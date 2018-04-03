Başbakan Yıldırım Devlet Bahçeli’yi ziyaret etti

Başbakan Binali Yıldırım, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi ziyaret etti.
Başbakan Binali Yıldırım, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi TBMM’deki makamında ziyaret etti. Görüşme baş başa gerçekleşiyor.(İHA)
Başbakan Binali Yıldırım, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi ziyaret etti.
Başbakan Binali Yıldırım, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi ziyaret etti.
Başbakan Binali Yıldırım, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi TBMM’deki makamında ziyaret etti. Görüşme baş başa gerçekleşiyor.(İHA)