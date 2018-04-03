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Başbakan Yıldırım Devlet Bahçeli’yi ziyaret etti

Başbakan Binali Yıldırım, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi ziyaret etti.

03 Nisan 2018 Salı 13:17

Başbakan Binali Yıldırım, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi ziyaret etti.

Başbakan Binali Yıldırım, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi TBMM’deki makamında ziyaret etti. Görüşme baş başa gerçekleşiyor.

(İHA)
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