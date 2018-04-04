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CHP’li Özel’den o vekilin açıklamalarına ilişkin değerlendirme

CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, "Can, mal, hukuk, güvenlik endişelerinin olduğu günlerde yabancı sermaye gelmez. Bir milletvekilimiz açıklama yapıyor, ’can güvenliği nedeniyle gelmiyor sermaye’ diye bunun üzerinden siyaset yapıyorlar. Karanlık piste uçak inemez" dedi.

04 Nisan 2018 Çarşamba 17:31
CHP’li Özel’den o vekilin açıklamalarına ilişkin değerlendirme

CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, "Can, mal, hukuk, güvenlik endişelerinin olduğu günlerde yabancı sermaye gelmez. Bir milletvekilimiz açıklama yapıyor, ’can güvenliği nedeniyle gelmiyor sermaye’ diye bunun üzerinden siyaset yapıyorlar. Karanlık piste uçak inemez" dedi.

CHP Grup Başkan Vekili Özel, TBMM’de basın toplantısı düzenledi. Özel, okullaşma oranının yüzde 91.6’ya indiğini belirterek, "Sadece beş yılda ne güçlüklerle yüzde 95’lere çıkan ilkokula gitme oranını yüzde 91’e düşürüyorsanız, Milli Eğitim Bakanlığı denetimi dışında çocuklar medrese eğitimi alıyorsa sorumlusu sizsiniz. Nerede bu çocuklar biz bilmiyoruz. Binali Bey’in dilinin altında başka bir şey varsa bilmiyoruz. Medreseye öğrenci yetiştirmek için açılan merdiven altı eğitim yerlerini sayıyorsa, bunları görmüyorsa, bunları göre göre yüzde 100 diyorsa durum felaket" ifadelerini kullandı.

Özel, üçüncü havalimanında grupların kira bedellerinde iki yıl süreyle erteleme istediğine dikkat çekerek, "Aktörler tanıdık. Burada herkes tanıdık. Cengiz, Kolin, Limak bildiğimiz tek patron tanıyorlar sarayda. Evi kiraya veriyorsun, kiracı diyor ki ilk taksidi ödeyemeyeceğim. Bu koca koca firmalar hesap kitap yapmadılar mı, yoksa yaparken ertelemeye mi güvendiler. Demişler ki bizim kirayı erteleyin, Bakan diyor ki ’Batarlarsa batsınlar diyecek halimiz yok’ diyor. ’Beş firmaya 2 milyarı erteleriz, batın diyecek halimiz yok’ diyorlar. Bu Kolin’in ödeyeceği kiradan ödeniyor emekli maaşları. Kaynağı bu adamlara bırakıyorsun. Emekli başına 420, iki yılda 840 lira. Beşli konsorsiyumda kalacak iki sene boyunca. Emekliye geldi mi yok, beşli konsorsiyuma geldi mi var" şeklinde konuştu.

"OHAL’i kaldır en büyük paket bu, yargı bağımsızlığını sağla, en büyük paket bu" diyen Özel, şöyle konuştu:

"Tüm dünyadan bu böyle görüldüğünde Türkiye’ye yabancı sermaye akar. Can, mal, hukuk güvenlik endişelerinin olduğu günlerde yabancı sermaye gelmez. Bir milletvekilimiz açıklama yapıyor, ’can güvenliği nedeniyle gelmiyor sermaye’ diye bunun üzerinden siyaset yapıyorlar. Karanlık piste uçak inemez. Güvenli değil. Bunu söylüyor. Diyorlar ki bunun yüzünden inmiyor. Kardeşim pistin ışıklarını yak. Güven varsa faiz düşer. Memlekette güvensizlik varsa, kimse burnunun dibini göremiyorsa, huzur yoksa faiz de çıkar."

Sınırı ziyaret eden sanatçılara değinen Özel, "Uyuşturucudan sabıkalılar oradaydı. Ziyarete gidenlerin ellerinde tezkereleri yoktu. Bedelli askerlik dekontları, çürük raporları, en kıyak orduevinde nasıl şarkı söyleyerek askerlik yapanlar oradaydı. Milliyetçiliği ayaklar altına alırken bir dönem Tatlıses’le ’megri megri’ söylüyorlardı, şimdi ’yaylalar yaylalar.’ Bizim işimiz şarkıyı söyleyenlerle değil, onu da bunu da siyasete alet edenlerle, şehit kanını siyasete malzeme yapanlarladır" açıklamasında bulundu.

(Ahmet Umur Öztürk - İbrahim Berat Yılmaz/İHA)
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