CHP ’görüşme heyeti’ oluşturdu

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) seçim güvenliğiyle ilgili siyasi partilerle görüşmelerde bulunmak üzere bir heyet oluşturdu.

CHP Basın Biriminden yapılan açıklamaya göre, CHP seçim güvenliğiyle ilgili siyasi partilerle görüşmelerde bulunmak üzere bir heyet oluşturdu. Meclis alt komisyonunda görüşülen ittifak yasa teklifindeki seçim güvenliğini zedeleyen hususlar ile seçim güvenliğinin sağlanması konusunda görüş alışverişinde bulunmak ve çalışma yapmak amacıyla kurulan heyette; Genel Başkan Yardımcıları Bülent Tezcan, Muharrem Erkek, Lale Karabıyık, Grup Başkanvekili Özgür Özel ile İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu yer alıyor. Siyasi partilerle görüşmelerin ardından teklifin sahibi Adalet ve Kalkınma Partisi ile Milliyetçi Hareket Partisi’yle de görüşme talebinde bulunulacak.

(İHA)