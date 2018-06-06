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Başbakan Yıldırım’dan CHP’ye tepki

Başbakan Binali Yıldırım, “FETÖ’nün oyuncağı olmuş bazı hizipçiler milliyetçi kardeşlerimin temsilcisi değildir. CHP maalesef çok kalitesiz çok çirkin bir siyaset yürütüyor. Yalan dolan hepsi var” dedi.

06 Haziran 2018 Çarşamba 18:16
Başbakan Yıldırım’dan CHP’ye tepki

Başbakan Binali Yıldırım, “FETÖ’nün oyuncağı olmuş bazı hizipçiler milliyetçi kardeşlerimin temsilcisi değildir. CHP maalesef çok kalitesiz çok çirkin bir siyaset yürütüyor. Yalan dolan hepsi var” dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, partisince düzenlenen Iğdır mitinginde, vatandaşlara hitap etti. Belediye Meydanı’nda halka hitap eden Başbakan Binali Yıldırım, 24 Haziran seçimlerinde Iğdırlılardan destek istedi. Başbakan Yıldırım, CHP ve İYİ Parti adaylarını da eleştirerek şöyle konuştu:

“FETÖ’nün oyuncağı olmuş bazı hizipçiler milliyetçi kardeşlerimin temsilcisi değildir. CHP maalesef çok kalitesiz çok çirkin bir siyaset yürütüyor. Yalan dolan hepsi var. Bu sistemle rejim değişecek eyalet sistemi gelecek, muhtarlar kalkacak diyor, kuyruklu yalan. Sık sık seçim olmayacak. Hükümet krizleri tarih olacak. Darbelerin adı bile anılmayacak, gerçek güç millet olacak. Kılıçdaroğlu 7 seçim kaybetmişsin hala tek adam devam ediyorsun. Bize tek adam dersi mi veriyorsun.”

(Ercan Tunç /İHA)
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