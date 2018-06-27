Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Lübnan ve Tunus’tan tebrik

Lübnan Başbakanı Saad Hariri, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı telefonla arayarak 24 Haziran’daki seçim zaferini tebrik etti.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından elde edilen bilgiye göre, Lübnan Başbakanı Saad Hariri, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı telefonla arayarak 24 Haziran’daki seçim zaferini tebrik etti. Öte yandan, Tunus Devlet Başkanı El-Baci Kaid Es-Sibsi de Cumhurbaşkanı Erdoğan’a bir tebrik mesajı yolladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı 24 Haziran seçimlerindeki başarısından dolayı tebrik eden Es-Sibsi, Tunus-Türkiye ilişkilerinin önümüzdeki süreçte daha da güçleneceğini vurguladı.

(İHA)