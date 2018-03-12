Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Hüseyin Başaran’a taziye telefonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran’da özel Türk jetinin düşmesi neticesinde yaşamını yitiren Mina Başaran’ın babası iş adamı Hüseyin Başaran’ı arayarak, taziyede bulundu.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, uçak kazasında kızı Mina Başaran’ı kaybeden iş adamı Hüseyin Başaran’ı bu akşam telefonla arayarak, kazadan derin üzüntü duyduğunu, kazazede ailelerin acılarını paylaştığını ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kazada çocuklarını ve yakınlarını kaybeden ailelere Allah’tan sabır ve metanet dilediği kaydedildi.

İstanbul’a gelmek üzere Birleşik Arap Emirlikleri’nden havalanan Başaran Holding’e ait özel jetin dün akşam İran’ın güneydoğusundaki Çaharmahal ve Bahtiyari eyaletinin Şehrikürd kentine bağlı Durk Enar köyü yakınlarına düşmesi neticesinde 3’ü mürettebat toplam 11 kişi hayatını kaybetmişti.

(Derya Yetim /İHA)