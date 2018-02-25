Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Biz şehadete koşan bir milletiz. Şehadete bu millet açtır, aç. Hak katında cenneti, milletimizin gönlünde de ebedi yerini böyle alır” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şahinbey Kapalı Spor Salonu’nda düzenlenen AK Parti 6. Gaziantep İl Olağan Genel Kongresi’nde yaptığı konuşmada, Gaziantep’te yıkılacak eski stadın yerine yapımı planlanan Cuma Cami projesi ile ilgili çatlak sesler olduğunu söyleyerek, "Konutların hepsi tamam, eski stat şuanda devre dışı. Yeni stadı yaptık, modern bir stat. Buraya bir Cuma Camii yapalım istedik. Duyuyorum ki bazı çatlak sesler bunu engellemeye kalkıyor. Bakanlar burada, aynı şekilde valiye de gerekli talimatı tekrar vereceğim. Belediye başkanı burada. Camiyi yapacak hayırsever de burada. Çok açık, net söylüyorum. Kim olursa olsun hiçbirini kafaya takmayın, Cuma Camii bu milletindir. Hayırseverimiz var. Dolayısıyla hiç kimse bunu engelleyemez. Bu ülke hukuk devletidir. Bu hukuk devletinde STK’nın şöyle sesi çıkmış, yok böyle çıkmış. Bu çatlak seslere biz alıştık. Bizim işimiz var. Bu yolda inançla, azimle yürüyeceğiz. Yürüyoruz. Bunu kimse engelleyemez. Evet bu projelerin son halini görmek isterim. Son halini görüp hemen adımı atalım. Temeli atıp, süratle işi başlatalım" dedi.

KILIÇDAROĞLU’NA DESTEK GÖNDERMESİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na da tarım destekleri konusunda gönderme yaparak, "Çiftçilerimize geçtiğimiz 15 yılda verdiğimiz tarımsal destek ne biliyor musun? Hani Kılıçdaroğlu bir şeyler diyor ya, çiftçiye destek olmuyor, şöyle böyle diyor ya. Eline diline dursun ya. Ben hep söylüyorum ama yine söyleyeyim. Gaziantep’i söyleyeyim. 1.3 milyar TL, yani eski parayla 1.3 katrilyon. Gözü var görmez, kulağı var duymaz, dili var hakikati söylemez. Çok hizmet yaptık ki anlata anlata bitiremiyoruz. Bütün hizmetlerin amacı üretmek, istihdam, zenginleşmesini, ülkemize daha çok katkıda bulunmasını temin etmek için" ifadelerini kullandı.

“BU MİLLET ŞEHADETE AÇ”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Antep’in örnek bir bölge olduğunu belirterek, bu ülke insanının ise şehadete koşarak gidecek kadar aç bir millet olduğunu ifade etti. Erdoğan, "Tarih boyunca bölgesinin parlayan yıldızı olan Antep, yönetimi, ticareti, cömertliği ile, irfanı ile öncü ve örnek bir bölgedir. Ülkemizin her köşesinden aldığımız destekle, güçle, moralle hedeflerimiz doğrultusunda kararla ilerliyoruz. Uzun yıllar süren terörle mücadele döneminde çok şehit verdik. Hain darbe girişiminde verdiğimiz şehitler var, Fırat Kalkanı ve şimdi de Zeytin Dalı Harekatı’nda verdiğimiz şehitler var. Bin yıldır olduğu gibi bugün de şehitlerimiz ve gazilerimiz sayesinde daha da önemlisi şehitliği ve gaziliği göze almış topyekün bir milletin varlığı sayesinde ayakta duruyoruz. Biz şehadete koşan bir milletiz. Şehadete bu millet açtır, aç. Bu milletin şehitleri ölü müdürler. Bu milletimiz şehitlerine ve gazilerine sahip çıkıyor. Evet bizim şehitlerimiz işte böyle geliyor. Hak katında cenneti, milletimizin gönlünde de ebedi yerini böyle alır” dedi.

"BÜYÜK BAŞIN DERDİ BÜYÜK OLUR"

Erdoğan, Türkiye’nin geçmişe göre daha büyük olduğunu hatırlatarak, "Eskiler, büyük başın derdi büyük olur derlerdi. Türkiye büyüdükçe, güçlendikçe ekonomiden diplomasiye her alanda bir üst lige çıktıkça karşılaştığımız sıkıntılarımızın çapı ve mahiyeti de değişiyor. Dünkü Türkiye’nin en önemli sorunu siyasi istikrarı sağlamaktı. Büyük hedefler belirleyip onu yakalamak bir yana küçülme yaşamadan, krize girmeden mevcudu korumak en önemli başarı kriteriydi. Halbuki bugün 2017 yılında elde ettiğimiz yüzde 7.5 düzeyindeki büyümeyi bile yeterli görmeyen bir Türkiye var. Hamdolsun terör ve darbe başta olmak üzere istikbaline yönelik tehlikeleri tekvücut olarak karşılayıp, üstesinden gelen bir Türkiye var. 2018 bütününde hedef yüzde 7’nin üzerinde büyümeyi yakalamak. Bu durum millet ve devlet olarak artık daha büyük düşünmemizi, daha planlı ve programlı hareket etmemizi, dirayetli kararlar alıp uygulamamızı gerektiriyor" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, tüm dünyaya terör örgütleri konusunda çağrıda bulunarak, "Eğer biz terör örgütlerine zihni iğfal edilmiş 3, 5 çapulcunun silahlı macera alanları olarak bakarsak yanılırız. Terör örgütleri küresel güç mücadelesinin en alçak, en ahlaksız, en çirkin araçlarıdır" diye konuştu.

(İHA)