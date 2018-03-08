Çavuşoğlu, Yunus Emre Enstitüsü açılış törenine katıldı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avusturya’nın başkenti Viyana’ya Yunus Emre Enstitüsü (YEE) açılış törenine katıldı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyarette bulunmak üzere geldiği Viyana’da Yunus Emre Enstitüsü (YEE) açılış törenine katıldı. Yunus Emre Enstitüsü açılış törenine, Türkiye’nin Viyana Büyükelçisi Mehmet Ferden Çarıkçı, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Daimi Temsilcisi Büyükelçi Rauf Engin Soysal, Birleşmiş Milletler (BM) Viyana Ofisi Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Muhtar Gün’ün yanı sıra çok sayıda Türk ve Avusturyalı davetli katıldı.

Viyana’da 2015 yılından itibaren hizmetleri ve faaliyetlerini sürdüren Viyana Yunus Emre Enstitüsünün açılış kurdelesini kesen Bakan Çavuşoğlu yaptığı konuşmada, “Viyana’da 2015 yılından itibaren hizmetleri ve faaliyetlerini sürdüren Viyana Yunus Emre Enstitüsünü takdirle takip ediyorum. Yunus Emre Enstitüsü Türk Kültür Merkezi’nin resmi açılışını sizlerle birlikte yapmaktan mutluluk duyuyorum. Şu anda dünyanın her yerinde Yunus Emre Enstitüsünün ya da Türk Kültür Merkezlerinin sayısını artırmak için çabalarımız devam ediyor. Çünkü biz Yunus Emre Enstitülerini faaliyet gösterdikleri ülkeler ve ülkemiz arasında bir iletişim ve dostluk köprüsü olarak görüyoruz. Şu anda dünyanın her yerinde Yunus Emre Enstitüsünün ya da Türk Kültür Merkezlerinin sayısını artırmak için çabalarımız devam ediyor" dedi.

Yunus Emre Enstitüsü merkezlerini ismini aldığı Büyük Şair Yunus Emre’nin öğretisi çerçevesinde evrensel ve yerel değerler arasında bağ kurmanın bir aracı olarak görüldüğünü ifade eden Çavuşoğlu, "Viyana Yunus Emre Enstitüsü tarafından Avusturya’da bugüne kadar 248 öğrenciye Türkçe eğitimi verilmiş olmasından çok memnunum. Kurumun, Türkçe derslerinin yanı sıra çeşitli etkinliklerle ses getirdiğini belirterek, kurum çalışanlarını tebrik ediyorum. Viyana gibi sanat ve kültür zengini bir şehirde sürdürülen etkinliklerin nicelik ve nitelik olarak daha üst seviyelerde olması gerekiyor. Viyana Yunus Emre Enstitüsünün bu başarıyı ortaya koyacağına inanıyorum" diye konuştu.

Yunus Emre Enstitüsü Merkezince planlanan Türkçeden Almancaya edebi eserler kazandırma projesine önem verildiğinin altını çizen Çavuşoğlu, "Henüz Almancaya kazandırılmamış Yunus Emre Divanı gibi eserlerin yabancı dillere tercüme edilmesinin kültürel iletişime katkı sağlayacağı açıktır. Seçmeli yabancı dil olarak Türkçenin yaygınlaştırılması ve bunun neticesinde Türkçe öğretmenlerinin yetiştirilmesi için Avusturya üniversiteleri ile ortak projeler yürütmenin de faydalı olacağını düşünüyoruz" şeklinde konuştu.

Açılışın ardından Çavuşoğlu, Türk ve Avusturyalı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun yarın Avusturya Dışişleri, Avrupa ve Uyum Bakanı Karin Kneissl ile yapacağı görüşmeyle iki ülke arasında 2 yıla yakın süredir devam eden siyasi gerginliğin geride bırakılması ve ilişkilerde yeni bir sayfa açılması hedefleniyor.

(Mehmet Emin Avcı/İHA)