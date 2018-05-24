Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ek gösterge müjdesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Polislerimizin öğretmenlerimizin hemşirelerimizin din görevlilerimizin ve diğer idarecilerimizin emeklilik ek göstergelerini 3600’e çıkaracağız. Buradaki adaletsizliği bu vesileyle inşallah gidermiş oluyoruz” dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Seçim Beyannamesini açıkladı. Beyannamenin son başlığının dış politika ve milli güvenlik konusu olduğunu bildiren Erdoğan, “Dış politikada hakkaniyet eksenli yaklaşımımızı devam ettireceğiz. Bağımsız ve inisiyatif alan dış politika uygulamalarımızla öncü bir ülke haline getirdiğimiz Türkiye’yi bölgesel ve küresel düzeyde daha da güçlendireceğiz. Bölgemizin demokrasiye ve insan haklarına saygılı istikrarlı yönetimlere kavuşması için çalışmayı sürdüreceğiz. Birleşmiş Milletler başta olmak üzere tüm uluslararası platformlarda insanlığın vicdanı mazlumların sesi olduk. Olmaya devam edeceğiz. ‘Dünya 5’ten büyüktür’ çağrımızı her platformda tekrarlayacağız. Dış politikada elde ettiğimiz kazanımların ticaret ve yatırım olarak ülkemize dönmesine yönelik çalışmalara ağırlık vereceğiz. Boşuna ‘one minute’ demedik. Boşuna ‘Dünya 5’ten büyüktür’ demedik. Bunlar bizim dış politikamızın eksenini oluşturdu. Stratejik bir hedef olarak gördüğümüz Avrupa Birliği üyeliği için kazan kazan esasına göre süreci işletmekten vazgeçmeyeceğiz. Amerika ile yaşadığımız sorunları aşarak müttefiklik ruhuna uygun bir ilişki tesis etmenin yollarını arayacağız. Rusya ile gayet iyi bir zemine oturan ilişkilerimizi daha da geliştireceğiz. Balkan ülkeleriyle tarihi birlikteliğimizden aldığımız güçle daha yakın ilişkiler sürdürmeye devam edeceğiz. Ukrayna’nın toprak bütünlüğünü savunmayı sürdürecek, Kırım’ın asli halkı olan Katar Türklerinin güvenlik ve refahının teminini önceliğimiz olarak koruyacağız. KKTC’yi siyasi ve ekonomik olarak destekleyecek adada adil bir çözüme ulaşılması için çaba göstermeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

“FİLİSTİN HALKI KENDİ ÖZGÜR VATANLARINA KAVUŞANA, İLK KIBLEMİZ KUDÜS BARIŞA VE HUZURA ERİŞENE KADAR ÇABA GÖSTERMEYE DEVAM EDECEĞİZ”

Kuzey Afrika ve Ortadoğu ülkeleriyle ilişkileri derinleştirecek halklar arasındaki kültürel ve beşeri ilişkilerin sürdürüleceğini söyleyen Erdoğan, “Filistin halkı kendi özgür vatanlarına kavuşana, ilk kıblemiz Kudüs barışa ve huzura erişene kadar çaba göstermeye devam edeceğiz. Irak’ta kalıcı istikrar ve güvenliğin sağlanmasına yönelik gayretleri destekleyeceğiz. Suriye toprakları tüm teröristlerden arındırılana kadar bu ülkedeki faaliyetlerimizi arttırarak devam ettireceğiz. Kuzey Suriye’yi teröristlerden temizleyeceğiz. Oranın vatandaşları halkı topraklarına dönecek. Ülkemizdeki Suriyeli kardeşlerimizin güvenliğini sağladığımız bölgelere dönüşlerini teşvik edeceğiz. Afrika’da her alanda daha etkin şekilde yer almak için çaba göstereceğiz. G20, İslam İşbirliği Teşkilatı, D8 Karadeniz Ekonomik İşbirliği gibi oluşumları en etkin şekilde kullanmakta kararlıyız. Yurt dışında yaşayan milyonlarca vatandaşımızın haklarını korumak için gereken tedbirleri almaya devam edeceğiz. Hiçbir ayrım yapmaksızın tüm terör örgütleriyle mücadelemizi sürdüreceğiz. Terör örgütlerinin ülkemizi hedef alan saldırıları yanında, propaganda ve finans kaynaklarının kesilmesine yönelik tedbirleri yaygınlaştıracağız” şeklinde konuştu.

“POLİSLERİMİZİN ÖĞRETMENLERİMİZİN HEMŞİRELERİMİZİN DİN GÖREVLİLERİMİZİN VE DİĞER İDARECİLERİMİZİN EMEKLİLİK EK GÖSTERGELERİNİ 3600’E ÇIKARACAĞIZ”

Polis, öğretmen, hemşire ve din görevlilerine bir müjde vermek istediğini ifade eden Erdoğan, “Polislerimizin öğretmenlerimizin hemşirelerimizin din görevlilerimizin ve diğer idarecilerimizin emeklilik ek göstergelerini 3600’e çıkaracağız. Buradaki adaletsizliği bu vesileyle inşallah gidermiş oluyoruz. Böylece ülkeleri ve milletleri için fedakarca çalışan bu kamu görevlilerimizin emekliliklerinde de verdikleri hizmetlerin karşılığın alabilmelerini temin ediyoruz. Yeni döneme yepyeni bir anlayışla başlıyoruz. Çünkü vakit Türkiye vakti. Erdem, irade ve cesaretle Türkiye şahlanacak. Tek millet tek bayrak tek vatan tek devlet bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız” açıklamasında bulundu.

146 PROJEDEN BAZILARINI TANITTI

Seçim beyannamesinin içinde olan 146 projeden bazılarını da tanıtan Erdoğan, şöyle konuştu:

“AK Parti Türkiye’ye en büyük yatırımları yapan partidir. Diğerlerinin zaten böyle bir geçmişi yok. Bugüne kadar yaptıklarımız bizim ortada, halen devam eden projelerimiz var. Bir de yeni açıklayacağımız projelerimiz bulunuyor. 146 proje aslında binlerce proje arasından seçip buraya koyduklarımızdan oluşuyor. Bu 146 projeyi tek tek anlatmak çok zaman alacağı için şöyle birer ikişer örneği paylaşayım diyorum. İstanbul’da Atatürk Kültür Merkezi Projesi. Bu Taksim meydanındaki o meşhur bir AKM vardı. Şimdi o AKM’yi yıktık, onun yerine İstanbul’da Türkiye’nin en önemli, adeta birincil olarak bir opera binası ama çok amaçlı. Bunu yapıyoruz ve muhteşem bir proje. Önümüzdeki yıl inşallah hizmete girecek. İstanbul’un en önemli değerlerinden biri olacak. Ankara’da Türkiye Uygarlıklar Müzesi adıyla, ülkemizin her köşesinden eserlerin yer alacağı dev bir külliye kuracağız. Hipodromun olduğu alanı bu projeye dönüştürüyoruz. Kültürel mirasımızı gelecek nesillere aktarmak için dijital kültür arşivi oluşturuyoruz. Yassıada’yı Yassıada veya ‘yaslı ada’ olmaktan çıkartıp demokrasi ve özgürlükler adası haline dönüştürüyoruz. Şimdi inşaat hızla devam ediyor, ben de ara sıra helikopterle üzerinden şöyle kontrol ediyorum. İnşallah muhteşem bir eser meydana geliyor. Orada demokrasinin en önemli temsilcisi Adnan Menderes’in idam fermanını orada yazdılar. Şimdi orayı özgürlükler ve demokrasi adası haline getiriyoruz. Sağlıkta milli aşı üretimi, yerli plazma üretimi gibi stratejik öneme haiz projeleri birer birer uygulamaya alacağız. Savunma sanayinde başlattığımız projeleri tamamlamakla kalmayacak sürekli daha ileri taşıyacağız. Savunma sanayinde muhteşem gelişmeler var. Savaş uçağımızı yapıyoruz. ALTAY tankımızı yapıyoruz. Karada, havada ve denizde her alanda kendi kendimize yeterli olmanın yanında önemli bir ihracatçı haline gelene kadar savunma sanayi projelerimizi geliştirmeyi de sürdüreceğiz. Ulaştırma alanında, yerli marka otomobilimizin üretimiyle ilgili proje hızla ilerliyor. 5 ortaklı imzaları attık ve çalışma devam ediyor. Yerli otomobilimizi yapacağız. Hedefimiz önümüzdeki yıl prototipi tamamlamak, 2021 yılında da ticari üretime geçmek. Otoyollarımızın bir kısmının inşaatı zaten sürüyor. İstanbul İzmir otoyolunun tamamını önümüzdeki yılın sonuna kadar hizmete açıyoruz. Yeni havalimanımızın da ulaşımına katkıda bulunacak Kuzey Marmara otoyolunun çok büyük bir bölümünü önümüzdeki yıl tamamlıyoruz. 29 Ekim’de İstanbul’daki 3.Havalimanını açıyoruz. 1915 Çanakkale Köprüsü’nün de içinde yer aldığı, Tekirdağ Balıkesir otoyolunun tamamını 2022 yılına kadar bitirmeyi hedefliyoruz. Ankara -Niğde otoyolunun inşaatı sürüyor. Bu proje bittiğinde Edirne’den Şanlıurfa’ya kadar kesintisiz otoyol ulaşımı sağlanmış olacak. Menemen Çandarlı otoyolunun inşası başladı. Mersin - Taşucu otoyolunun ihalesi birkaç ay içinde o da yapılıyor. Ayrıca Ankara - Delice, Burdur - Alanya, Denizli - Antalya, Ankara- Sivrihisar otoyolları 2023 perspektifimizde yer alan projeler arasında bulunuyor. Ovit Tüneli’ni bu yıl, Zigana Tüneli’ni önümüzdeki yıl tamamlamayı hedefliyoruz. Cizre ile Şırnak’ı birbirine bağlayan Cudi Tünelleri beton kaplama aşamasına geldi. İnşallah yakında onları da hizmete açacağız. Mersin Antalya arasında yer alan 34 adet tünelden 15 tanesini tamamladık. Ordu çevre yolundaki 4 tünelden ikisi bitti. Zara - Suşehri arasındaki tüneli önümüzdeki yıl hizmete açmayı planlıyoruz. Şebinkarahisar - Giresun arasındaki Eğribel Tüneli’nde ışık göründü. Erzurum - Bayburt arasındaki tünelde ışığı önümüzdeki yıl göreceğiz. Tabi tünel deyince 3 katlı büyük İstanbul tünelini saymadan geçmek olmaz. Denizin altından üç katlı tünel. En altı raylı sistem, onun üstündeki iki kat lastikli sistem. Dünyada bir ilk olacak bu projenin raylı bölümüyle İstanbul’daki 9 farklı raylı sistemi birbirine entegre ediyoruz. Lastik tekerlekli araçlar içinde yeni bir güzergah oluşturmuş oluyoruz.”

“Kanal İstanbul sadece ülkemiz için değil dünya çapında dev bir proje” diyen Erdoğan, “Daha önce sözünü verdiğimiz, maalesef sözü gecikmeli olarak uygulamaya girecek bir proje. Yeni dönemde inşallah start vererek bu işi halledeceğiz. Karadeniz ve Marmara’yı 45 kilometrelik kanalla birbirine bağlayacak proje İstanbul’la birlikte tüm bölgenin ekonomisini sosyal ve kültürel hayatını değiştirecek niteliktedir. Bu projenin finansman modeli konusunda da önemli görüşmeler yaptık. Çok yakında bu projeyi ihaleye çıkaracağız” açıklamasında bulundu.

Hızlı tren hatlarının da bir başka önemli ulaşım projesi olduğuna dikkat çeken Erdoğan, “Ankara, İstanbul, Eskişehir, Konya hatlarına ilave olarak İzmir, Mersin, Sivas, Kayseri, Bursa hızlı tren hatlarındaki çalışmalar sürüyor. Bunun yanında 2023 perspektifimizde Erzurum’dan Samsun’a Malatya’ya kadar pek çok şehrimizi hızlı tren konforuyla tanıştırmayı planlıyoruz. İstanbul’da inşası bitmek üzere olan yeni havalimanımız Türkiye’nin prestij eserlerinden biridir. Yeni havalimanımızın ilk etabını inşallah 29 Ekim tarihinde hizmete açıyoruz. Rize Artvin, Bayburt Gümüşhane, Yozgat, Karaman, Çeşme Alaçatı, Batı Antalya havalimanlarını da birkaç yıl içinde tamamlamayı hedefliyoruz. Filyos, Mersin ve Çandarlı limanları deniz ticaretimize yeni nefesler kazandıracaktır. Ankara şehir içi ulaşım hatlarını genişletiyoruz. AKM Gar Kızılay metrosunu 2021 yılında açıyor, Esenboğa raylı sistem bağlantısını bu yıl yatırım programına alıyoruz. Ankara’yı Dikimevinden Doğu Çevre Yoluna kadar 10 kilometre Aşti’den ODTÜ’ye kadar 5 kilometre uzatıyoruz. Gar ile Ovacık arasında inşası süren Etlik Hastanesini de kapsayacak şekilde yeni bir metro hattı kuruyoruz. Gar ile Kuyubaşı arasında da bir başka hattın inşasını planlıyoruz. İzmir’de Körfez geçiş projesiyle Kuzey’den gelen trafiğin doğrudan güneye akmasını sağlayacağız. İzban’ı 136 kilometreye çıkartan İzmir ile çevre ilçeleri ve hatta şehirleri birbirine bağlayan bu hattı Bergama’ya kadar 50 kilometre daha uzatıyoruz” dedi.

“Azerbaycan ile birlikte hayata geçirdiğimiz TANAP’ın açılığını inşallah 12 Haziran’da yapıyoruz”

Erdoğan, projelerini sıralamaya şöyle devam etti:

“Hedefimiz İstanbul’daki raylı sistemlerin uzunluğunu bin kilometreye çıkartmaktır. Konya, Gaziantep, Erzurum, Erzincan ve Kayseri’de birkaç yıl içerisinde raylı sistemleri hizmete almayı planlıyoruz. Tarımda Silvan Barajı ve bağlantılarıyla 235 bin hektar alanı sulayacak 200 bin insanımıza istihdam sağlayacağız. Suruç Ovası sulaması projesinin 56 kilometrelik kısmını bitirdik. Kalanları da 2022 yılına kadar tamamlıyoruz. Aşağı Fırat projesiyle 216 bin hektar alanı sulamayı hedefliyoruz. Şu ana kadar 43 bin hektarın inşaatını tamamladık. 91 bin hektardaki çalışmalar sürüyor. Yaklaşık 115 bin hektar alanı sulayacağımız Kralkızı Dicle projesinde 37 bin 500 hektarı tamamladık. 65 bin hektarda inşaat çalışmaları devam ediyor. Özellikle Bozova sulaması projesi 60 hektarı kapsıyor 28 bin hektar sulamaya hazır hale geldi. Bugüne kadar 6 milyon hektarın üzerinde alanı toplulaştırarak tarımda verimi arttırdık. Bu yıldı 800 bin hektar alanı toplulaştırıyoruz. Enerjide Ilısu Barajı ve HES gerçekten dev bir proje. Bu yıl su tutmaya, önümüzdeki elektrik üretmeye başlayacağımız bu projenin maliyeti 9 milyar liradır. Yusufeli Barajı ve HES’te 2020 yılında su tutmaya başlanacaktır. Azerbaycan ile birlikte hayata geçirdiğimiz TANAP’ın açılığını inşallah 12 Haziran’da yapıyoruz. Rusya ile birlikte yürüttüğümüz Türk Akım Doğalgaz Boru Hattı projesinde önümüzdeki yıl gaz akışının başlamasını bekliyoruz. Tuz Gölü’nde ve Kuzey Marmara’da iki büyük doğalgaz yeraltı depolama tesisi yapıyoruz. Mersin Akkuyu’da ülkemizin ilk nükleer güç santralinin inşası sürüyor. Türkiye için büyük öneme sahip bu santralin ilk ünitesini 2023’te devreye almayı planlıyoruz. Sinop’taki nükleer güç santraliyle ilgili çalışmalar sürüyor. Güneş ve rüzgar enerjisi konusunda çok önemli çalışmalar başlattık. Hiçbir büyük şehrimizin içme suyu sıkıntısı çekme ihtimali kalmayıncaya kadar çalışmaları sürdüreceğiz.”

“İSTANBUL BAŞTA OLMAK ÜZERE, ÖZELLİKLE MERKEZİ BÖLGELERDE ESKİ STATLAR BUNLARI MİLLET BAHÇELERİNE DÖNÜŞTÜRÜYORUZ”

Çevre alanında da önemli projeleri olduğunu bildiren Erdoğan, “Ergene havzasındaki sanayi tesislerini ve organize sanayi bölgelerini aynı çatı altında topluyoruz. Bunların atık sularını bertaraf edecek tesisin inşasına başladık. Tesisin Çerkezköy bölümünü bu yıl, Ergene hattını önümüzdeki yıl tamamlamayı planlıyoruz. Nüfusu 25 binin altındaki yerleşim yerlerinin içme suyu ve kanalizasyon projelerine yüzde 50 hibe vermeye devam edeceğiz. Geliyorum bu seçimlerin bana göre en önemli projesine. İstanbul başta olmak üzere, özellikle merkezi bölgelerde eski statlar bunları millet bahçelerine dönüştürüyoruz. Bunların da en önemlisi yeni yerine 29 Ekim’de taşınacak olan Atatürk Havalimanı’nın tamamında kuracağımız millet bahçesidir. Artık orası havalimanı olmaktan çıkacak, orayı tamamen aynen bir Central Park gibi, bir Hyde Park gibi bu hale dönüştüreceğiz. Onların hepsinden çok daha büyük olacak. Yaparsa AK Parti yapar. Laf ola beri gele değil, icraat. Ayrıca Başakşehir, Maslak, Pendik ve Bakırköy’de de bunlara ilaveten yapılacak olan millet bahçelerimiz var. İstanbul’un farklı bölgelerinde 30 tane daha yeşil alan tesis ediyoruz. Ankara’da mevcut AKM alanını, İzmir’de Eskişehir’de İzmir’de biliyorsunuz değişen statlar var ya onların yerine de aynı şekilde bu tür parklar yapacağız. Eskişehir’de eski Eskişehir stadını artık ne yapıyoruz? Orayı da bir millet bahçesi yapıyoruz. Bursa’da eski stadın yerine aynen orada da bir millet bahçesi yapıyoruz. Trabzon’da eski Avni Aker Stadının yerine orada da yine millet bahçesi yapıyoruz. Gaziantep’te eski statın yerine millet bahçesi yapıyoruz. Adana’da Mersin’de Samsun’da Malatya’da yapıyoruz. Eski statların yerlerini millet bahçeleri haline çeviriyoruz. Şimdi soruyorum kimmiş çevreci? Çevreciler çıkıyor ortaya, bugüne kadar milyarlarca fidan diken bir iktidarız biz” diye konuştu.

" AK PARTİ MİLLETVEKİLİ ADAYI OLMAK SİZE ÇOK BÜYÜK SORUMLULUKLAR YÜKLÜYOR"

Milletvekili adaylarına yönelik ise Erdoğan, “Milletimize taahhütlerimizin ve projelerimizin yer aldığı 360 sayfalık kitabımız dağıtılmıştır. Tüm detaylar orada var. Sizlerden bu perspektifi öncelikle çok iyi hazmetmenizi bunun yanında seçim çevrelerinizdeki vatandaşlarımıza çok iyi anlatmanızı istiyorum. AK Parti’nin en büyük gücü milletiyle olan bağı ve elbette bunun bir parçası olan ülkemize yaptığı hizmetlerdir. Hizmet siyasetinde bizimle yarışabilecek hiçbir parti yoktur. AK Parti milletvekili adayı olmak size çok büyük sorumluluklar yüklüyor. AK Parti milletvekili adayları duruşu, bakışı, anlayışı olan aşkı ve davası olan insanlardır. Sizler aynı zamanda bir büyük medeniyet davasının temsilcisisiniz. Bizler millet olarak bu topraklarda hep güzel başlangıçlar yaptık. İznik’te Selçuklu ile Sögüt’te Osmanlı ile, Ankara’da Cumhuriyetle güzel bir başlangıç yaptık. 1950’de çok partili hayata geçerek güzel bir demokrasi başlangıcı yaptık. 16 yıl önce AK Parti ile demokrasi ve kalkınma yolunda güzel bir başlangıç yaptık. 15 Temmuz’da milletimizle birlikte istiklalimize ve istikbalimize sahip çıkma konusunda güzel bir başlangıç yaptık. Şimdi de 24 Haziran’a yeni yönetim sistemimizle güzel bir başlangıç yapmaya hazırlanıyoruz” ifadelerini kullandı.

(Pelin Üzek Kılıç - Derya Yetim - Ömer Çetin /İHA)