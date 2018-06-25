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“CHP, HDP’ye barajı geçirtti”

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, “AK Parti az vekil çıkarsın diye her CHP’li ailenin HDP’ye bir oy vermesi politikasını CHP resmen kabul etmese bile sandık sonuçları üzerinden baktığımızda, konuşulanlara tanık olduğumuzda çok net bir şekilde görüyoruz” dedi.

25 Haziran 2018 Pazartesi 23:50
“CHP, HDP’ye barajı geçirtti”

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, “AK Parti az vekil çıkarsın diye her CHP’li ailenin HDP’ye bir oy vermesi politikasını CHP resmen kabul etmese bile sandık sonuçları üzerinden baktığımızda, konuşulanlara tanık olduğumuzda çok net bir şekilde görüyoruz” dedi.

Başbakan Yardımcısı Bozdağ, katıldığı bir televizyon programında 24 Haziran seçimlerinde HDP’nin barajı aşmasında CHP’liler tarafından verilen oyların etkili olduğunu iddia etti. İnce’nin performansının Kılıçdaroğlu’nun performansıyla mukayese edildiğinde daha iyi olduğunu söyleyen Bozdağ, “Hep beraber gördük. CHP, kazanmaya odaklanmadı. Kılıçdaroğlu kazanmayı hedefleyen biri değil. AK Parti’yi azaltmayı, eksiltmeyi hedefleyen bir siyaset ortaya koyuyor” diye konuştu.

CHP’nin seçim politikasının AK Parti’ye az oy aldırmak olduğunu söyleyen Bozdağ, “AK Parti az vekil çıkarsın diye her CHP’li ailenin HDP’ye bir oy vermesi politikasını CHP resmen kabul etmese bile sandık sonuçları üzerinden baktığımızda, konuşulanlara tanık olduğumuzda çok net bir şekilde görüyoruz. Selahattin Demirtaş’la HDP’nin aldığı oy arasındaki farka baktığınızda 3 puan civarında. CHP’nin bir önceki seçimle bu seçim arasındaki oya baktığınızda 3 puan civarında. Bu oy nereye gitti? Çok net bir şekilde gözüküyor ki bu oy HDP’ye gitti. HDP’nin barajı aşması CHP’li seçmenlerin, CHP yönetiminin veya CHP’nin etkin isimlerinin, CHP adına kamuoyu etkileyicilerinin etkisiyle oraya akan oylardır” ifadelerini kullandı.

Bozdağ, konuşmasının devamında şunları kaydetti:

“CHP, oylarıyla HDP’ye barajı geçirmiştir. CHP’nin genel başkanı AK Parti’yi azaltma politikası güttüğü için CHP’nin kazanma politikasını hayata geçiremiyor. Hedefi kazanmak olmayanın yarışlarda kendini ileri götürme, kazanma şansı yok. HDP barajı geçmemiş olmasaydı oradan CHP’ye kaç milletvekili gelecekti, bir de onun hesabını yapmaları lazım. Derdi CHP’ye vekil gelmesi değil, AK Parti’ye vekilin gitmesini azaltmak olunca Sayın Kılıçdaroğlu partisinin çıtasını kendi eliyle aşağıya çekmiş oldu."

Bozdağ, cezaevlerinde çıkan seçim sonuçlarına dikkati çekerek, “Cezaevlerinde FETÖ’den tutuklu olanların büyük bir çoğunluğu, belki tamamı HDP’ye oy verdi. Dışarıda olanlardan verenler olabilir. Baktığınızda bu çok net gösteriyor” şeklinde konuştu.

(Musa Erdoğan /İHA)
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