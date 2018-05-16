Başbakan Yıldırım’dan BM’nin yapısının gözden geçirilmesi talebi

Başbakan Binali Yıldırım, BM’nin Filistin’de yaşanan insanlık dramında büyük bir acze düştüğünü belirterek, “Uzun süreden beri BM’nin yapısının gözden geçirilmesi, daimi üyelik veto sisteminin mutlaka değiştirilmesinin gerektiği ve ‘Dünya beşten büyüktür’ söyleminin ne kadar haklı olduğu ortaya konulmuştur. BM bugün bir araya gelip önemli kararlar almayacak da daha ne zaman böyle bir sorumluluğu üstlenecektir” dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, Ramazan ayının ilk teravih namazını Ankara’da Hacı Bayram Camii’nde kıldı. Yıldırım’a Bakanlar Kurulu üyeleri Ankara Valisi Ercan Topaca ve milletvekilleri eşlik etti. Namaz sonrasında kameraların karşısına gelen Yıldırım, basına açıklamalarda bulundu. Tüm İslam aleminin Ramazan ayını kutlayarak sözlerine başlayan Yıldırım, “Teravihimizi kıldık. Bu gece de inşallah sahura kalkacağız. Bu vesileyle milletimizin Ramazanı mübarek olsun. Ramazan ayı merhamet ayıdır, rahmet aydır, bereket ayıdır. Bu Ramazan’ın ülkemizin güvenliğine, milletimizin kardeşliğine vesile olmasını niyaz ediyorum” ifadelerini kullandı.

Ramazan ayının hemen başında Filistin’den gelen acı haberlerle yüreklerin bir kez daha yandığını aktaran Yıldırım, “Ramazan’a maalesef iyi bir başlangıç yapmadık. Ramazanı karşılarken Filistin’de İsrail’in katliamıyla karşı karşıya kaldık. ABD yönetiminin bütün uluslararası hukuka BM kararlarına ve Filistin’in haklı davasının gereklerine rağmen oldubittiyle büyükelçiliğini üç dinin merkezi Kudüs’e taşıma kararı maalesef Filistin İsrail sorununda telafisi imkansız bir durum ortaya çıkardı. Bir yanda İsrail ve Amerika kutlama yaparken, diğer yandan da İsrail askerleri, savunması olmayan körpe insanları alçakça katletmekten geri durmamıştır. 60’ın üzerinde şehit Filistinli kardeşimiz var. Tüm şehitlere Allah’tan rahmet diliyorum” diye konuştu.

“YARALILARI TESLİM ALMAK, TEDAVİLERİNİ YAPMAK İÇİN BAŞLATTIĞIMIZ GİRİŞİM DE SONUÇ VERMEDİ”

3 binin üzerinde yaralı olduğunu, Türkiye’nin yaralıları tedavi etmek için yaptığı girişimlerin de karşılık bulmadığını söyleyen Yıldırım şunları söyledi:

“O kadar alçakça bir tutum içine girmişlerdir ki yaralıları teslim almak, tedavilerini yapmak için başlattığımız girişim de sonuç vermedi. Dünya daha ne kadar bu zulme sessiz kalacaktır. Orada bu olaylar olurken, ölenler masum Filistinliler değil insanlıktır. Her olayda olduğu gibi Türkiye, Cumhurbaşkanımız bu konuda Türkiye’ye yakışan duruşu ortaya koymuştur. Tüm İslam ülkelerini Cuma günü yapılacak İİT Olağanüstü toplantısına davet ettik. BM Genel Kurulu’nun olağanüstü toplanması dahil ve daha önce aralık ayında aldığımız kararlar dahil inşallah bu toplantıda Filistinlerin haklı davaları için çok güçlü bir mesaj çıkmış olacaktır.”

“ARTIK BU İNSANLIK VAHŞETİNİN BİR AN ÖNCE DURDURULMASI GEREKİR”

Filistin’de yaşanan acıların son bulmasının tek yolunun İsrail ve Filistin’in iki müstakil devlet olarak 1967’de belirlenen sınırları dahilinde yaşamaları olduğuna işaret eden Yıldırım, bugün Filistin devletinin 3 parçaya bölünerek birbirleri ile irtibatlarının kesildiğin, artık bu insanlık vahşetinin bir an önce durdurulması gerektiğini vurguladı.

“BM’NİN BU KADAR ACZE DÜŞTÜĞÜ HİÇBİR OLAYDA GÖRÜLMEMİŞTİR”

Yıldırım BM’nin yapısının ivedilikle değiştirilmesi gerektiğini vurguladığı açıklamasında şunlara değindi:

“Dünyanın düzenini, küresel barışı korumakla görevli olan BM’nin bu kadar acze düştüğü hiçbir olayda görülmemiştir. Uzun süreden beri BM’nin yapısının gözden geçirilmesi, daimi üyelik veto sisteminin mutlaka değiştirilmesi gerektiği ve ‘Dünya beşten büyüktür’ söyleminin ne kadar haklı olduğu ortaya konulmuştur. Kuveyt’in girişimiyle BM Güvenlik Konseyi davet edilmesine rağmen ABD bu toplantıyı bloke etmiştir. BM bugün bir araya gelip önemli kararlar almayacak da daha ne zaman böyle bir sorumluluğu üstlenecektir. Bu da tüm dünyanın gözünde cereyan etmektedir. Bugün hepimize düşen 1 buçuk milyarı aşan İslam dünyasının tek yürek olmasını sağlamaktır. Yoksa buna benzer acılar yaşanmaya devam edilecektir.”

(Caner Ünver - Emre Yüzügüldü - Musa Erdoğan/İHA)