Yazarlar KÜNYE iletişim
İstanbul 21°
parçalı bulutlu
Gündem Siyaset Ekonomi Dünya Spor Sağlık Eğitim Teknoloji Asayiş Yaşam Magazin Çevre KÜLTÜR-SANAT Kadın Genel POLİTİKA
BİST
95852
ALTIN
190.824
DOLAR
4.6622
STERLİN
6.2018
EURO
5.4311
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
Grip için antibiyotik kullanmayın
Grip için antibiyotik kullanmayın
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!

“Bunlar 4 parti ittifakı, biri de gizli o da HDP, PKK’dır”

Başbakan Binali Yıldırım, “Siz bu adayların hiç ağızlarını açıp da PKK’ya, FETÖ’ye karşı ne yapacaklarını, nasıl mücadele edeceklerini hiç duydunuz mu? Bunların 4 parti ittifakı var. Biri de gizli, bir de gizli bir ittifakı var. Gizli ortağı var. O da HDP’dir, PKK’dır” dedi.

22 Haziran 2018 Cuma 22:04
“Bunlar 4 parti ittifakı, biri de gizli o da HDP, PKK’dır”

Başbakan Binali Yıldırım, “Siz bu adayların hiç ağızlarını açıp da PKK’ya, FETÖ’ye karşı ne yapacaklarını, nasıl mücadele edeceklerini hiç duydunuz mu? Bunların 4 parti ittifakı var. Biri de gizli, bir de gizli bir ittifakı var. Gizli ortağı var. O da HDP’dir, PKK’dır” dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, seçim bölgesi İzmir’de temasları kapsamında Bayındır ilçesi Cumhuriyet Meydanı’nda miting gerçekleştirdi. Seçim otobüsü üzerinden “Çiçeğin başkenti Bayındır, Bayındır’ın çiçek gibi güzel insanları “ sözleriyle vatandaşları selamlayan Başbakan Yıldırım, “Yarından sonra bayram var bayram. Bayındır hazır mısın, Bayındır. Milletin adamı adam gibi adam Recep Tayyip Erdoğan’ı cumhurbaşkanı seçmeye hazır mısın? Biliyorsunuz adaylar meydanda 2 aydır dolaşıyorlar. Dolaşa dolaşa kördüğüm oluyorlar. Başları döndü. Bunlar ne diyor meydanlarda? AK Parti ne yaptıysa yıkacağız. Siz yıkım ekibi misiniz, kardeşim. Millet size yapılanları yıkın diye mi oy verecek. Millet bu ülkede dikili ağacı olmayanlara oy verir mi? AK Parti’nin yapacakları 15 yıldır yaptıklarıdır” dedi.

“4 PARTİ İTTİFAKI VAR BİRİ DE GİZLİ O DA HDP, PKK’DIR”

15 yılda AK Parti’nin yaptığı hizmetleri paylaşan Başbakan Yıldırım, “Siz bu adayların hiç ağızlarını açıp da PKK’ya, FETÖ’ye karşı ne yapacaklarını, nasıl mücadele edeceklerini hiç duydunuz mu? Bunların 4 parti ittifakı var. Biri de gizli, bir de gizli bir ittifakı var. Gizli ortağı var. O da HDP’dir, PKK’dır. Türkiye’nin üzerinde bir plan oynanıyor. Güneyimizde terör devleti kuraya çalışıyorlar. Bunda amaç, Türkiye’nin bölgedeki etkinliğini azaltmak, ekonomik krizi ve toplumsal krizi beraberinde getirmek. Onun için bu yıkım ekibi hep bir ağızda Recep Tayyip Erdoğan insin de ne olursa olsun. Hemşerilerim siz buna izin verir misiniz? Milletin adamını bunlara yedirir misiniz?” ifadelerini kullandı.

BAYINDIR’A MÜJDELER

Bayındır’a müjdeler de veren Yıldırım, “Torbalı Ödemiş Demiryolu elektrikli sinyalli hale geliyor. Torbalı-Ödemiş arasını uzatıyoruz. Doğalgazı Bayındır’a getirdik mi? Şimdi bütün mahallerde yaygınlaştıracağız, hayırlı uğurlu olsun. Ergenli Barajı’nı mutlaka yapacağız. Zeytinliova Barajı’nı yapacağız. 150 yataklı hastane yatırımı sözümüz var, yeri hazır, yakında başlayacağız Hayırlı uğurlu olsun. Bayındır’ı eğitimin de başkenti yapacağız. 4 yıllık bir fakülte kuracağız. Hayırlı uğurlu olsun. Bayındır’a Küçük Menderes Havzası’nın bütün ihtiyaçlarını karşılayacak bir hayvan hastanesi kurmayı planlıyoruz. Kaymakamlığı, Emniyet Müdürlüğünü, Adliyeyi yaptık mı? TOKİ Konutlarını Bayındır’a kazandırdık mı? Daha çok yapacak işimiz var. Önceki işimiz 24 Haziran Pazar günü. Bayındır yeni bir rekor kırmaya hazır mısınız?” diye konuştu.

(Mihrap Düzöz - Halil Karahan /İHA)
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cumhurbaşkanlığı Sistemi ne getiriyor ?
Cumhurbaşkanlığı Sistemi ne getiriyor ?
"Yazıcıoğlu’nun şehadet sürecinin aydınlanması asli görevimizdir"
"Yazıcıoğlu’nun şehadet sürecinin aydınlanması asli görevimizdir"
"Şimdi sahada kazandıklarımızı, masada kaybettirmiyoruz"
"Şimdi sahada kazandıklarımızı, masada kaybettirmiyoruz"
Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı sistemini anlattı
Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı sistemini anlattı
"Batmaz ile ilgili yeni belgeler ortaya çıktı"
"Batmaz ile ilgili yeni belgeler ortaya çıktı"
"Seçimin asla kazası olmaz"
"Seçimin asla kazası olmaz"
﻿
Yazarlar Hakkımızda Reklam Gizlilik Politikası Yayın İlkeleri Kullanıcı Sözleşmesi Künye İletişim
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber Hane

    Rasimpaşa Mah. Bayramyeri Sokak, Çağdaş İş Merkezi No: 19 Kat: 2/14 Kadıköy / İstanbul

    0850 885 25 77

    Yukarı Çık Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim