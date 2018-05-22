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Cumhurbaşkanı Erdoğan iftarda bir aileye konuk oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, iftar için Ankaralı bir ailenin sofrasına konuk olu.

22 Mayıs 2018 Salı 22:08
Cumhurbaşkanı Erdoğan iftarda bir aileye konuk oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, iftar için Ankaralı bir ailenin sofrasına konuk olu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, iftar saatinde Ankaralı bir ailenin konuğu oldu. Eşi Emine Erdoğan ile birlikte yer sofrasına oturan Erdoğan, sıcak ortamda orucunu açtı. Ziyarete ilişkin sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden paylaşımda bulunan Erdoğan, “Bugün iftarda Hüseyin Cahit Sargın amcamızın ve ailesinin evine misafir olduk. Alicenap milletimizin sofralarından Ramazan bereketi hiç eksik olmasın” ifadelerini kullandı.

(Caner Ünver /İHA)
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