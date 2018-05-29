"Bu proje bir kardeşlik projesidir”

İçişleri Bakanlığı tarafından Gaziosmanpaşa Belediyesinin ev sahipliğinde gerçekleştirilen ‘Biz Anadoluyuz’ projesi kapsamında iftar düzenlendi. İftara katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Bu proje geleceğe ait etki bırakabilecek bir kardeşlik projesidir” dedi.

İçişleri Bakanlığının ‘Biz Anadoluyuz’ projesi kapsamında İstanbul’u ziyaret eden yaklaşık bin öğrenci, Gaziosmanpaşa Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen iftara katıldı. Gaziosmanpaşa ve İstanbul’daki gönüllü öğrencilerle birlikte İstanbul’un tarihi ve doğal güzelliğe sahip birçok noktasını gezme fırsatı bulan öğrenciler, gönüllü öğrencilerin evlerinde misafir oldu. Düzenlenen iftar programına İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Valisi Vasip Şahin ve Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta katıldı. Program sonunda Bakan Soylu’ya Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Usta ve Vali Şahin tarafından hediye takdim edildi.

“BU PROJE BİR MUTLULUK PROJESİDİR, BİR KARDEŞLİK PROJESİDİR”

Yaptığı konuşmada Türkiye’nin doğusu ve batısındaki gençlerin birbirlerinin kültürlerini ve zenginliklerini tanımasını istediğini belirten İçişleri Bakanı Soylu, “Devlet yönetiminde, bakanlıklarda birçok proje ortaya konulur. Bunların çoğu ülkeye katma değer projesidir. Ya bir teşviktir, ya bir tasarruf projesidir. Açıkça söylemek isterim ki İçişleri Bakanlığımızca gerçekleştirdiğimiz ‘Biz Anadoluyuz’ projesi bunlardan çok farklı bir projedir. Çünkü bu proje bir mutluluk projesidir, bir kardeşlik projesidir. Biz bu projede çocuklarımızı mutlu etmek istedik. Biz istedik ki ülkemizin doğu ve güneydoğuda yaşayan, bölgedeki bir takım karanlık anlayışlar yüzünden zor zamanlar yaşamış yavrularımız bu ülkenin gerçek güzelliklerini, zenginliğini, kültürünü, tarihini ve medeniyetini görsünler. Sayın Emine Erdoğan hanımefendi en başından bu yana projemizi himayelerine alarak büyük bir destek ortaya koydular. ’Biz Anadoluyuz’ projesi doğu ve güneydoğudaki 21 il ile diğer bölgelerde bu illerle eşleştirdiğimiz 25 il arasında 15 yaş altı 50 bin çocuğumuzun 3 gün süreyle misafir edilmesini kapsamaktadır. 2017 yılının Eylül ayında başladık. Bugüne kadar 47 bin çocuğumuz bu gezilere katıldı. Gidiş dönüş tam tamına 722 uçak seferi gerçekleştirildi. Batı illerimizden doğu ve güneydoğuya da 2 bin evladımız seyahat etti. Bunun yanı sıra proje kapsamında özel gün gezileri organize ettik. Mesela 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 103. yıl dönümü münasebeti ile yine 45 ilimizden 270 kardeşimizi Çanakkale Valiliği tarafından ağırladık. Bugün de İstanbul’un fethi münasebeti ile görevli öğretmen arkadaşlarımızla birlikte yaklaşık bin kişilik misafir ağırlıyoruz. Bu proje sadece bir gezi gözlem kolu projesi değildir. Geleceğe ait etki bırakabilecek bir kardeşlik projesidir. Bu ülkenin doğusu ile batısı arasında bir duvar çekmek isteyen, bizi birbirimizden koparmayı isteyen ve milleti bulunduğu yere hapsetmek isteyen bir zihniyete karşı verilmiş etkili ve güçlü bir cevaptır“ diye konuştu.

Milletin birbirine kenetlenmiş olduğunu söyleyen Vali Şahin ise, “Biz bu projede farklı bir şey yaptık. Gelen öğrencilerimizi gönüllü ailelerde misafir ettik. İstedik ki bir sinerji oluşsun. Hamdolsun onun bereketini de gördük. Bizim İstanbullu öğrencilerimizin bugüne kadar yaklaşık 10 bin arkadaşı oldu. Proje bittiğinde 15 bin arkadaşı olmuş olacak. Biz doğusuyla batısıyla, kuzeyiyle güneyiyle birbirine kenetlenmiş bir milletiz. Zaman zaman bunu örselemeye, buna darbe vurmaya çalışan bedhahlar çıkabiliyor. Hamdolsun bu milletin mayası sağlam ve bu tür projelerle de bu mayanın sağlamlığı bir defa daha ispat edilmiş oluyor“ şeklinde konuştu.

Gecede yaptığı konuşmada projenin kardeşlik duygusunu ve paylaşma kültürünü arttırdığını dile getiren Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Usta, “‘Biz Anadoluyuz’ projesi kapsamında Türkiye’nin dört bir tarafından İstanbul’a gelen gençlerimizin örnek bir projeyi ortaya koymaları ve kendi aralarındaki kardeşlik duygusunu, paylaşma kültürünü kendilerine olan özgüvenlerini arttıracak bir çalışma olarak Türkiye’ye örnek bir proje ortaya koymaları bizim için son derece önemli ve gelecek içinde önemli bir proje olduğunu ifade etmek isterim“ dedi.

Projeye katılarak İstanbul’da pek çok yeri gezdiğini söyleyen Eren Şahin, “Dünden beri bayağı gezdik. Topkapı, Ayasofya’yı gezdik. Miniatürk’e gittik. İstanbul çok güzel. Arkadaşlarımızla bir aradayız. Çok güzel bir yemek olacağını düşünüyorum. Satranç takımı verdiler, saatte verdiler. Çok güzel“ dedi.

Geziyle İstanbul’un tarihini ve kültürünü öğrenme şansı yakaladıklarını belirten Zeynep Sezer, “Bugün bu gezi bizi İstanbul’a daha çok bağladı. İstanbul’un geleneklerini göreneklerini, tarihi eserlerini bize daha çok bağlattı. Adalar’a gittik. Boğazı gezdik, Ayasofya’yı gezdik, Topkapı Sarayı’nı gezdik. Padişahlarımızın helva yaptıkları yerleri gezdik. Geçmişteki mimarlarımızın yaptıkları eserleri gördük” dedi.

(Alper Suat Tutaşı /İHA)