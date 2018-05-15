MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Bir yanımız Kudüs, diğer yanımız Gazze’dir. Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ebedi kurtuluş olan Mübarek Ramazan ayında, mukaddesatımızın muhteşem bir diriliş ruhuyla kanatlanması, Müslümanların birlik ve beraberlik duygusuyla kenetlenmesi ve kucaklaşması başlıca niyazımdır” dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Hz.Adem’den Hz.Muhammed’e nice peygamberlerin ayak bastığı, büyük medeniyetlerin barındığı, melikler, sultanlar, komutanlar, alimler ve gönül insanlarının isimlerini toprağının her köşesine kazıdığı tarihsel mirasın medar-ı iftiharıdır Kudüs. Kudüs’ün kalbi Mescid-i Aksa, Mescid-i Aksa’nın kalbi ise Muallak Kayasıdır. Altın kubbeli Kubbetü’s Sahra Kudüs’ün sembolüdür. Efendimizin Recep ayının 27. gecesi Cenab-ı Allah’ın lütfu üzerine yücelerin yücesi ilahi makamlara mucizevi yükselişinin ilk adım ve anısıdır Kudüs. Hz. Nuh, gemisi ile büyük tufandan kurtulduğunda suların çekilip çekilmediğini anlamak için bir güvercin uçurmuş, güvercin günler sonra ağzında bir zeytin dalı geri dönmüştür. Bu zeytin dalı, Kudüs’teki Zeytin Dağı’na aittir. Yani Falih Rıfkı’nın romanında anlattığı Zeytin Dağı.

Kudüs; kutsallığın mekânı, kutlu hatıra ve haysiyetin manevi membaıdır. Kudüs’ü anlamak tarihi anlamaktır. Kudüs’ü tanımak inancımızın mehabet ve muhtevasını kavramaktır. Kudüs ilk kıblemizin iffet, irade ve istiklal sancağıdır. Kudüs zalimlerin tasallutu altında inim inlemekte, manen feryat etmektedir. Yeryüzünün en faziletli mekanları camiler, camilerin en faziletlileri Mescid-i Haram, Mescid-i Nebevi ve kuşatılmış, hüzne boğulmuş, için için yanmış Mescid-i Aksa’dır” dedi.

“KUDÜS’TE OYNANAN ŞİRRET OYUN KÜFRÜN, KÜFFARIN VE KATİL HEVESLERİN EN VAHŞİ KOMPLOSUDUR”

Kudüs’te oynanan oyun katil heveslerin en vahşi komplosu olduğunu belirten Bahçeli, “Mübarek Ramazan ayına kavuştuğumuz bugünlerde, Kudüs’te oynanan şirret oyun küfrün, küffarın ve katil heveslerin en vahşi komplosudur. İlk kıblemizin önüne Evanjelist-Kabalist-Siyonist-Emperyalist perde çekilmek istenmektedir. Zulüm kol gezmekte, katliam hüküm sürmektedir. Kudüs aynı zamanda dinlerin, kültürlerin, farklı kökenlerden gelen insanların asırlarca iç içe, yan yana, huzur ve sükûnetle yaşadığı barış ve kardeşlik kentidir. Kudüs’te Müslümanlara yönelik suikastlar eşzamanlı şekilde diğer dinlere ve gruplara da yapılmış sayılacaktır” dedi.

“BİR YANIMIZ KUDÜS, DİĞER YANIMIZ GAZZE’DİR”

MHP Lideri Bahçeli, “Gazze’de şehit edilen mazlumların arşa yükselen ahları ABD-İsrail ortak yapımı şiddet mimarisinin acı verici ve kahredici bir sonucudur. Ramazan ayına girerken Filistinli kardeşlerimize düzenlenmiş saldırılar bölgeyi, hatta dünyayı ateşe verecek risk ve ihtimaller taşımaktadır. Zalimlere karşı safımız masumların yanıdır. Canilere karşı taraf ve tercihimiz hakikatin ve adaletin çizgisidir. İnsanlık dramına sessiz kalan, Gazze’yi kana ve gözyaşlarına bulayan, buna destek veren kim varsa Hakk’ın su katılmamış düşmanıdır. Bir yanımız Kudüs, diğer yanımız Gazze’dir. Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ebedi kurtuluş olan Mübarek Ramazan ayında, mukaddesatımızın muhteşem bir diriliş ruhuyla kanatlanması, Müslümanların birlik ve beraberlik duygusuyla kenetlenmesi ve kucaklaşması başlıca niyazımdır” ifadelerine yer verdi.

“IRAK’TA YAPILAN SEÇİMLERDE, SANDIK YOLSUZLUĞU KANALIYLA İRADE HIRSIZLIĞI YAPMAYA TEŞEBBÜS EDENLERİN FOYASININ ORTAYA ÇIKMASI DA EN SAMİMİ DİLEĞİMDİR”

Irak’ta yapılan seçimlerde değinen Bahçeli, “Demokratik hak ve tercihleri gasp edilen Türkmenlerin seslerinin ve seslenişlerinin duyulması, sandık yolsuzluğu kanalıyla irade hırsızlığı yapmaya teşebbüs edenlerin foyasının ortaya çıkması da en samimi dileğimdir. Irak’ta yapılan seçimlerde, demokratik hak ve tercihleri gasp edilen Türkmenlerin seslerinin ve seslenişlerinin duyulması, sandık yolsuzluğu kanalıyla irade hırsızlığı yapmaya teşebbüs edenlerin foyasının ortaya çıkması da en samimi dileğimdir. Kaşgar, Karabağ, Keşmir, Kerkük, Kudüs, Kıbrıs, Kırım istikrar ve huzura kavuşmadan insanlık rahat nefes alamayacak, dünya güvenli olamayacaktır” dedi.

“ABD VİCDANSIZLIĞINI ÇOK NET, ÇOK AÇIK, ÇOK KARARLI ŞEKİLDE KINIYORUM”

ABD vicdansızlığını çok net, çok açık, çok kararlı şekilde kınadığını belirten Bahçeli, “Aziz vatandaşlarımın, çok geniş bir coğrafyada hayat ve varlık mücadelesi veren soydaşlarımızın, tüm din kardeşlerimizin, kısaca Türk-İslam aleminin Mübarek Ramazan ayını buruk bir vicdanla, müteessir bir ruhla kutluyor, hayırlara vesile olmasını diliyorum. İsrail vandallığını, ABD vicdansızlığını çok net, çok açık, çok kararlı şekilde kınıyorum. Gazze’de şehit düşen onlarca mazlumlara Allah’tan rahmet, binlerce yaralıya şifalar temenni ediyorum. Zalimin hesabı varsa Allah’ın da hesabı vardır. Nitekim Allah bes baki hevestir. Bugün gönüllerde Gazze, gözlerde Kudüs vardır. Mümin kalpler Filistin davası için atmaktadır. Nitekim bütün Müslümanlar kıyam, infial ve intifadadır. İsrail hem ilahi adaletin önünde, hem de insanlık vicdanı karşısında döktüğü kanların hesabını damla damla verecektir” dedi.

(Musa Erdoğan /İHA)