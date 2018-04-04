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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Alparslan Türkeş’in mezarına ziyaret

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP’nin Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş’in mezarını ziyaret etti.

04 Nisan 2018 Çarşamba 18:36
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Alparslan Türkeş’in mezarına ziyaret

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP’nin Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş’in mezarını ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP’nin Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş’in vefat yıl dönümü nedeniyle Beştepe’deki anıtmezarını ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, merhum Türkeş’in mezarına su döktükten sonra dua etti. Erdoğan’ın ziyaretine merhem Türkeş’in oğlu Tuğrul Türkeş ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak eşlik etti. Erdoğan ziyaret esnasında vatandaşlarla da sohbet etti.

(Derya Yetim /İHA)
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