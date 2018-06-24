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Çiller: Son sözü millet söyler

Eski Başbakan Tansu Çiller, oyunu İstanbul Sarıyer’de kullandı. Çiller, "Sonuçların ülkemize hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

24 Haziran 2018 Pazar 12:24
Çiller: Son sözü millet söyler

Eski Başbakan Tansu Çiller, oyunu İstanbul Sarıyer’de kullandı. Çiller, "Sonuçların ülkemize hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

Eski Başbakan Tansu Çiller, oyunu Sarıyer Yeniköy İlkokulu’nda kullandı. Oyunu kullandıktan sonra gazetecilerin sorularını yanıtlayan Çiller, "Bugün adeta bir bayram havası içerisinde, bir seçim şöleni havasında herkes huzurla sandıklara gidiyor. Bu çok güzel bir şey. Demokrasi kültürümüz açısından güzel bir örnek. Sonuçların ülkemize hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Çiller seçimden beklentilerinin sorulması üzerine, "Son sözü millet söyler" dedi.

(İHA)
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