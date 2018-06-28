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"Bu seçimin kaybedeni net bir şekilde CHP’dir”

MHP Grup Başkanvekili Erhan Usta, "Bu seçimin kaybedeni net bir şekilde CHP’dir. Türkiye genelinde CHP’nin büyük bir oy kaybı yaşadığını hepimiz görüyoruz” dedi.

28 Haziran 2018 Perşembe 14:02
"Bu seçimin kaybedeni net bir şekilde CHP’dir”

MHP Grup Başkanvekili Erhan Usta, "Bu seçimin kaybedeni net bir şekilde CHP’dir. Türkiye genelinde CHP’nin büyük bir oy kaybı yaşadığını hepimiz görüyoruz” dedi.

MHP Samsun İl Başkanlığı tarafından Atakum Belediyesi Yalı Kafe’de teşkilat mensuplarıyla bir değerlendirme toplantısı düzenlendi. Toplantıda konuşan MHP Grup Başkanvekili ve Samsun Milletvekili Erhan Usta, "Bu seçimin kaybedeni net bir şekilde CHP’dir. Türkiye genelinde CHP’nin büyük bir oy kaybı yaşadığını hepimiz görüyoruz. Bir de Sayın Meral Akşener’in aldığı oy oranının partisinin oy oranının çok fazla altında olması nedeniyle ve CHP ile cumhurbaşkanı adayının arasındaki oy oranının partinin çok üzerinde olması önümüzdeki günlerde CHP’de ve İP’te genel başkanlık tartışmalarının başlayacağını hatta başlamış olduğunu, bunların önümüzdeki dönemde artarak devam edeceğini de tahmin ediyoruz. Gözünü kapatın ve meclisteki konuşmaları dinleyin. Birçok CHP’linin konuşmasını HDP’linin konuşmasından ayıramazsınız. Bu da Türkiye siyaseti açısından üzücü bir şeydir. Türkiye’de HDP’nin çizgisi ve desteklediği unsurlar bellidir. Oysa CHP, Atatürk’ün kurduğu milli çizgide olması gerekirken uzaklaştığını görüyoruz. Bu üzücüdür. CHP’nin HDP’ye bu yakınlaşmasından dolayı oy kaybettiğini görmesi lazım. Karadeniz’de de bunun örneğini görebilirsiniz. Karadeniz milliyetçidir. Karadeniz insanı, hangi siyasi partiden olursa olsun meselelere milli bakar. CHP’nin Karadeniz’deki oylarının 8 puan düşmesinin üzerinde durulması gerekir. Bu oy düşmesinde CHP’nin HDP ile yakınlaşmasının etkili olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

"DOĞU VE GÜNEYDOĞU’DAKİ OYLARIMIZI DAHA DA ARTTIRACAĞIZ”

24 Haziran öncesindeki MHP’ye yönelik çıkan söylemleri de değerlendiren Usta, "24 Haziran seçimleri öncesinde MHP’ye yönelik bir ön yargı vardı. MHP hakkında değerlendirme yapanlar birçok konuda yanıldı. ’MHP’liler milletvekilliği seçiminde partilerine oy verecekler ama cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan’a oy vermeyecekler’ şeklinde ifadeler vardı. MHP ile AK Parti’nin aldığı oyları toplayın oyların toplamı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın aldığı oya tekabül eder. Dolayısıyla MHP’liler, ülkücüler genel başkanları Devlet Bahçeli’nin izinden gitmişlerdir. MHP ile ilgili önceden yapılan tespitlerin asılsız olduğunu buradan görmüş olduk. MHP ayrıca bu seçimlerde 1 Kasım’da milletvekili seçemediği 12 yeni ilde milletvekili çıkarmıştır. Oylarımızı 2’ye katladığımız 12 ilden 9’u Doğu ve Güneydoğu illerinde bulunuyor. MHP’ye karşı yapılan yine bir yalan burada da fiyaskoyla sonuçlanmıştır. Böylece doğudaki vatandaşların bize oy vermeyeceği düşüncesi de çürütülmüş oldu. Doğu ve Güneydoğu illerinde oylarımızın artması, Türkiye’de kardeşliğin pekişmesi açısından önemli bir olaydır. İnşallah bundan sonraki dönemde bizim bu bölgedeki oylarımız daha da artacaktır" şeklinde konuştu.

"CUMHUR İTTİFAKI SEÇİMLİK DEĞİL, DEVAM EDECEK”

Cumhur İttifakı’nın bitmeyeceğini de vurgulayan Usta, şunları söyledi:

"Cumhur İttifakı seçimler için kurulan bir ittifak değildir. Seçimler sonrasında da sona erecek bir ittifak da değildir. Biz bu sözümüzün içerisindeyiz. İnşallah önümüzdeki süreç içerisinde aynı ruh içerisinde Türkiye’nin sorunlarının çözülmesi neticesinde Cumhur İttifakı ruhu devam edecektir. Özellikle Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin bütün kurum ve kurallarıyla yürürlüğe girmesi, devriye edilmesi, uygun uygulama alanı bulması açısından MHP üzerine düşen her türlü vazifeyi yapacaktır. Gerek uyum kanunlarının mecliste çıkartılmasında gerekse uygulamaya ilişkin hususlarda her türlü desteği vermeye hazır olduğumuzu ifade ediyoruz.”

(İHA)
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