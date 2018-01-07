Başbakan Binali Yıldırım, İstanbul Balat’taki Demir Kilise’nin açılışı vesilesiyle İstanbul’da bulunan Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov Başbakanlık Çalışma Ofisi’nde görüştü. Görüşmede, Bulgaristan ile ortaklık ilişkiler ve işbirliği, iyi komşuluk ve karşılıklı yarar temelinde geliştirmeye önem verildiğinin bir kez daha teyit edildiği kaydedildi. Bulgaristan’da yaşayan soydaşlar ile Türkiye arasında sağlam bir dostluk köprüsü olduğu vurgulanan görüşmede ayrıca, Bulgaristan’ın devralmış olduğu AB Dönem Başkanlığı bağlamında, ikili ilişkilerin daha da geliştirilmesi ve Türkiye’nin AB sürecinin tekrar canlandırılması konusunda iki tarafın fikir birliği içinde olduğu teyit edildi.
Başbakan Yıldırım, Boyko Borisov ile görüştü
Başbakan Binali Yıldırım, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov ile görüştü.
07 Ocak 2018 Pazar 18:06
Son Güncelleme: 07.01.2018 22:56