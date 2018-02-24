Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti’nin bir vefa hareketi olduğunun altını çizerek, "Bu hareketin içine nifak sokmaya çalışanlar Türkiye’ye zarar veriyor" dedi.

Başbakan Yıldırım, AK Parti Kayseri İl Başkanlığı 6. Olağan İl Kongresinde konuştu. Bıçaklı saldırıda yaralanan Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk’e geçmiş olsun dileğinde bulunarak konuşmasına başlayan Başbakan Binali Yıldırım, "Kayseri bir çok siyaset adamı yetiştirdi. Biz bugüne kadar gücümüzü hep sizden aldık. Kayseri iş yapan ile laf yapanı iyi bilir. Bizim teşkilatımızın yol arkadaşlarımızın en önemli özelliği vefalı oluşlarıdır. AK Parti aynı zamanda bir vefa hareketidir. Görevler makamlar gelir geçer. Bütün görevler bütün makamlar için, bizim için bir imtihandır. Bütün bu makamlar milletin bize emanetidir. Önümüzdeki, omzumuzdaki yük millete aittir. Bu hareketle bu partide AK Parti’de görev alan herkese, herkes millete karşı sorumluluğunun bilincindedir. Bu partide bayrak elden ele dolaşır. Bizdeki bayrak yarışı spordaki bayrak yarışına benzemez. Bizde bayrağı alan da bayrağı veren de aynı şekilde koşmaya devam eder. Bizde eskilik sadece görev tarihi itibariyledir. Bizim bütün arkadaşlarımız eskimez arkadaşımızdır. Geçmiş yıllarda görev almış arkadaşlarımız ekseriyetle burada. Kayseri’de AK Parti hareketini başlatan yol arkadaşlarımız burada. Vatanı için millet için Türkiye’nin aydınlık yarınları için koşturmaya heyecanla aşkla devam ediyorlar" dedi.

"BU HAREKETİN İÇİNE NİFAK SOKMAK İSTEYENLER ASLINDA TÜRKİYE’YE ZARAR VERİYOR"

"İlk günkü gibi bugün de yan yanayız" diyen Başbakan Yıldırım, "Cumhurbaşkanımız her zaman ’AK Parti bir vefa hareketidir’ der. İşte buradaki tablo bunu gösteriyoruz. Bu hareketin içine nifak sokmak isteyenler aslında Türkiye’ye zarar veriyor. AK Parti’ye bir nifak soksak da arkasından Türkiye’nin istikrarının huzurunun bozulacağını iyi biliyorlar. İstikrarın ne anlama geldiğini Kayserililer herkesten daha iyi bilir. Kayseri istikrarın şehridir. Nifaktan ayrılıktan medet umanlar avuçlarını yalayacaklar. Bu harekette ayrıya kavgaya asla yer olmadı. Bundan sonra da yer olmayacak. 2017 ihracatımız bir önceki yıla göre yüzde 10’dan fazla arttı. 157 milyar doları geçti, 2017 yılında otomotiv üretimi 1 milyon 700 bine yaklaştı. Bu yüzde 20’nin üzerinde artış demektir. Sanayi üretmeye devam ediyor. Bunun istihdama yansımaları ortada. 2007-2016 yılları arasında AB’nin bütün üyelerinin 28 ülkenin oluşturduğu istihdamın iki katını Türkiye sağladı.

AB ülkeleri arasında kadın istihdamını, iş gücünü arttıran tek ülke Türkiye olmuştur. 2017’de İŞKUR vasıtasıyla 1 milyon 57 bin yeni işe başlayanların 357 bin 210’u kadınlardan oluşuyor. Kadınlar iş hayatında daha etkin bir şekilde günden güne yerini alıyor. Tarıma verilen desteği 15 yılda 8 kat arttırdık. 2002’den önce tarıma sadece 1 milyar 800 milyon destek veriliyordu. 2018’de toplam destek miktarı 15 milyona çıktı. Türkiye tarımda ihracatçı ülkeler arasına girdi. 16 yılda tarımda ihracatımız 3.7 milyar dolardan 17 milyar dolara çıktı. Bu aydan itibaren mazotun yarısını biz ödüyoruz" ifadelerini kaydetti.

"16 YIL BOYUNCA KAYSERİ’YE 17 MİLYAR YATIRIM YAPTIK"

Kayseri’ye yapılan yatırımlardan da bahseden Yıldırım, "Kayseri’nin bizim iktidarımızda yeri çok önemli. Üreten ve ticareti ile göğsümüzü kabartan güzel bir şehir. Kayseri’nin zenginliği etrafındaki illerin de zenginliğidir. Biz baştan beri Kayseri’nin kalkınmadaki öncü rolünü biliyoruz. 16 yıl boyunca Kayseri’ye 17 milyar yatırım yaptık. 2002 yılında ihracatı 351 milyon dolardı, 2016 sonunda Kayseri ihracatta 1 milyar 642 milyona ulaştı. İşte Kayseri farkı bu. Kayseri’de 350 binin üzerinde sigortalı çalışan var. 30 binin üzerinde iş yeri sayısı var. 2002 yılında 3’ü kadın 246 engelli kardeşimiz istihdam ediliyordu. Bu gün 12 bin 779 engelli kardeşimize iş vermiş durumdayız. Ulaşımda, ekonomide olmazsa olmaz yollardır. Yolları böldük hayatları birleştirdik. Yolları böleriz de vatanı böldürtmeyiz. 672 kilometre bölünmüş yol uzunluğu var. 14 yeni yol projemiz tüm hızıyla devam ediyor. İnşa ettiğimiz sulama projeleri ile 355 bin dönüm araziyi su ile buluşturduk. Kayseri’ye yaptıklarımızın yanında 4 baraj daha yapıyoruz. 3 OSB bölgesinde toplam 1276 parselde 70 bin 700 kardeşimiz iş aş sahibi. Ama yetmez. Kayseri’ye 4 OSB daha yapacağız. Erciyes Master Planı kış turizmleri merkezi haline geliyor. Hava alanına 325 bin yolcu geliyordu. Geçen yıl 2 milyon 150 bine çıktı. Kayseri’ye bu terminal, havalimanı terminali yetersiz geliyor. Çok güzel bir terminal yapacağız. 250 bin metrekarelik arazide çalışmalar başladı. Bu yıl içinde inşaatı başlayacak. Hızlı tren Kayseri’ye geliyor. 28 Mart’ta ihalesi yapılıyor. Yollar kısalacak zaman kısalacak işiniz aşınız daha da artacak. YHT Kayseri’nin zenginliğine zenginlik katacak.

Büyükşehir ve ilçe belediyelerini de tebrik ediyorum. AK Parti’nin temelinde yerel yönetimler vardır. Liderimiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığında yaptığı hizmetler sonucu AK Parti bu millet iktidar yaptı. 15 yıldır AK Parti’ye desteğiniz devam ediyor" diye konuştu.

"BU TEKLİFLE BİRLİKTE PARTİLERİN ARALARINDA İTTİFAK KURMALARINA İMKAN VERMESİNİ SAĞLIYORUZ"

Yıldırım, "Bizde doğusundan batısından güneyinden kuzeyinden ayrım yapmaksızın yurdun her köşesinde hizmetlerimize devam ediyoruz. Birliğimizi kardeşliğimiz daha da güçlendiriyoruz. İncesu Kayseri arasında banliyö seferleri de Nisan ayında başlıyor. Yeşilhisar Gömeç arasını da bu sene bitiriyoruz. 2019’a giderken Cumhur ittifakını sağlayacak bir yasal değişikliği MHP ile birlikte gerçekleştirmek için meclise teklif verdik. İttifakla birlikte seçime girmeyi yasaklayan hükümleri kaldırıyoruz. Bu teklifle birlikte partilerin aralarında ittifak kurmalarına imkan vermesini sağlıyoruz. Bunun en önemli sonuçlarından biri ittifaka giren partilerin baraj sorunu kalmıyor. Küçük partiler bunu bahane ediyordu. Hadi kaldırdık, girin ittifaka baraja takılmadan yolunuza devam edin. Çünkü bu durumda baraj ittifaka katılan partilerin tamamının oyunun üzerinden hesaplanıyor.

Partilerin birinin çok az alması, diğerinin çok fazla alması bu durumu değiştirmiyor. Bu son derece önemli ve bütün oyların değerlendirilmesi, millet iradesinin sandığa yansıması demek. Ana muhalefet partisi CHP ’bu bir koalisyondur’ diyor. Bu adama biz derdimizi anlatamadık. Dört diyon dokuz diyon topluyon 30 diyon. Bunların bütün hesapları aynen böyle. Seçmen sandığa gittiği zaman oy pusulasında ittifak partilerini aynı sütunda yan yana görecek. İki partiye birden mühür vurulursa oylar ziyan olmayacak. Toplam oya ilave edilecek. Temsilde adaleti sağlayan yüzde 50’den fazla bir oyla Cumhurbaşkanı seçen bir sistem ortaya getiriyoruz. Cumhurbaşkanlığı seçiminde ittifakın adayı Recep Tayyip Erdoğan’dır. Böylece inşallah 2019’da da istikrar sürsün Türkiye büyüsün diyeceğiz" dedi.

(Alparslan Ötüken – Selma Kara – Ali Göç – Muhammed Kısır/İHA)