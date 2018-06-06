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Başbakan Yıldırım Iğdır Valiliğini ziyaret etti

Başbakan Binali Yıldırım, Iğdır Valiliğini ziyaret etti.

06 Haziran 2018 Çarşamba 17:21
Başbakan Yıldırım Iğdır Valiliğini ziyaret etti

Başbakan Binali Yıldırım, Iğdır Valiliğini ziyaret etti.

Valiliğe gelişinde polis tören mangasını selamlayan Başbakan Binali Yıldırım, Vali Enver Ünlü tarafından karşılandı. Valilik şeref defterini imzalayan Başbakan Yıldırım, basına kapalı gerçekleştirilen ziyarette, kentteki çalışmalar ve yatırımlara ilişkin Vali Ünlü’den bilgi aldı.

Başbakan Yıldırım’a, Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Sorgun ve AK Parti milletvekilleri eşlik etti.

(Ercan Tunç/İHA)
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