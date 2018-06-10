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"Benim için de muhtar bile olamaz dedilerse de..."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Her ne kadar benim için de muhtar bile olamaz dedilerse de bu ülkeye muhtar da cumhurbaşkanı da olduk” dedi.

10 Haziran 2018 Pazar 22:27
"Benim için de muhtar bile olamaz dedilerse de..."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Her ne kadar benim için de muhtar bile olamaz dedilerse de bu ülkeye muhtar da cumhurbaşkanı da olduk” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Valiliği tarafından Yenikapı Avrasya Gösteri Merkezinde düzenlenen iftar programına katıldı. Programın yapıldığı salona giriş yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşlar tarafından ilgiyle karşılandı. İftar programında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve vatandaşlar ezanın okunmasıyla birlikte dualar eşliğinde oruçlarını açtı.

İftar programında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Milletimizle en çok iç içe olan, yapılan hizmetleri de eksik kalan işleri de bilen kesim muhtarlarımızdır. İçişleri Bakanlığımızda muhtarlar daire başkanlığı kurduk. Muhtarlarımız mahalleyle ilgili talepleri ister formlarla isterlerse internet üzerinden bildiriyorlar. Bakanlığımızda meseleyi takip edip sonucu iletiyorlar. Muhtarlarımıza verdiği kıymet milletimize olan saygımız gereğidir. Mahalleye muhtar olarak seçilmişse, her ne kadar benim içinde muhtar bile olamaz dedilerse, de bu ülkeye muhtarda cumhurbaşkanı da olduk. Çünkü o başlıkları atanlar bu ülkede milli iradenin ne olduğunu bilmiyorlardı. Ama şimdi milli iradeyi öğrenmeye başladılar. Artık o kişi demokratik sistemde farklı bir yere gelmiş demektir. Önümüzdeki dönemde de her fırsatta muhtarlarımızla bir araya gelmeye devam edeceğiz” dedi.

“GAYRİSAFİ MİLLİ HASILAYA GÖRE AZ GELİŞMİŞ MİLLETLERE DESTEK OLMA NOKTASINDA TÜRKİYE 1 NUMARADIR”

İstanbul’un önemine değinerek konuşmasını sürdüren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “İstanbul 3 heceden ibaret değildir. İstanbul Türkiye’dir. İstanbul dünyadır. Böyle bir şehirde yaşamak, böyle bir şehirde sorumluluk üstlenmek kolay değildir. Büyükşehir belediye başkanlığını yaptığım için yönetici olmak ne demek çok iyi biliriz. Gençliğimizden beri İstanbul’da sorumluluk üstlendik. Sosyal kültürel çok faaliyette, siyasette, belediyede, başbakan olduk sorumluluk taşıdık. Cumhurbaşkanı olduk aynı şekilde devam ettik. Biz bunca sorumluluk üstlendik ve ne yaptık. Bu soruyu kendi kendime çok sordum. Biz bu emanete hakkıyla taşıdık mı, ileriye götürdük mü? İstanbul’a yaptığımız ve Türkiye’ye yaptığımız hizmetlere ve coğrafyaya yaptığımız hizmetlere baktık. Dünyanın neresinde yaşarsa yaşasın mazlumlara yaptığımız hizmetlere baktık. Hamd olsun her yerde eserlerimizi gördük. Dünyada en aza gelişmiş ülkelere destekte 1 numaralı ülke ABD görünür. Gayrisafi milli hasılaya göre dünyada 1 numaralı ülke Türkiye’dir. Biz numarayız, ABD değil, İngiltere bizden çok daha geride. Sizler böyle bir ülkenin evlatlarısınız” diye konuştu.

“ŞİMDİ SIKIYSA HERHANGİ BİR HASTANE HASTAYI KAPIDAN GERİ ÇEVİRSİN”

Sağlıkta yapılan çalışmaları anlatarak yaşı 18 olan gençlerin yapılan yatırımlar hakkında bilgilendirilmesi gerektiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Sağlıkta yatırım yaptık, doktor atadık, hastaneler yaptık, şimdi şehir hastaneleri yapıyoruz, röntgen çektiremiyorduk. MR mı vardı, tomografi mi vardı. Bunları bizimle beraber var. İnsanların sağlam girip hasta çıktığı, kapıdan girse doktor bulamadığı, ambulans bulamadığı sağlık sistemini bilmiyorlar. Ambulansa diye bir şey yok bizi balık istifi gibi doldurdu, doğru Gerede’ye götürdüler. Bizi Bolu’ya götürecek hemşire bile yoktu. Hemşire en az yaralı olan arkadaşımız oldu. Serum şişelerini taktılar, bir iki tanesi de onun elinde kaldı. Bolu’ya geldik. İlk hastane devlet hastanesi, soruyor emekli sandığımı SSK’mı? ben doğrusu SSK’lı arkadaşlarla öyle alamayız dediler. Bizi oradan SSK hastanesine gönderdiler ve birkaç gün Bolu da yattıktan sonra İstanbul’a geldik. Şimdi sıkıysa herhangi bir hastane hastayı kapıdan geri çevirsin. Böyle bir şey yok geri çeviremez, özel hastanede dahil, böyle bir muamele yapıyorsa bedelini öder. Biz devletsek bu bütün kurumlar bu milletin evlatlarına ilk müdahaleyi yapmak zorundadırlar. Ondan sonraki ayrı mesele” dedi.

“ŞİMDİ YAPTIĞIMIZ ÇALIŞMALARIN ADETA TAÇLANDIRILACAĞI YENİ BİR DÖNEMİN EŞİĞİNDEYİZ”

24 Haziran Seçimleriyle ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ”Şimdi bu yaptığımız çalışmaların adeta taçlandırılması olarak görebileceğimiz yeni bir dönemin eşiğine geldik. İnşallah 24 Haziran’da bir kez daha icazet alacak ve 2023 hedefler doğrultusunda çalışmaya devam edeceğiz. Milletime sahip yapıyorum. Memleket ziyaretlerini uzatıp sandıkları boş bırakmayın. Oy vererek ülkeye cumhurbaşkanı ve milletvekili seçmiyorsunuz. Aynı zamanda geleceğinizi kararını veriyorsunuz. Sandığınıza gidin ve iradenizi yansıtın. Bir aksilik olursa ahların faydası olmaz. Milletimize en büyük bayramı inşallah 24 Haziran akşamı çalışacağız. Durmadan duraksamadan çalışmaya devam edeceğiz. Sizlerden kardeşlerimize selamlarımızı iletmenizi rica ediyorum” ifadelerini kullandı.

(Ufuk Kıvık/İHA)
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