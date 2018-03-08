Yazarlar KÜNYE iletişim
İstanbul 11°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Gündem Siyaset Ekonomi Dünya Spor Sağlık Eğitim Teknoloji Asayiş Yaşam Magazin Çevre KÜLTÜR-SANAT Kadın Genel POLİTİKA
BİST
116712
ALTIN
162.435
DOLAR
3.8124
STERLİN
5.2878
EURO
4.7212
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
Grip için antibiyotik kullanmayın
Grip için antibiyotik kullanmayın
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!

Çavuşoğlu, Yunus Emre Enstitüsü açılış törenine katıldı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avusturya’nın başkenti Viyana’ya Yunus Emre Enstitüsü (YEE) açılış törenine katıldı.

08 Mart 2018 Perşembe 08:59
Çavuşoğlu, Yunus Emre Enstitüsü açılış törenine katıldı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avusturya’nın başkenti Viyana’ya Yunus Emre Enstitüsü (YEE) açılış törenine katıldı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyarette bulunmak üzere geldiği Viyana’da Yunus Emre Enstitüsü (YEE) açılış törenine katıldı. Yunus Emre Enstitüsü açılış törenine, Türkiye’nin Viyana Büyükelçisi Mehmet Ferden Çarıkçı, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Daimi Temsilcisi Büyükelçi Rauf Engin Soysal, Birleşmiş Milletler (BM) Viyana Ofisi Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Muhtar Gün’ün yanı sıra çok sayıda Türk ve Avusturyalı davetli katıldı.

Viyana’da 2015 yılından itibaren hizmetleri ve faaliyetlerini sürdüren Viyana Yunus Emre Enstitüsünün açılış kurdelesini kesen Bakan Çavuşoğlu yaptığı konuşmada, “Viyana’da 2015 yılından itibaren hizmetleri ve faaliyetlerini sürdüren Viyana Yunus Emre Enstitüsünü takdirle takip ediyorum. Yunus Emre Enstitüsü Türk Kültür Merkezi’nin resmi açılışını sizlerle birlikte yapmaktan mutluluk duyuyorum. Şu anda dünyanın her yerinde Yunus Emre Enstitüsünün ya da Türk Kültür Merkezlerinin sayısını artırmak için çabalarımız devam ediyor. Çünkü biz Yunus Emre Enstitülerini faaliyet gösterdikleri ülkeler ve ülkemiz arasında bir iletişim ve dostluk köprüsü olarak görüyoruz. Şu anda dünyanın her yerinde Yunus Emre Enstitüsünün ya da Türk Kültür Merkezlerinin sayısını artırmak için çabalarımız devam ediyor" dedi.

Yunus Emre Enstitüsü merkezlerini ismini aldığı Büyük Şair Yunus Emre’nin öğretisi çerçevesinde evrensel ve yerel değerler arasında bağ kurmanın bir aracı olarak görüldüğünü ifade eden Çavuşoğlu, "Viyana Yunus Emre Enstitüsü tarafından Avusturya’da bugüne kadar 248 öğrenciye Türkçe eğitimi verilmiş olmasından çok memnunum. Kurumun, Türkçe derslerinin yanı sıra çeşitli etkinliklerle ses getirdiğini belirterek, kurum çalışanlarını tebrik ediyorum. Viyana gibi sanat ve kültür zengini bir şehirde sürdürülen etkinliklerin nicelik ve nitelik olarak daha üst seviyelerde olması gerekiyor. Viyana Yunus Emre Enstitüsünün bu başarıyı ortaya koyacağına inanıyorum" diye konuştu.

Yunus Emre Enstitüsü Merkezince planlanan Türkçeden Almancaya edebi eserler kazandırma projesine önem verildiğinin altını çizen Çavuşoğlu, "Henüz Almancaya kazandırılmamış Yunus Emre Divanı gibi eserlerin yabancı dillere tercüme edilmesinin kültürel iletişime katkı sağlayacağı açıktır. Seçmeli yabancı dil olarak Türkçenin yaygınlaştırılması ve bunun neticesinde Türkçe öğretmenlerinin yetiştirilmesi için Avusturya üniversiteleri ile ortak projeler yürütmenin de faydalı olacağını düşünüyoruz" şeklinde konuştu.

Açılışın ardından Çavuşoğlu, Türk ve Avusturyalı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun yarın Avusturya Dışişleri, Avrupa ve Uyum Bakanı Karin Kneissl ile yapacağı görüşmeyle iki ülke arasında 2 yıla yakın süredir devam eden siyasi gerginliğin geride bırakılması ve ilişkilerde yeni bir sayfa açılması hedefleniyor.

(Mehmet Emin Avcı/İHA)
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dünyaya Afrin Resti: Konuşamazsınız
Dünyaya Afrin Resti: Konuşamazsınız
Yıldırım’dan Türk bayrağının yakılmasına tepki
Yıldırım’dan Türk bayrağının yakılmasına tepki
"Şeker fabrikalarının ve şekerin..."
"Şeker fabrikalarının ve şekerin..."
Şu anda 2 bin 960, inşallah bu akşama kadar o 3 bini aşar"
Şu anda 2 bin 960, inşallah bu akşama kadar o 3 bini aşar"
KKTC Başbakanı Erhürman Anıtkabir’de
KKTC Başbakanı Erhürman Anıtkabir’de
Kalın’dan Pentagon Sözcüsünün “General” sözlerine tepki
Kalın’dan Pentagon Sözcüsünün “General” sözlerine tepki
﻿
Yazarlar Hakkımızda Reklam Gizlilik Politikası Yayın İlkeleri Kullanıcı Sözleşmesi Künye İletişim
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber Hane

    Rasimpaşa Mah. Bayramyeri Sokak, Çağdaş İş Merkezi No: 19 Kat: 2/14 Kadıköy / İstanbul

    0850 885 25 77

    Yukarı Çık Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim