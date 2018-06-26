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CHP’de istifa depremi

CHP Şırnak İl Yönetimi ve 180 üye, partinin aday belirleme tutumuna tepki göstererek istifa etti. İl Başkanı Mehmet Sıddık Çelik, adı sanı belli olmayan bir kişinin birinci sıradan milletvekili adayı gösterilmesini hazmedemediklerini belirtti.

26 Haziran 2018 Salı 12:25

CHP Şırnak İl Yönetimi ve 180 üye, partinin aday belirleme tutumuna tepki göstererek istifa etti. İl Başkanı Mehmet Sıddık Çelik, adı sanı belli olmayan bir kişinin birinci sıradan milletvekili adayı gösterilmesini hazmedemediklerini belirtti.

CHP Şırnak İl Yönetimi ve 180 üye partiden istifa etti. Konuya ilişkin parti binasında düzenlenen basın toplantısında konuşan İl Başkanı Mehmet Sıddık Çelik, parti genel merkezinin aday belirleme tutumu nedeniyle 180 üyeyle birlikte istifa ettiklerini duyurmak için toplandıklarını söyledi. Eski İl Başkanı Mehmet Uğur’a 1inci sıra milletvekili adaylığı verilmeyerek büyük vefasızlık yapıldığını ifade eden Çelik, “Seçimden önce uzun yıllar bu partiye hizmet vermiş eski İl Başkanımız Mehmet Uğur, Şırnak 1’inci sıra milletvekili olmak üzere istifa dilekçesini yönetimimize verdi. Onun yerine ben il başkanlığını üstlendim ve halen devam ediyorum. Ancak partimizin aday belirlemedeki yanlışları ve gerçekten şaibeli tutumu var. Biz Mehmet Uğur’u birinci sıra milletvekili adayı beklerken, tepeden inme, merkez yoklamasıyla, adı sanı belli olmayan, bölgede tanınmayan Sabri Kuytan adlı bir şahıs Silopi’den birinci sıra milletvekili olarak belirlendi. Biz bunu hazmedemiyoruz. Genel Merkezimizin yanlış yolda olduğunu üzüntüyle belirtmek isterim. Bu nedenle biz CHP Şırnak İl Teşkilatı, Merkez İlçe Başkanlığı, Kadın Kolları Başkanlığı, Gençlik Kolları Başkanlığı ve belde başkanlarımız il yönetiminden ve il yönetim kurulu ile delegelikten istifa ediyoruz” dedi.

(Melih Yiğit/İHA)
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