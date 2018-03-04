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Çavuşoğlu’ndan Kılıçdaroğlu’na sert eleştiri

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, “Cumhuriyet Halk Partisine oy veren ama vatandaşlarımızı yerel ve milli olmaktan uzak tutmak için Kemal Kılıçdaroğlu’nu Cumhuriyet Halk Partisi’nin başına geçirmişlerdir” dedi.

04 Mart 2018 Pazar 20:49
Çavuşoğlu’ndan Kılıçdaroğlu’na sert eleştiri

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, “Cumhuriyet Halk Partisine oy veren ama vatandaşlarımızı yerel ve milli olmaktan uzak tutmak için Kemal Kılıçdaroğlu’nu Cumhuriyet Halk Partisi’nin başına geçirmişlerdir” dedi.

Tekirdağ İsmet İnönü Spor Salonu’nda gerçekleşen Tekirdağ İl 5. Gençlik Kolları Olağan Kongresi’ne katılan Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, burada yaptığı konuşmada, ana muhalefet partisine yüklendi. CHP Lideri Kılıçdaroğlu’nun başına yerel ve milli olmaktan uzak tutmak için getirildiğini öne süren Çavuşoğlu, “Cumhuriyet Halk Partisi’nin genleriyle oynamak suretiyle, Cumhuriyet Halk Partisi’ne oy veren ama vatandaşlarımızı yerel ve milli olmaktan uzak tutmak için Kemal Kılıçdaroğlu’nu Cumhuriyet Halk Partisi’nin başına geçirmişlerdir. O tarihten itibaren bakınız yapılanlara 2013 yılında Taksim meydanında 5-6 ağacın arkasına sığınmak suretiyle çevrecilik manüpilasyonuyla bu defa sokak hareketleriyle beraber hükümetimizi alaşağı etmeye çalıştıklarında bunların sadık kitlesi kimlerdi Cumhuriyet Halk Partili milletvekilleriydi” dedi.

“BUKALEMUN GİBİ GİRDİKLERİ HER ORTAMA GÖRE RENK DEĞİŞTİRİYORLAR”

CHP’nin bukalemun gibi girdikleri her ortama göre renk değiştirdiğini söyleyen Çavuşoğlu, “Sonra bitti mi? Bitmedi. 6-7 Ekim Kobani olayları. 53 kardeşimizi Yasin Börülerimizi, küçük kardeşlerimizi vahşice katlettiler. Üzerlerinden arabayla geçtiler. Şimdi bu Cumhuriyet Halk Partisi bunlarla birlikte ittifak yapacakmış, yapsın. Yapsın ki Tekirdağlı Cumhuriyet Halk Partili kardeşlerim teröristlerle omuz omuza yan yana yürümenin ne demek olduğunu göstersin onlara Allah’ın izniyle. Bunlar bukalemun gibi girdikleri her ortama göre renk değiştiriyorlar. Güneye gittiklerinde Türk bayraklarını çıkarmazlar, HDP’lileşirler. Avrupa’ya gittikleri zaman Türk bayraklarını göstermezler, batılılaşırlar” dedi.

“KİMLERİN KİMLERLE İTTİFAK YAPTIĞINI ZAMAN SİZE GÖSTERECEKTİR”

CHP’nin yakında kiminle ittifak edeceğinin belli olacağını belirten Çavuşoğlu, “Bunlar bir tek Türkiyeli olamadılar, size bunu açıkça söylüyorum. Ey Cumhuriyet Halk Partili kardeşlerim, Tekirdağlı kardeşlerim size buradan sesleniyorum; bizi sevmek zorunda değilsiniz, bize oy vermek zorunda değilsiniz, ama şunu ifade etmek isterim ki Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanı ve kadroları sizin tahayyül ettiğiniz Türkiye’nin kadroları değildir, sizin tasavvur ettiğiniz geleceği tasavvur etmiyorlar. Bunların Türkiye’ye olan aidiyetleri, sizin aidiyet bağının çok gerisinde. Artık bunu görün. Son günlerde bir bakıyorsunuz karşı tarafta bir hareketlenme var. Bunu manipüle etmeye, küçümsemeye çalışanlar var. Kimlerin kimlerle ittifak yaptığını zaman size gösterecektir. Onların yaptıkları tek şey var; ’Recep Tayyip Erdoğan gitsin de isterse Türkiye batsın’ fikrine sarılmış durumdalar” diye konuştu.

Tekirdağ AK Parti İl 5. Gençlik Kolları Olağan Kongresine Cem Karaca, güven tazeleyerek yeniden başkanlığa seçildi.

(Vedat Bayraktar - Emre Gülle/İHA)
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