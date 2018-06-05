Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, promter iddialarına ilişkin, "Ben sana promter dersi veririm" dedi.

Sakarya Demokrasi Meydanında düzenlenen mitinge, binlerce vatandaşın yanı sıra Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu da katıldı.

“BUNLARIN HAYATINDA YAPMAK YOK, YIKMAK VAR”

Rakiplerinin, projeleri durdurma vaadine tepki gösteren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Bir tanesi çıkmış, ‘Ben yatırım falan anlamam bunları durduracağım’ diyor. Birisi, ‘Kanal İstanbul’dan anlamam’ diyor. Sen Osmangazi Tünelini mi yıkacaksın, Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nü mü yıkacaksınız. Bunlara kalsa durduracaklar, bunların hayatında yapmak yok, yıkmak var. Bunların dedeleri de böyleydi. Bu CHP zihniyeti budur. Bu CHP zihniyetinin dikili ağacı yok. Ben Bioti diyorum; o, ‘Bioti’ nedir diyor. Öğrenecekler ama öğrenene kadar kampanya bitecek. Karasu’da dev bir yatırım var. BMC Karasu’ya geliyor. Tesislerini buraya taşıyor. BMC’de yok yok. Otobüs üretiminden, tüm zırhlı taşıyıcılara, savunma sanayinin ürünlerine kadar her şey Karasu’da üretilecek. Sakarya’ya çevre yolu bir diğer önemli projemiz. Yakında yapımına başlayacağız. Sakarya’yı hızlı trenle tanıştırmak hamd olsun bize nasip oldu. Hızlı tren fabrikasını kurmakta bize nasip oldu. Adapazarı’nı Karasu limanına ve sanayi tesislerine bağlayacak demiryolu tesislerinin yapımı devam ediyor. Bu projenin alt ve üst yapı imalatları dahil 2020 yılı içinde tamamı tamamlanacak. Sakarya için yapmayı planladığımız bir diğer demiryolu hattı ise, Adapazarı-Karasu-Akçakoca-Ereğli-Bartın demiryolu projesidir. Son 16 yılda 126 bin Sakaryalı kardeşimizi İŞ-KUR aracılığıyla işe yerleştirdik” ifadelerini kullandı.” ifadelerini kullandı.

“TERÖRİSTTEN CUMHURBAŞKANI ADAYI OLMAZ”

“Bu seçimde Türkiye sadece Cumhurbaşkanı, 600 vekil seçmeyecek” ifadelerine yer veren Erdoğan, “Türkiye, yeni bir yönetim sistemine, ‘Bismillah’ diyecek. Getirdiğimiz yeni sistem seçimlerin ardından hayata geçiyor. Bazı adaylar bu değişimi yanlış anlamış. Bazıları kral olacaklarını sanıyorlar. Ali kıran baş kesen kesildiler. Kemal Kılıçdaroğlu’nun ‘Gel bakalım Muharrem’ diyerek, CHP’ye Cumhurbaşkanı adayı yaptığı kişinin Afrin operasyonu komutanı Metin Temel Paşa ile hadsizliğini duydunuz. Meydan meydan gezip ‘Ben bu paşanın apoletlerini sökeceğim’ diyor. Sen kimsin? Sen nesin. Sen bu ülkenin bir hukuk devleti olduğunu hala öğrenemedin mi? Sana o apoletleri söktürmezler. Gidip kendisini ziyaret ettiğin Selahattin Demirtaş’a mı takacaksın o apoletleri. Hale bak. Benim 53 vatandaşımın, Kürt kardeşimin ölümüne sebep olan kişi, bu ülkede Cumhurbaşkanı adayı. Bu Muharrem efendide gidip onu ziyaret ediyor. Bir diğeri, ’ziyaret etmek lazım’ diyor. Teröristten Cumhurbaşkanı adayı olmaz. Benim Kürt kardeşlerim bu oyunu bozacak. 53 tane Kürt kardeşimin ölümüne neden olan bu kişinin, şu anda Cumhurbaşkanı adayı olması onun saflığına delil değildir. Onu ziyaret edenler de özgürlük adına bu işi yapmıyor. Güya oradan oy devşiririm zannediyor, devşiremeyeceksin. Benim halkım, böyle bir teröristi gidip türbe ziyareti gibi, ziyaret eden kişiye 24 Haziran’da dersini verecektir. Bir tane daha aday çıkmış, çıkması lazım diyor. Neymiş, bizde 15 Temmuz’da 150 generalin apoletini sökmüşüz. 15 Temmuz’da kendi milletine silah çeken, masumların kanını dökün o alçaklar üniforma giymiş bir FETÖ teröristiydi. Metin Temel Paşamız ise o teröristlerle Afrin’de göğüs göğüse mücadele eden paşamız. Orada Metin Temel Paşa, o protokolün mensuplarından. Beni alkışlamış, yahu ben başkomutanım. Ey Muharrem, sen kendini ne zannediyorsun, sen daha çırak bile değilsin. Tayyip Erdoğan Anayasaya göre zaten başkomutan. Temel Paşa protokolde yerini almış, iftarı birlikte yapmışız ve alkışlanması gereken yerde alkışlamış. Cumhurbaşkanının kimsenin apoletini sökmek gibi bir yetkisi yoktur. Yargı bu işi yapar. Bu kişinin ayakları daha adayken yerden kesilmiş durumda. Gözleri kimseyi görmüyor. Kamu görevlilerini işten atmakla tehdit ediyor. Korumaları selfie yapan bir kişiyi sahneden atıyor, kürsüye giderken ite kaka gidiyor” diye konuştu.

“BEN SANA PROMTER DERSİ VERİRİM”

Diyarbakır’da kanaat önderleri ile gerçekleştirilen iftar yemeğinde yaptığı konuşma sırasında duraklaması üzerine yapılan eleştirilere yanıt veren Erdoğan, “Geçen gün promterı unutmuşum’ diyor. Ben unutmadım, promterın dersini veririm sana. Kanaat önderleri ile yaptığımız iftarda yanımdaki hoca efendi, akşam namazını kılmak için çıktı. Ben konuşurken dönüyordu. Korumalar önünü kestiler, onu tekrar sandalyesine göndermediler. Bu beni rahatsız etti. Rahatsız edince koruma müdürünü çağırdım, durumu söyledim. Bu benim ilim ehline gösterdiğim saygımdır bay Kemal, bay Muharrem. Öyle sosyal medyadan saldırmakla netice alamazsınız. Bunların bütün işi böyle yalap, şalap. İftirayı, yalanı siyaset sanıyorlar. Şimdiden böyle zıvanadan çıkanların, ülkenin başına geçince neler yapacaklarını tahmin bile edemiyoruz. Metin Temel paşamıza saldırılarının asıl sebebinin terörle mücadelede gösterdiği kahramanlıklar olduğunu biz çok iyi biliyoruz. Bunların asl kuyruk acısı bundan kaynaklanıyor. Ordumuzu Afrin’e göndermek istemiyordu bay Kemal. TSK ve ÖSO’nun Afrin’i ele geçirmesi belli ki sadece PKK, bu örgütün güdümündeki partinin ve onların cezaevinde bulunan liderinin değil bunlarında içine oturmuş. CHP adayının ilk işi cezaevinde, bölücü örgütün kuklası olan kişiyi ziyaret etmek oldu. Afrin Harekatı’nın komutanını hedef almalarının sebebi bu. Sizinde ziyaretine gittiğiniz, elinde 53 vatandaşın kanı bulunan o kişinin daha çok içine oturtacağız. Suriye ve Irak’ta silahı üzerimize doğrultmuş tek bir terörist bırakmayana kadar mücadelemiz devem edecek” sözlerine yer verdi.

(İHA)