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“Çatı adayı kurmak istediler çatı çöktü”

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, muhalefete yüklenerek, “Çatı adayı kurmak istediler, çatı çöktü, başka numaralar çekmek istediler bunların hepsi bertaraf edildi. İnşallah 24 Haziran’da onların bütün hevesleri kursaklarında kalacak” dedi.

07 Mayıs 2018 Pazartesi 20:28
“Çatı adayı kurmak istediler çatı çöktü”

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, muhalefete yüklenerek, “Çatı adayı kurmak istediler, çatı çöktü, başka numaralar çekmek istediler bunların hepsi bertaraf edildi. İnşallah 24 Haziran’da onların bütün hevesleri kursaklarında kalacak” dedi.

Bir dizi ziyaret ve temel atma töreni için Düzce’ye gelen Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu ile Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, kent merkezinde esnafları ziyaret etti. Daha sonra AK Parti İl Başkanlığında partililerle bir araya gelen Bakan Eroğlu, burada kendisine zemzem suyu ikram edilmesi üzerine “Recep Tayyip Erdoğan’ın gümbür gümbür cumhurbaşkanı olması, Türkiye Büyük Millet Meclisinde gümbür gümbür temsil edilmemiz için ya Allah bismillah” diyerek zemzem suyunu içti.

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü parti binasında yaptığı açıklamada, Düzce’den 5 milletvekili çıksa 5’ini de AK Parti’nin alacağını söyleyerek, “Bize 4 milletvekili verseler 4 çıkartırız, 5 verseler 5 çıkartırız. Bu seçimde inşallah çok çalışacağız, kapı kapı dolaşacağız. Plaka numaramız olan 81’i yakalayacağız inşallah” dedi.

“HEVESLERİ KURSAKLARINDA KALACAK”

Bakan Eroğlu ise 24 Haziran seçimlerinin önemine değinerek, “Bugün Türkiye’de siyasi istikrar varsa, Türkiye’de gerçekten muhteşem yatırımlar yapılıyorsa, IMF’ye borcunu ödeyip kapıdan dışarı göndermişse, 6 sıfır paramızdan atılmışsa Düzce’nin burada mührü var. 24 Haziran’dan sonra Türkiye’de yeni bir sistem işleyecek. Cumhurbaşkanlığı sistemi. Geçmişte olduğu gibi cumhurbaşkanlığı, başbakanlık kavgası olmayacak. Çünkü artık başbakan olmayacak. Türkiye Cumhuriyeti’nin en son Başbakanı Binali Yıldırım olacak. Cumhurbaşkanlığı sisteminde her şey daha güzel olacak. Sürekli huzur, istikrar ve daha müreffeh bir Türkiye olacak. Ayrıca 2023 hedeflerinde Türkiye en büyük ekonomisi olan ülkeler arasına taşınacak. Bu arada çok az bir zaman kaldı. 50 gün kadar bir zaman kaldı. Türkiye üzerindeki oyunları bozmak için Düzce hazır mısın? Gerçekten bu seçim çok önemli. Millet düşmanları milletin aklını karıştırmak için çok gayret ediyorlar. Çatı adayı kurmak istediler çatı çöktü, başka numaralar çekmek istediler bunların hepsi bertaraf edildi. İnşallah 24 Haziran’da onların bütün hevesleri kursaklarında kalacak. Milletimiz büyük bir destana mührünü vuracak” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Akçakoca Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici, bakanlara bal ikram etti. Bakan Veysel Eroğlu Düzce’den ayrılırken, Bakan Faruk Özlü partililerle bir araya geldi.

(Ali Yıldız-Ali Osman Çatana /İHA)
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