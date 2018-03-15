Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkel ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Federal Cumhuriyeti Şansölyesi Angela Merkel ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, bu akşam gerçekleşen görüşmede ikili ilişkiler, Türkiye-AB ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya’da federal hükümetin resmen göreve başlaması ve şansölyelik görevini yeniden üstlenmesi vesileyesiyle Merkel’e tebriklerini ve başarı dileklerini iletti. İki lider, Türkiye ve Almanya arasındaki diyalog ve iş birliğine ivme kazandırma konusundaki kararlılıklarını yineledikleri görüşmede, yasadışı göçle mücadele ve mülteciler konusunda birlikte çalışmanın önemine işaret etti. Terör örgütlerine karşı ortak mücadelenin gerekliliğinin vurgulandığı görüşmede, 26 Mart’ta Varna’da gerçekleştirilecek olan AB Liderler Zirvesi’nin önemi üzerinde duruldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşme vesilesiyle, Türkiye’nin Afrin’de terör unsurlarıyla mücadele çerçevesinde yürütmekte olduğu Zeytin Dalı Harekatı hakkında bilgi paylaşımında da bulundu.

(Derya Yetim /İHA)