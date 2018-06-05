Yazarlar KÜNYE iletişim
İstanbul 28°
az bulutlu
Gündem Siyaset Ekonomi Dünya Spor Sağlık Eğitim Teknoloji Asayiş Yaşam Magazin Çevre KÜLTÜR-SANAT Kadın Genel POLİTİKA
BİST
95229
ALTIN
192.354
DOLAR
4.6188
STERLİN
6.2032
EURO
5.4382
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
Grip için antibiyotik kullanmayın
Grip için antibiyotik kullanmayın
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!

Başbakan Yıldırım’dan bedeli askerlik açıklaması

Başbakan Binali Yıldırım, seçimlerden sonra ele alacakları önemli konulardan birinin de bedeli askerlik olduğunu söyledi.

05 Haziran 2018 Salı 20:33

Başbakan Binali Yıldırım, seçimlerden sonra ele alacakları önemli konulardan birinin de bedeli askerlik olduğunu söyledi.

Van mitinginin ardından kentte yayın yapan Kanal M televizyonunda ’Seçim Özel’ programına katılan Binali Yıldırım, bedeli askerlikle ilgili açıklamalarda bulundu. Binali Yıldırım, "Hükümet olarak, yönetim olarak buna bir çare bulmak mecburiyetindeyiz. İnşallah seçimden sonra ele alacağımız en önemli konulardan biri bu olacak. Çünkü askerlik olmayınca kız vermiyorlar, evlenmen zor oluyor, iş kurman zor oluyor, hayata tutunman zor oluyor. Boşlukta bekliyorsun. Bunu yapmaya hakkımız yok insanlarımıza" dedi. Yıldırım, daha sonra Ankara’ya gitmek üzere Van’dan ayrıldı.

(İHA)
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bakan Soylu’dan UBER açıklaması
Bakan Soylu’dan UBER açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan idam açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan idam açıklaması
"Dağa çıkışlar sıfır seviyesine yaklaştı"
"Dağa çıkışlar sıfır seviyesine yaklaştı"
"Biz ithali durduracağız"
"Biz ithali durduracağız"
Zeybekli miting !
Zeybekli miting !
“Fırtınalı denizde Türkiye olarak yol alıyoruz”
“Fırtınalı denizde Türkiye olarak yol alıyoruz”
﻿
Yazarlar Hakkımızda Reklam Gizlilik Politikası Yayın İlkeleri Kullanıcı Sözleşmesi Künye İletişim
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber Hane

    Rasimpaşa Mah. Bayramyeri Sokak, Çağdaş İş Merkezi No: 19 Kat: 2/14 Kadıköy / İstanbul

    0850 885 25 77

    Yukarı Çık Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim