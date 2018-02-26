Bozdağ’dan "Sefer görev emri" açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın "Sefer görev emri olanlar hazır olsun" açıklamasını değerlendiren Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, "Şu anda ihtiyaç olmadığını Sayın Cumhurbaşkanımız o açıklamasında da açıklıyor. Bu desteklere teşekkür ve gitme isteğine karşı verilen bir cevaptır" dedi.

NTV’ye konuşan Bozdağ, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın "sefer görev emri olanlar hazır olsun" açıklamasını değerlendirdi. Bozdağ, "Şu anda ihtiyaç olmadığını Sayın Cumhurbaşkanımız o açıklamasında da açıklıyor. Bu desteklere teşekkür ve gitme isteğine karşı verilen bir cevaptır. Şu anda sefer görev emri olanların bölgeye gitmesine ihtiyaç yoktur" diye konuştu.

Bekir Bozdağ, Büyük Birlik Partisi’nin ittifakta nasıl yer alacağına ilişkin olarak, "Destici ittifakta yer alacağını ifade etti. Nasıl yer alacağını konuşmak için şu anda erken. Vakti gelince konuşulacaktır" ifadelerini kullandı.

(İHA)