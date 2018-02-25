Yazarlar KÜNYE iletişim
İstanbul
kapalı
Gündem Siyaset Ekonomi Dünya Spor Sağlık Eğitim Teknoloji Asayiş Yaşam Magazin Çevre KÜLTÜR-SANAT Kadın Genel POLİTİKA
BİST
117522
ALTIN
161.931
DOLAR
3.7875
STERLİN
5.2900
EURO
4.6596
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
Grip için antibiyotik kullanmayın
Grip için antibiyotik kullanmayın
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!

"Biz şehadete koşan bir milletiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Biz şehadete koşan bir milletiz. Şehadete bu millet açtır, aç. Hak katında cenneti, milletimizin gönlünde de ebedi yerini böyle alır” dedi.

25 Şubat 2018 Pazar 16:53
"Biz şehadete koşan bir milletiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Biz şehadete koşan bir milletiz. Şehadete bu millet açtır, aç. Hak katında cenneti, milletimizin gönlünde de ebedi yerini böyle alır” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şahinbey Kapalı Spor Salonu’nda düzenlenen AK Parti 6. Gaziantep İl Olağan Genel Kongresi’nde yaptığı konuşmada, Gaziantep’te yıkılacak eski stadın yerine yapımı planlanan Cuma Cami projesi ile ilgili çatlak sesler olduğunu söyleyerek, "Konutların hepsi tamam, eski stat şuanda devre dışı. Yeni stadı yaptık, modern bir stat. Buraya bir Cuma Camii yapalım istedik. Duyuyorum ki bazı çatlak sesler bunu engellemeye kalkıyor. Bakanlar burada, aynı şekilde valiye de gerekli talimatı tekrar vereceğim. Belediye başkanı burada. Camiyi yapacak hayırsever de burada. Çok açık, net söylüyorum. Kim olursa olsun hiçbirini kafaya takmayın, Cuma Camii bu milletindir. Hayırseverimiz var. Dolayısıyla hiç kimse bunu engelleyemez. Bu ülke hukuk devletidir. Bu hukuk devletinde STK’nın şöyle sesi çıkmış, yok böyle çıkmış. Bu çatlak seslere biz alıştık. Bizim işimiz var. Bu yolda inançla, azimle yürüyeceğiz. Yürüyoruz. Bunu kimse engelleyemez. Evet bu projelerin son halini görmek isterim. Son halini görüp hemen adımı atalım. Temeli atıp, süratle işi başlatalım" dedi.

KILIÇDAROĞLU’NA DESTEK GÖNDERMESİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na da tarım destekleri konusunda gönderme yaparak, "Çiftçilerimize geçtiğimiz 15 yılda verdiğimiz tarımsal destek ne biliyor musun? Hani Kılıçdaroğlu bir şeyler diyor ya, çiftçiye destek olmuyor, şöyle böyle diyor ya. Eline diline dursun ya. Ben hep söylüyorum ama yine söyleyeyim. Gaziantep’i söyleyeyim. 1.3 milyar TL, yani eski parayla 1.3 katrilyon. Gözü var görmez, kulağı var duymaz, dili var hakikati söylemez. Çok hizmet yaptık ki anlata anlata bitiremiyoruz. Bütün hizmetlerin amacı üretmek, istihdam, zenginleşmesini, ülkemize daha çok katkıda bulunmasını temin etmek için" ifadelerini kullandı.

“BU MİLLET ŞEHADETE AÇ”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Antep’in örnek bir bölge olduğunu belirterek, bu ülke insanının ise şehadete koşarak gidecek kadar aç bir millet olduğunu ifade etti. Erdoğan, "Tarih boyunca bölgesinin parlayan yıldızı olan Antep, yönetimi, ticareti, cömertliği ile, irfanı ile öncü ve örnek bir bölgedir. Ülkemizin her köşesinden aldığımız destekle, güçle, moralle hedeflerimiz doğrultusunda kararla ilerliyoruz. Uzun yıllar süren terörle mücadele döneminde çok şehit verdik. Hain darbe girişiminde verdiğimiz şehitler var, Fırat Kalkanı ve şimdi de Zeytin Dalı Harekatı’nda verdiğimiz şehitler var. Bin yıldır olduğu gibi bugün de şehitlerimiz ve gazilerimiz sayesinde daha da önemlisi şehitliği ve gaziliği göze almış topyekün bir milletin varlığı sayesinde ayakta duruyoruz. Biz şehadete koşan bir milletiz. Şehadete bu millet açtır, aç. Bu milletin şehitleri ölü müdürler. Bu milletimiz şehitlerine ve gazilerine sahip çıkıyor. Evet bizim şehitlerimiz işte böyle geliyor. Hak katında cenneti, milletimizin gönlünde de ebedi yerini böyle alır” dedi.

"BÜYÜK BAŞIN DERDİ BÜYÜK OLUR"

Erdoğan, Türkiye’nin geçmişe göre daha büyük olduğunu hatırlatarak, "Eskiler, büyük başın derdi büyük olur derlerdi. Türkiye büyüdükçe, güçlendikçe ekonomiden diplomasiye her alanda bir üst lige çıktıkça karşılaştığımız sıkıntılarımızın çapı ve mahiyeti de değişiyor. Dünkü Türkiye’nin en önemli sorunu siyasi istikrarı sağlamaktı. Büyük hedefler belirleyip onu yakalamak bir yana küçülme yaşamadan, krize girmeden mevcudu korumak en önemli başarı kriteriydi. Halbuki bugün 2017 yılında elde ettiğimiz yüzde 7.5 düzeyindeki büyümeyi bile yeterli görmeyen bir Türkiye var. Hamdolsun terör ve darbe başta olmak üzere istikbaline yönelik tehlikeleri tekvücut olarak karşılayıp, üstesinden gelen bir Türkiye var. 2018 bütününde hedef yüzde 7’nin üzerinde büyümeyi yakalamak. Bu durum millet ve devlet olarak artık daha büyük düşünmemizi, daha planlı ve programlı hareket etmemizi, dirayetli kararlar alıp uygulamamızı gerektiriyor" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, tüm dünyaya terör örgütleri konusunda çağrıda bulunarak, "Eğer biz terör örgütlerine zihni iğfal edilmiş 3, 5 çapulcunun silahlı macera alanları olarak bakarsak yanılırız. Terör örgütleri küresel güç mücadelesinin en alçak, en ahlaksız, en çirkin araçlarıdır" diye konuştu.

(İHA)
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
"Terör örgütlerini maşa olarak kullananlar..."
"Terör örgütlerini maşa olarak kullananlar..."
Erdoğan’dan Salih Müslim açıklaması
Erdoğan’dan Salih Müslim açıklaması
“Dileğimiz Salih Müslim’in Türkiye’ye iade edilmesidir”
“Dileğimiz Salih Müslim’in Türkiye’ye iade edilmesidir”
Başbakan Yıldırım Bursa’da coşkulu kalabalığa seslendi
Başbakan Yıldırım Bursa’da coşkulu kalabalığa seslendi
Terör örgütlerine meydan okudu !
Terör örgütlerine meydan okudu !
“Önümüzdeki günlerde Meclis’e getireceğiz”
“Önümüzdeki günlerde Meclis’e getireceğiz”
﻿
Yazarlar Hakkımızda Reklam Gizlilik Politikası Yayın İlkeleri Kullanıcı Sözleşmesi Künye İletişim
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber Hane

    Rasimpaşa Mah. Bayramyeri Sokak, Çağdaş İş Merkezi No: 19 Kat: 2/14 Kadıköy / İstanbul

    0850 885 25 77

    Yukarı Çık Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim