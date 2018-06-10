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"Bazı partilerin seçim vaatleri çok hoşuma gitti"

CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce, bütün partilerin seçim vaatlerini okuduğunu vurgulayarak, "Bazı projeler çok hoşuma gitti. Onları ben niye söylemedim diye hayıflandım. Hiç fark etmez başka partilerin projeleri de olsa memleketin yararınaysa söz o projeyi de yapacağım" dedi.

10 Haziran 2018 Pazar 17:12
"Bazı partilerin seçim vaatleri çok hoşuma gitti"

CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce, bütün partilerin seçim vaatlerini okuduğunu vurgulayarak, "Bazı projeler çok hoşuma gitti. Onları ben niye söylemedim diye hayıflandım. Hiç fark etmez başka partilerin projeleri de olsa memleketin yararınaysa söz o projeyi de yapacağım" dedi.

CHP’ Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, seçim çalışmaları kapsamında Bağcılar’da halka hitap etti. Güneşli Meydanı’nda vatandaşlarla buluşan İnce, "Öyle bir uzlaşma sağlayacağız ki, 50 sene eğitim tartışması olmayacak" dedi. Bütün partilerin seçim vaatlerini okuduğunu ve bazılarını beğendiğini söyleyen İnce, "Allah için yalan yok isimlerini göreceksiniz Cumhurbaşkanı olduğumda. Bazı projeler çok hoşuma gitti. Onları ben niye söylemedim diye hayıflandım. Hiç fark etmez başka partilerin projeleri de olsa memleketin yararınaysa söz o projeyi de yapacağım. Çağı iyi okuyamazsak fakir kalırız. 2018 yılında başarılı olmak için iyi eğitilmiş gençlere ihtiyacımız var. Dindar olup olmamasına aile karar verir ona ben karışamam ama kindar nesil istemem. Sevgi dolu nesil isterim" şeklinde konuştu.

"50 SENE EĞİTİM TARTIŞMASI OLMAYACAK"

"50 sene eğitim tartışması olmayacak" diyen İnce, "Cumhurbaşkanı olduğumda din eğitimi nasıl olacak bakın size anlatayım. Erdoğan’ın dediği gibi olmaz. Polisiye tedbir ile ekonomi düzelmez. Zorla dindar nesil kindar nesil olmaz. Okula geldi veli dedi ki ’ben muhafazakar birisiyim 1 saat, 2 saat din dersi bana yetmez ben çocuğuma fıkıh, hadis, siyer bunları da aldırmak istiyorum’ Seçmeli olarak bu dersleri vereceğiz kaç saat istiyorsa. Öbürü de geldi dedi ki ’ben zorunlu din dersi istemiyorum’ Hay hay sen de girmezsin. Ailenin bileceği bir iş bu. Eğitimde zorlama yapmayacağız. Cumhurbaşkanı olduğumda AK Parti’den bir eğitimci çağıracağım. Milliyet Hareket Partisi’nden bir eğitimci, İYİ Parti’den, Sadet Partisi’nden, HDP’den parlamento dışındaki partilerden herkesi bir araya getireceğim. Diyeceğim ki; gelin şu eğitim konusunda uzlaşalım. Öyle bir uzlaşma sağlayacağız ki 50 sene eğitim tartışması olmayacak. Gelecek 100 yılı kaçırmak istemiyorum. Eğer dünyanın bu değişimini dönüşümünü kavrayamazsak 100 yıl fakir oluruz" ifadelerini kullandı.

"DEĞİŞTİRMEKTE FAYDA VARDIR"

İnce, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Cumhurbaşkanı adayı olarak park, kıraathane açmak benim görevim değil. Onları gitsin belediye başkanları yapsın. Uzay üstü kuracaksın. Hayallerin büyük olacak. Ne oldu da birdenbire erken seçim kararı aldı? Kriz kapıda ekonomik krizi atlatamaz. Bütün dünya ile kavgalı, Türkiye içinde kavgalı, Türkiye’de mahkemelere Avrupa güvenmiyor, Amerika güvenmiyor, dünya güvenmiyor. Türkiye’de yargıya güvenmiyorlar. Türkiye’de demokrasi olmadığını biliyorlar. Dış dünyaya güven verecek, Türkiye’ye demokrasiyi yeniden getirecek taze bir kana ihtiyaç var. Onun için Erdoğan gelirse bu krizi atlatamaz. Türkiye’yi karanlık günler bekliyor. Dolar 8,10 lira olursa şaşırmayın. Değiştirmekte fayda vardır. Huzur vardır huzur."

(İHA)
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