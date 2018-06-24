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Cenaze törenine Başbakan da katıldı

Başbakan Binali Yıldırım, kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Gelir İdaresi Başkanı Adnan Ertürk’ün cenaze namazına katıldı.

24 Haziran 2018 Pazar 18:03
Cenaze törenine Başbakan da katıldı

Başbakan Binali Yıldırım, kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Gelir İdaresi Başkanı Adnan Ertürk’ün cenaze namazına katıldı.

Başbakan Yıldırım, evinde öğlen saatlerinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Adnan Ertürk’ün cenaze namazına katıldı. Ankara’daki cenaze namazı sonrası seçime ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Yıldırım, "Memleketimizin her köşesinde cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimleri gayet olgunluk içerisinde, sükunet içerisinde, demokrasimize yaraşır bir şekilde tamamlanmıştır. Münferit birkaç olay dışında herhangi bir ciddi hadise yaşanmamıştır. Özellikle güvenlik güçlerimizin, jandarmamızın, polisimizin gösterdiği titiz çalışma dolayısıyla teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımızın da herhangi bir şaibeye ve ihlale meydan vermemek için gösterdiği gayretten dolayı teşekkür ediyorum. Seçimler ülkemize, milletimize hayırlı olsun. Türkiye bir kez daha demokraside ne kadar mesafe aldığını, millet iradesini sandığa yansıtmada ne kadar sistemi geliştirdiğini ortaya koymuştur. YSK’nın aylardan beri yaptığı hazırlıklarda bu seçimin bu kadar başarı ve sükunetle ve başarıyla geçmesinin önemli sebeplerinden biridir. Erzurum’un Karaçoban ilçesinde bir hadise yaşandı, 2 vatandaşımız hayatını kaybetti ama seçimler ile ilgili değil. 2 grup arasında uzun süreden beri devam eden kan davası sonucu olduğu anlaşılıyor. Bunun dışında herhangi bir hadise yok. Hayırlı, uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.

Ankara Ahmet Hamdi Akseki Camii’nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazına Yıldırım’ın yanı sıra Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Maliye Bakanı Naci Ağbal ile Ertürk’ün ailesi ve yakınları katıldı.

(İHA)
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