Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin, “Oradaki hedefimiz Suriye’nin toprak bütünlüğünü sağlamak, terör yuvalarını ortadan kaldırmak. Bu doğrultuda Türkiye ile işbirliği yapıyoruz” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ortak basın toplantısında konuşan Putin, “Türkiye ile olan ilişkilerimizde bu tür provokatif unsurlar hiçbir şekilde yoktur. Bizim Türkiye ile olan ilişkilerimiz son derece yapıcı ve verimli. Biz bu yapıcı yaklaşımın meyvelerini ticaret ilişkilerimizde görüyoruz. Türk Akımı gibi, Akkuyu gibi, bu tür projelerde önemli bir ilerleme kaydedilmektedir. Türkiye bizim farklı açıdan güvenli ve olumlu bir ortağımız. Bölgesel ve uluslararası sorunların çözümü için birlikte çalışıyoruz. Bizim Türkiye ile ilişkilerimizi zedeleyecek herhangi bir unsur görmüyorum” diye konuştu.

Vladimir Putin, İngiltere’de ajan Sergey Skripal’ın zehirlenmesine ilişkin şu açıklamalarda bulundu:

“Bu konuda kısa bir görüşme yaptık. Sayın Erdoğan bazı sorular sordu, ben pozisyonumuzu anlattım. Uluslararası uzmanların değerlendirmelerine göre, dünyanın 20 ülkesinde bu tür kimyasal unsurların imalatı yapılabiliyor. Scotland Yard yani İngiltere’nin organize suçla mücadele kurumu ’bu soruşturmayı tamamlamak için bir kaç ay lazım’ dedi. Bir laboratuvar başkanı ajanslara verdiği demeçte bu kimyasal unsurun menşeini tespit edemediklerini açıkladı. Rusya karşıtı bir kampanya hızlı bir şekilde yapıldı. Yarın kimyasal silahların yasaklanması örgütünün bir toplantı yapması için girişimde bulunacağız. Ümit ediyoruz ki, bu örgütlü tartışmalar sonucunda bu olaya nokta konulacak. Tabi ki biz kapsamlı bir soruşturma istiyoruz. Biz de bu soruşturmanın bir parçası olmak, soruşturmaya katılmak istiyoruz. Bizde gerekli soruşturmayı Rusya’da yapacağız."

“BU DOĞRULTUDA TÜRKİYE İLE İŞBİRLİĞİ YAPIYORUZ”

Türk bir gazetecinin “Rusya PYD-YPG’yi Suriye’nin geleceğine nasıl konumlandırıyor?” sorusuna cevap veren Putin, “Bizim terörle mücadeledeki işbirliğimize gelince, bizim görüşümüz şudur, Suriye meselesinin çözümü ile ilgilenen ülkelerle işbirliği yapıyoruz. Oradaki hedefimiz Suriye’nin toprak bütünlüğünü sağlamak, terör yuvalarını ortadan kaldırmak. Bu doğrultuda Türkiye ile işbirliği yapıyoruz” dedi.

“S-400’LER KONUSUNDA MUTABAKATIMIZ VAR”

S-400 füzelerinin tesliminin daha erken tarihe alınmasına ilişkin soruya cevap veren Putin, “S-400 teslimat süresinin azaltılması konusunda Türk partnerimizin bu konuda ricası oldu, biz de bu ricayı olumlu değerlendirdik. Üretimini hızlandıracağız ve fiyatlarla ilgili mutabakat sağlamış bulunuyoruz” diye konuştu.

Putin’in ardından konuşan Erdoğan ise şu ifadeleri kullandı:

“S-400’ler konusunda mutabakatımız var. Ortak şirketler kendi aralarında üretim üzerinde gerek fiyatlarda mutabakatı sağlamış vaziyetteler. Erkene çekme noktasında bir sıkındı yok. Bu adım atılırken savunma sanayine yönelik başka kalemlerde de işbirliklerimiz olabilir. Buna da Rus şirketlerinin açık olduğunu gördük, bununla ilgili ilgili birimlerimiz muhatapları ile yapıyorlar.”

“BİZ DE S-400 KONUSUNDA ANLAŞMAMIZI YAPTIK, BU DEFTERİ KAPATTIK”

Putin’in ardından konuşan Erdoğan ise, “S-400 füzeleri ile alakalı konu tamamıyla Türkiye’nin kendi kararıdır, bu konuda değerli dostlarımız Rusya Federasyonu’nun bu talebimize olumlu yaklaşımı aramızda bu anlaşmanın yapılmasını getirmiştir. Biz de S-400 konusunda anlaşmamızı yaptık, bu defteri kapattık, bitti o iş. Şuanda artık bu işin imalat süreci devam etmektedir. Hatta biraz da teslimatı erkene almak suretiyle Rusya bize olan samimiyetini çok daha güçlü hale getirmiştir. Akkuyu konusu bizim biraz da geciktiğimiz bir konudur. Akkuyu ile biz enerji ihtiyacımızın yüzde 10’unu karşılayacağız. Rusya’nın bu adımı atmadaki kolaylaştırıcı yaklaşımına karşı hele hele birçok gencimizi yetiştirmeye yönelik atılan adımlar bizim böyle bir işbirliğini gerçekleştirmemize neden olmuştur. Bugünkü açılış bizim bu noktadaki uluslararası enerjimize de enerji katacaktır” şeklinde konuştu.

(Derya Yetim - Ömer Çetin /İHA)