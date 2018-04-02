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Cumhurbaşkanı Erdoğan öğrencilerle bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başakşehir Akif İnan Anadolu İmam Hatip Lisesini gezerek, öğrencilerle bir araya geldi. Ziyarette bir öğrencinin Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yazdığı mektup büyük alkış aldı.

02 Nisan 2018 Pazartesi 20:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan öğrencilerle bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başakşehir Akif İnan Anadolu İmam Hatip Lisesini gezerek, öğrencilerle bir araya geldi. Ziyarette bir öğrencinin Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yazdığı mektup büyük alkış aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal ile birlikte Milli Eğitim Bakanlığı, İstanbul Valiliği ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nce yaptırılan 80 okul ve 59 okul kapalı spor salonunun açılış töreninin ardından Başakşehir Akif İnan Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde sınıfları gezerek öğrencilerle bir araya geldi. Öğrencilerle sohbet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, onlarla fotoğraf çektirdi. Bir öğrenci, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yazdığı mektubu okudu. "Aziz milletimizin gençleri bu satırlara dikkat çekip uygulamalıdır. O söz ’Oku, düşün, uygula, neticelendir’dir. Türkiye Cumhuriyeti 12. Cumhurbaşkanı ve Allah’ın izniyle Türkiye Cumhuriyeti Birinci Devlet Başkanı Recep Tayyip Erdoğan" diye biten mektubu okuyan öğrenciyi Cumhurbaşkanı Erdoğan öperek teşekkür etti. Sınıftakiler mektubu okuyan öğrenciyi uzun süre alkışladı. Ardından laboratuvarı gezen Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğrencilere duvarda asılı olan alim Cabir Bin Hayyan’ın fotoğrafını göstererek, "İnşallah sizler Cabir Bin Hayyan gibi onların izinden başarılarla dolu bir geleceğe imza atarsınız" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kapıda kendini bekleyenlerle de sohbet etti.
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