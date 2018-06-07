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Çiftçiye ’mazot’ sözü verdi

CHP Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, cumhurbaşkanı seçildiğinde çiftçiye mazotu 3 lira yapacağını söyledi.

07 Haziran 2018 Perşembe 22:33
Çiftçiye ’mazot’ sözü verdi

CHP Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, cumhurbaşkanı seçildiğinde çiftçiye mazotu 3 lira yapacağını söyledi.

CHP Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Isparta programının ardından Şeker Meydanı’nda Burdurlulara hitap etti. Burdur’daki şeker fabrikasının kapatılmasını eleştiren İnce, memleketin halinin kötü olduğunu savundu. “ Fabrika aç, bacaları tüten fabrika aç” diyen İnce, ”Yem fiyatları süt fiyatlarına eşitlendi. Mazot alınamıyor. 2 Haziran’dan sonra milletimiz isteğiyle cumhurbaşkanı seçildiğimde çiftçiye mazotu 3 liradan vereceğim. Meydanlarda anlatıyor. Hiç proje, fabrika gelecek yok, vizyon yok. Ya bana sataşıyor ya kıraathane falan diyor. Meydanlara gelip birde iftira atıyor. Tüm cumhurbaşkanı adaylarını ziyaret ettim. Kimseyi ayırmadım. 500 lira da para yatırdım hesaplarına. Huzur istiyoruz, barış istiyoruz, barış. Uzlaşma istiyorum. Benim yaptığım nezaket insanlık. Bu zihniyet Türkiye’yi kucaklayamaz. Türkiye’yi kalkındıramaz, barıştıramaz.” diye konuştu.

"SEN KİMSİN KÖYLÜNÜN KASKETİ İLE DALGA GEÇİYORSUN"

Traktör ve bisiklete bindiği fotoğrafların sosyal medyada montajlanarak eleştiri konusu olmasını sert bir dille tepki gösteren İnce, o montajlanan fotoğraflar üzerinden slaytlarla eşliğinde yapanlara eleştirisini sürdürdü.

“Burdur tamam mı, tamam mı?” diye soran İnce, “Size sözüm olsun yapılan sarayı Muharrem abiniz kullanmayacak engellilere tahsil edeceğim. Aklı sıra kasketle dalga geçiyor. Sen kimsin köylünün kasketi ile dalga geçiyorsun. Burdur mermeri sarayda yok, Hindistan mermeri var. Bu mu millilik. Bunlar Türkiye’yi Washington’dan Bürüksel’den yönetiyor, ben ise Ankara’dan yöneteceğim. Bana Bay İnce diyor, ya elitist sensin, seçkinci sensin, halk çocuğu benim. Zerre kadar bilgin varsa o zaman madem ekonomiyi benden iyi biliyorsun niye televizyonlarda karşıma çıkmıyorsun. Sizce çıkar mı, çıksın mı? Bak Erdoğan, Burdurlular seni benim karşımda televizyonda tartışmada görmek istiyor. Hadi gel, hadi gel. Yanına danışmanlarını da al gel. Meydanlarda bir şey söylüyor. CHP, ‘cami yıkıyor’ diyor. Doğru söylüyor, deterjanla yıkıyor belediyelerimiz. Bayram temizliği yapıyor.” diye konuştu.

"ARAMIZDAKİ FARK…"

Çocuklara hayal kurmayı öğreteceklerini kaydeden İnce, ”Yabancı dil öğrenecekler, marka oluşturacaklar, iyi eğitim alacaklar. Ben elektrikli araba üretmek istiyorum. Sen arabanın kaportasına, ben beynine talibim. Aramızdaki fark bu. Burdur’da tütün vardı eskiden şimdi var mı? Türk tütününü yasaklıyor, millete Amerikan tütününü içiriyor. Bir fabrikayı mı yönetmek kolaydır, bir ülkeyi mi. Fabrikayı yönetemeyen, ülkeyi nasıl yönetecek” ifadelerine yer verdi.

"NEDEN YIKAYIM"

İstanbul’daki köprülerin fiyatları üzerinden eleştirilerine devam eden Muharrem İnce, “Erdoğan’ın yaptığı köprüden geçerseniz para vereceksiniz, Demirel’inkinden bedavaya geçeceksiniz. Türkiye’yi soyuyorlar. Muharrem İnce köprüleri yıkacakmış, imam hatip liselerini kapatacakmış, diyor. Neden yıkayım, neden kapatayım arkadaş. Ben, sen, o, yok biz var. Bir çivi, bir nalı kurtarır, bir nal bir atı kurtarır, bir at bir yiğidi kurtarır, bir yiğit memleketi kurtarır. Helal olsun Burdur.” diyerek konuşmasını tamamladı.

(İHA)
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