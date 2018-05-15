Yazarlar KÜNYE iletişim
İstanbul 29°
açık
Gündem Siyaset Ekonomi Dünya Spor Sağlık Eğitim Teknoloji Asayiş Yaşam Magazin Çevre KÜLTÜR-SANAT Kadın Genel POLİTİKA
BİST
101875
ALTIN
183.792
DOLAR
4.4411
STERLİN
5.9868
EURO
5.2275
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
Grip için antibiyotik kullanmayın
Grip için antibiyotik kullanmayın
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!

Başbakan Yıldırım’dan Filistin için telefon diplomasisi

Başbakan Binali Yıldırım, Bangladeş Başbakanı Sheikha Hasina, Fas Hükümet Başkanı Saadeddine El Othmani ve Pakistan Başbakanı Şahid Hakan Abbasi’yi telefonla arayarak, İslam İşbirliği Teşkilatı Olağanüstü Zirvesi’ne davet etti.

15 Mayıs 2018 Salı 19:44
Başbakan Yıldırım’dan Filistin için telefon diplomasisi

Başbakan Binali Yıldırım, Bangladeş Başbakanı Sheikha Hasina, Fas Hükümet Başkanı Saadeddine El Othmani ve Pakistan Başbakanı Şahid Hakan Abbasi’yi telefonla arayarak, İslam İşbirliği Teşkilatı Olağanüstü Zirvesi’ne davet etti.

Başbakan Yıldırım, Bangladeş Başbakanı Sheikha Hasina, Fas Hükümet Başkanı Saadeddine El Othmani ve Pakistan Başbakanı Şahid Hakan Abbasi’yi telefonla arayarak Filistinlilerin yaşadığı insanlık dışı olaylar bağlamında Türkiye’nin dönem başkanlığında gerçekleştirilecek İslam İşbirliği Teşkilatı Olağanüstü Zirvesi’ne davet etti. Başbakanlık kaynaklarından yapılan açıklamaya göre, Başbakan Yıldırım’ın muhataplarının, söz konusu Zirve toplantısına ülkelerinden mümkün olan en üst düzeyde katılım konusunda olumlu yanıt verdiklerini ve Filistin halkının acısını paylaştıklarını ifade ettikleri belirtildi.

Ayrıca, Başbakan Yıldırım’ın bugün Irak, Katar ve Cezayirli mevkidaşlarıyla da birer telefon görüşmesi gerçekleştirmesi öngörüldüğü kaydedildi.

(İlker Turak /İHA)
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Başbakan Yıldırım’dan BM’nin yapısının gözden geçirilmesi talebi
Başbakan Yıldırım’dan BM’nin yapısının gözden geçirilmesi talebi
“Bir yanımız Kudüs, diğer yanımız Gazze’dir”
“Bir yanımız Kudüs, diğer yanımız Gazze’dir”
TBMM’de üç partiden ortak deklarasyon
TBMM’de üç partiden ortak deklarasyon
Türkiye’den İsrail ve ABD’ye ortak tepki
Türkiye’den İsrail ve ABD’ye ortak tepki
4 terörist etkisiz hale getirildi
4 terörist etkisiz hale getirildi
İsrail’in Ankara Büyükelçisi ülkesine gönderildi
İsrail’in Ankara Büyükelçisi ülkesine gönderildi
﻿
Yazarlar Hakkımızda Reklam Gizlilik Politikası Yayın İlkeleri Kullanıcı Sözleşmesi Künye İletişim
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber Hane

    Rasimpaşa Mah. Bayramyeri Sokak, Çağdaş İş Merkezi No: 19 Kat: 2/14 Kadıköy / İstanbul

    0850 885 25 77

    Yukarı Çık Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim