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Başbakan’dan ’deprem’ açıklaması

Başbakan Binali Yıldırım, Adıyaman Samsat’ta meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki depreme ilişkin, “Bazı binalarda hasar var. Bunlarla ilgili Başbakanlık gerekli çalışmaları başlattı. Hasar tespitleri, yapılması gereken yardımlar konusunda hemen harekete geçilmiştir” dedi.

24 Nisan 2018 Salı 08:59
Başbakan’dan ’deprem’ açıklaması

Başbakan Binali Yıldırım, Adıyaman Samsat’ta meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki depreme ilişkin, “Bazı binalarda hasar var. Bunlarla ilgili Başbakanlık gerekli çalışmaları başlattı. Hasar tespitleri, yapılması gereken yardımlar konusunda hemen harekete geçilmiştir” dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, İspanya ziyareti öncesinde Esenboğa Havalimanı’nda açıklamalarda bulundu. İspanya ile Türkiye arasında Hükümetler Arası Zirve’nin 2008 yılında kurulduğunu ve ilk toplantısını da 2009 yılında gerçekleştirdiğini hatırlatan Yıldırım, “En son toplantı da 2014 yılında Türkiye’de yapıldı. Bu ziyaret vesilesiyle mevkidaşım Mariano Rajoy ile Türkiye-İspanya ilişkilerinin bugünü ve geleceği kapsamlı bir şekilde ele alınacak. Ülkelerimizde ve çevre ülkelerde yaşanan gelişmeler ve İspanya’nın, Türkiye’nin bu gelişmeler karşısındaki tutumu kapsamlı olarak değerlendirilecek. İspanya- Türkiye stratejik ortak, aynı zamanda NATO’da müttefik iki ülkedir. Farklı kültür ve farklı kimlikleri hoşgörü içerisinde ele alan iki ülke, 2005 yılında da Medeniyetler İttifakı’na eşbaşkanlık yapmışlardı. Bu çerçevede Cumhurbaşkanımızın başbakanlığı döneminde medeniyetlerin farklı dil ve kültürlerin uzlaştırılması, yakınlaştırılması konusunda verimli bir çalışma gerçekleştirilmiştir” ifadelerini kullandı.

“İSPANYA, TÜRKİYE’NİN GERÇEK DOST VE MÜTTEFİKİDİR”

Ziyaret kapsamında ekonomi konularının kapsamlı bir şekilde ele alınacağını belirten Yıldırım, “İspanya ile ikili ticaretimiz 2017 yılında yüzde 19 artış göstermiştir ve 13 milyar doları bulmuştur. Bu ziyaret esnasında iş alemi de bir araya gelecek ve geleceğe yönelik daha fazla iş imkanları nelerdir bunlar değerlendirilecektir. Bu çerçevede düzenlenecek iş forumuna katılıp iş adamlarına hitap etme fırsatımız olacak. Ziyaret vesilesiyle Kral Felipe ve İspanya Temsilciler Meclis Başkanı ile bir görüşme gerçekleştireceğiz. Nihayet, İspanya’nın saygın düşünce kuruluşu Neo Ekonomi Forumu’nda bir toplantıda katılımcılara hitap edeceğim. Suriye’de yaşanan kriz dolayısıyla Türkiye’nin hava savunma sistemine İspanya aktif katılım sağlamış ve 2 yıldan beri hava savunma füzelerini Türkiye’de konuşlandırmıştır. İspanya, Türkiye’nin gerçek dost ve müttefikidir. İspanya ile ilişkilerimizi daha da ileri götürmek için bu ziyareti önemsiyoruz ve bazı anlaşmaları da bu vesileyle imzalayacağız” diye konuştu.

SAMSAT’TAKİ DEPREM

Adıyaman Samsat’ta meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki depremden dolayı bölge halkına geçmiş olsun dileklerini ileten Yıldırım, “Güzel olanı can kaybımız yok. Bazı binalarda hasar var. Bunlarla ilgili Başbakanlık gerekli çalışmaları başlattı. Hasar tespitleri, yapılması gereken yardımlar konusunda hemen harekete geçilmiştir” açıklamasında bulundu.

(İHA)
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