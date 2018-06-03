Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, AK Parti dışındaki partilerin milleti sadece seçim dönemlerinde hatırladığını söyledi.

Gürsu Adrenalin Park, doğa ve adrenalin tutkunlarını ağırlamayı başladı. Gürsu’nun turizminin gelişimini sağlamak amacıyla, Gürsu Belediyesi tarafından Ericek’te oluşturulan ve bir ilk olma özelliği taşıyan adrenalin park, Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu’nun katılımıyla hizmete açıldı. Rengarenk bungalov evleri, yaz kış muhteşem göl manzarasıyla doğa severleri kendine hayran bırakacak olan adrenalin parkın açılında konuşan Başbakan Yardımcı Hakan Çavuşoğlu, "Bugün baktığınızda geçmiş dönemin iktidarları, hiç sıkıntı çekilmemiş hiçbir şey yaşanmamış gibi karşımıza çıkarak aklımızla alay ediyorlar. AK Parti iktidarının yaptıklarını küçümsemeye çalışıyorlar. AK Parti’nin yaptıklarını balçıkla sıvayamazsınız. Güneş balçıkla sıvanmaz. AK Parti sağlıktan eğitime, ulaşımdan sosyal alandaki yatırımlara kadar hizmet veri. Bunlar sadece milleti seçim dönemlerinde hatırlıyorlar. Seçim döneminde hatırladıkları millete geçmişte yaptıklarını unutmaları için şirinlik yapıyorlar. Bunların beyanname sayfalarında bir tane FETÖ göremezsiniz. Bir tane PKK göremezsiniz. Bugünlerde kimler kimlerle beraber bir bakın" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin 2’nci Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel’i eleştirmesine değinen Çavuşoğlu, "Başarılı operasyonlara imza atan komutanın apoletlerinin sökecekmiş. Gafil, bu millet sana onu söktürmez. Ben eminim ki teröristler onun apoletlerini sökmek ister. Sen necisin, sen kimsin? Suçu ise cumhurbaşkanının katıldığı yemeğe onun da katılmasıymış. Ne yapsaydı milletin seçtiği cumhura sırtını mı dönseydi. Eskiler özlüyorsunuz değil mi? Eskiden apoletliler siz ne zaman isterseniz devreye girer vesayeti kurar iktidarı ele alırdınız. Yok öyle yağma. Bundan sonra çalışacaksınız. Proje göstereceksiniz, milleti ikna edeceksiniz. Öyle alırsınız iktidarı. onuda yapamayacaksınız. Çünkü dün ne yaptınız ki. Terörist cenazesinde ağlayanlar, bugün bizim karşımızda vatan millet sevdalısı kesiliyorlar. Dün vatan bölünmez sözünden tiksindiğini söyleyenler, bugün Türkiye’de milletin iradesini temsil etmek için ortaya çıkıyorlar. Kimi kandırıyorlar" dedi.

Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık ise, "Eğlence unsurunun da olduğu doğa turizminin gelişmesi hedefiyle oluşturulan adrenalin park bünyesinde, tam otomatik olimpik trap poligonu, okçuluk poligonu, dağcılık tırmanma parkuru, atv safari parkuru, arama kurtarma ve dağcılık eğitimleri için çok amaçlı yapay duvar, kampçılık alanı, zipline, gölet sporları alanı, yamaç paraşütü başlangıç eğitim alanı ve seyir alanları yer almaktadır. Gürsu, doğal zenginlikleriyle sunduğu olanaklarla doğa ve adrenalin tutkunlarının gözde merkezleri arasında yerini almış durumda. Doğa sporları alanında önemli alternatif merkezler arasında yer alan Gürsu’nun simgesi olacak adrenalin parkı her anlamda konforlu hale getiriyoruz" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından açılışı yapılan adrenalin parkındaki trap ve okçuluk poligonunda Bakan Hakan Çavuşoğlu atış yaptı.

(Abdullah Çibir/İHA)