığımız tüm badireleri de sizlerin desteği ile aştık. Kurulan tuzakları sizlerin tuzakları ile aştık. 3-5 günlük menfaat için birilerine peşkeş çekmedik. Kalbi milletiyle bir çarpan milletiyle aynı yürüyen hiçbir siyasetçiyi yolundan saptıramaz. 15 Temmuz’da saptırdı mı? Sizlere bir çağrı yaptık. Hepiniz meydanlara döküldünüz. Siz F-16’ların karşısında dik durdunuz. O korkaklar var ya korkalar, Pensilvanya’da var ya. Onun yanından gidenler var ya. Onlar zafer anıtı dikemez. Zafer anıtını millet diker. 16 yıldır hep ’Bize Allah, bize millet yeter’ dedik. Önümüzdeki dönem için de aynı şeyleri söylüyoruz. Zorlu yolculuğumuzda bize millet yeter, bize Zonguldak yeter" diye ifade etti.

(Onur Altındağ - Sertaç Özdemir - Ahmet Bilal Hamzaçebi - Yasin Erdem /İHA)