"CHP’de casus yazılım söz konusu olamaz"

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, "BTK marifetiyle böyle bir yazılımın satın alındığı ve dinleme için kullanıldığı gibi bir ifade kullanıyorlar. Net ve yüzde 100 bizim satın aldığımız veya gayriresmi olarak alıp da kullandığımız hiçbir yazılım, casus yazılım da dahil söz konusu olamaz" dedi.

Kars’ta basın mensuplarıyla bir araya gelen Bakan Arslan soruları yanıtladı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun yaptığı "Adalet Yürüyüşü" sırasında partililerin telefonlarına yüklendiği iddia edilen yazılım hakkında bir soruyu da yanıtlayan Arslan, "BTK sadece mahkemeler marifetiyle verilen kararlar çerçevesinde dinleme için uç veren bir görev ifa ediyor. ’Kim neyi, nasıl dinledi ’öyle bir görevi yok. Özellikle BTK marifetiyle böyle bir yazılımın satın alındığı ve dinleme için kullanıldığı gibi bir ifade kullanıyorlar. Net ve yüzde 100 bizim satın aldığımız veya gayriresmi olarak alıp da kullandığımız hiçbir yazılım, casus yazılım da dahil söz konusu olamaz. Biz yetkilerimiz çerçevesinde yasal olarak işleri yapan bir kurumuz. Güzel hizmet eden bir kurumu yıpratmaya yönelik bu ifadeleri reddediyoruz. Bize sorsalardı net bir şekilde ’Almamız ve kullanmamız söz konusu değil’ derdik" açiklamasında bulundu.

(Yağmur Yıldız/İHA)