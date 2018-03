Başbakan Binali Yıldırım’dan Nevruz mesajı

Kastamonu’da 2018 Türk Dünyası Kültür Başkenti programına katılan Başbakan Binali Yıldırım, “Nevruz baharın müjdecisi, bolluk ve bereket, Nevruz Bayramınız kutlu olsun. Birliğimiz, kardeşliğimiz daim olsun" dedi.

2018 Türk Dünyası Kültür Başkenti ilan edilen Kastamonu’da başlayan kutlamalara Türk Dünyasından 18 farklı ülkenin temsilcileri de katıldı. 2018 Kastamonu-Türk Dünyası Kültür Başkenti açılış ve TÜRKSOY Nevruz programının galası Kastamonu Atatürk Spor Salonu’nda devam etti. Galanın açılış konuşmasını Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş yaptı.

Kastamonu’nun son 15 yılda makus tarihini yendiğini ifade eden Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş kentteki yatırımlara dikkat çekerek, “2018 Türk Dünyası Kültür başkenti Kastamonu açılış programının ilimize, ülkemize ve Türk dünyasına hayırlar getirmesini niyaz ediyorum. Eski çağadan günümüze kesintisiz kronolojisi 1800’ü aşkın kültür varlığı, konakları, tarihi çarşısı ile müze kent olan Kastamonu 2018 Türk Dünyası Kültür başkent olarak en iyi şekilde tanıtılacaktır. Eşsiz doğası, vadileri, şelaleleri, endemik bitkileri ve eşsiz yöresel bitkileriyle Kastamonu son 15 yılda kazandığı yatırımlarıyla makus tarihini yenmiştir. Bu süreçte ilimizin hayalleri gerçekleşmiştir” diye konuştu.

“KASTAMONU KÜLTÜR BAŞKENTLİĞİNİ SONUNA KADAR HAK EDİYOR”

Nevruz’un baharın müjdecisi olduğunu ifade eden TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov ise 2018 yılı Türk Dünyası Kültür başkenti olan Kastamonu’nun bu unvanı sonuna kadar hak ettiğine dikkat çekti. Kaseinov, “Bugün Türk halkları ile birlikte yaşayan komşu ve akraba milletler için büyük bir bayram. Nevruz baharın müjdecisi, bolluk ve bereket, Nevruz Bayramınız kutlu olsun. Birliğimiz, kardeşliğimiz daim olsun. Bu anlamlı günde etkinliğimizi onurlandırdığınız için size en derin minnettarlığımı ifade ederim. Himayenizi ve desteklerinizi her zaman yakından hissediyoruz. Sizden aldığımız güç ile zengin kültürümüzü dünyaya tanıtıyoruz. İnsanlık medeniyetine değer katmaya devam ediyoruz. Kültür dünyamızın en doğusundan en batısına kadar davet ettiğimiz sanatçılar ve seçkin davetlilerimizle nevruzun tüm renklerini sunmaya çalışacağız. Bu senede kültür başkenti açılışımızı nevruz kutlamaları ile yapacağız. Bu bayramlaşmanın ve şölenin mimarı olan Kültür ve Turizm Bakanımıza teşekkürlerimi sunuyorum. İyi ki Kastamonu kültür başkenti olmuş. Bu unvan Kastamonu’ya çok yakışıyor. Kastamonu kültür başkentliğini sonuna kadar hak ediyor. Ve bu hakkı sonuna kadar veriyor. Bize sadece sofrasını değil gönüllerini açan, tüm Kastamonululara tüm emeği geçenlere çok teşekkür ederim. Afrin’de bölgemizin ve ülkemizin güvenliği için canlarını ortaya koyan Türk Silahlı Kuvvetlerinin kahraman askerlerine teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

“KASTAMONU YÜZYILLARA DAYANAN BİRİKİMLERİNİ TÜRK DÜNYASI İLE PAYLAŞACAKTIR”

Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz, “Bu gün Nevruz günü, Türk dünyasının bayramı. Bugün Türk dünyasının kalbi Kastamonu’da atıyor. Kastamonu bir yıl daha Türk dünyasının kalbi olmaya devam edecektir. Yüzyıllara dayanan birikimlerini Türk dünyası ile paylaşacaktır. Kahraman ordumuzun Afrin’de elde ettiği zaferle iki bayramı bir arada kutlayacağız. Bilimsel toplantı, etkinlik, yayın, tanıtım ve benzeri alanlarda toplam 116 proje başlığı elde edilerek bir yıllık proje takvimi oluşturulmuştur. Bu etkinliklerin bir kısmı uygulanmış kalan kısmı ise programdan sonra icra edilmeye devam edilecektir. Kültür başkentliğinin Kastamonu’ya gelmesinde bizlere destek olan Kültür ve Turizm Bakanı Prof. Dr. Numan Kurtulmuş’a ilimiz adına teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

“AFRİN’DEKİ KAHRAMANLAR HAREKATI KISA SÜRE İÇİNDE BİTİRMİŞ OLMASALARDI BUGÜN NEVRUZ’U GÖNÜL RAHATLIĞIYLA KUTLAYAMAYACAKTIK”

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş ise Kastamonu’nun Türk dünyası kültür başkenti programının galasında şu ifadelere yer verdi:

“2018 yılı Türk dünyası kültür başkenti unvanını alan Kastamonu’da sizlerle beraberiz. Kastamonu bu unvanı hak etmiş işin gereğini yerine getiriyor bütün Kastamonu halkı bu rolünü benimseyerek en güzel şekilde icra ediyor. Başbakanımızın yoğun programı içerisinde bizleri yalnız bırakmayarak bu töreni şereflendirmesi bizim için fevkalade onur verici olmuştur. Ankara’dan gelen uluslararası camianın Türkiye’deki misyon temsilcilerine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Güzel bir etkinliği bugün geride bıraktık. İnşallah yıl boyunca Kastamonu Kültür Başkenti olduğunu hak ettiğini bütün dünyaya gösterecektir. Bugün ayrıca Nevruz’u kutluyoruz. Çok güzel bir kutlamayla dört saate yakın bir etkinlikle bunu uluslararası bir etkinlik olarak kutladık. Nevruz tabiatın yeniden canlanması, yeniden dirilişi, öldü zannedilen canlı varlıkların yeniden ayağa kalkışını sembolize etmesi açısından öğreticidir. Farklı renkleri kendi bünyesinde barındırmayı, Cenab-ı Allah’ın yaradılışın bize gösterdiği önemli bir öğretidir. İnsanların sadece fiziki değil ruhi varlıklarının da değişimi açısından ders vericidir. Bugün Kastamonu’da bu üç önemli dersi almış, insanlara ayrı gayrı bakmaksızın herkesi yaratılandan ötürü sevmenin üzerimizde bir sorumluluk olduğunu bir kez daha görmüş olduk. Kastamonu’yu Türk dünyasının başkenti ilan ederken öne çıkan özelliklerden en önemlisi Anadolu coğrafyasında kadim kültürümüzü en iyi şekilde yaşatmış olmasıydı. Ayrıca bugün nevruzla bu başlangıcı yapıp yıl boyunca bu etkinlikleri sürdüreceğiz. Şükranla ve minnetle ifade etmek isteriz ki eğer Afrin’deki kahramanlar çok kısa bir süre içinde Afrin harekatını bitirmiş olmasalardı bugün biz burada Nevruz’u huzur ve barışı gönül rahatlığıyla kutlayamayacaktık. Bu harekatı çok kısa bir süre içerisinde başarıyla tamamlayan TSK’nın bütün mensuplarına, komutanından en alt rütbedeki erine kadar herkese şükranlarımızı ifade ediyoruz. Hayatlarını hiç tereddüt etmeden hiçbir şekilde bir adım dahi geri kalmadan feda etmeyi başaran şehitlerimizin manevi hatıraları önünde saygıyla eğiliyoruz. Onları Hz. Peygamberimizin komşusu olması temennisiyle dualarla, Fatihalarla, Yasinlerle anıyoruz. Aynı şekilde TSK’nın ve TSK ile birlikte hareket eden bütün güvenlik unsurlarımızın Afrin’e yönlendirilmesinde kuşkusuz ana direktifi veren Başkomutanımız Recep Tayyip Erdoğan’a da millet olarak şükranlarımızı ifade ediyoruz. Allah şehitlerimizden razı olsun. Allah onları bizleri, hepimizi cennette Hz. Peygambere komşu eylesin. Bugün aynı zamanda 21 Mart Hz. Ali efendimizin doğum günüdür. Serdarı Şüheda olarak bilinir. Hz. Peygamberimizin en küçüklüğünden beri yanında olan birisidir. Hz. Ali ilkeler etrafında mücadele etmenin kararlılığıdır. Hz. Ali asırlar boyunca gelişen ve bugüne kadar gelmiş olan irfan mektebinin kurucularından birisidir. Allah bizi Hz. Peygamberin yolundan Hz. Ali’nin yolundan ayırmasın.”

“ŞEHİRLERİN DÜŞMANLARI DA VARDIR. BUNLARDAN BİRİSİ SAVAŞLARDIR”

Bağdat, Şam, Kudüs’ün savaşların yıkıcı yüzünü gösteren şehirler olduğunu, taşıdıkları değerleri, hatıralarının, tarihinin, kültürünün içlerinden sökülüp alındığını ifade eden Başbakan Binali Yıldırım, şöyle dedi:

“Bugün Kastamonu önemli bir etkinliğe ev sahipliği yapıyor. Kastamonu adına Türkiye ve Türk dünyası adına bu büyük heyecanı birlikte yaşıyoruz. Kültür mirasımız Kastamonu muhteşem bir törenle Türk dünyası kültür başkenti oluyor. Hayırlı uğurlu olsun. Bir yıl boyunca gururla taşıyacağımız her türlü zengin etkinliklerle hakkını vereceğimiz bu payeyi bize kazandıran bütün dostlarımıza teşekkür ediyorum. Türkiye sevdalılarına teşekkür ediyorum. Emeği geçenlere, katkı verenlere şükranlarımı sunuyorum. Şehir ve mimari hayati öneme sahip iki konudur. Şehir sadece bir yerleşim yeri değildir. Her şehrin bir de ruhu vardır. Medeniyetler tarihi bir yandan da şehirlerin tarihini ifade eder. Tarih yazmak isteyenler şehirleri gezerler tarihe konu pek çok şeyi şehirler tarihçilere sunar. Büyük medeniyetler kendilerini özgün şehirleriyle dünyaya anlatır. İnsan şehri inşa ederken, şehir de insanı inşa eder. Birbirlerinin karakterlerini, kültürlerini şekillendirirler. Türk ve İslam dünyasının medeniyet merkezi olan önemli şehirleri vardır. İstanbul, Bursa, Konya, Kastamonu Şanlıurfa, Taşkent, Buhara, Semerkant, Kazan, Bağdat, Şam, Kahire, Kudüs, Medine gibi sembol şehirlerimize uğradığınızda sizlere derin bir medeniyet anlatısı yapılır. Camiler, medreseler, bedestenler, hanlar, şadırvanlar, sokaklar ve evler birer tarih öğretmeni olur sizlere geçmişinizi anlatırlar. Yalnızca aklınıza değil bu mekânlar aynı zamanda ruhumuza, kalbimize de seslenir. Şairlere ilham kaynağı olur şehirler. Kastamonu da Şeyh Şaban-i Veli hazretlerine zimmetlidir. Şehirler maneviyatlarını bu yüce şahsiyetlerden alır. Şehirlerin düşmanları da vardır. Bunlardan birisi savaşlardır. İşte Bağdat, Şam, Kudüs maalesef savaşların yıkıcı yüzünü gösteren şehirlerdir. Taşıdıkları değerleri, hatıraları, tarihi, kültürü maalesef içlerinden sökülüp alındı. Şehirlerin bir başka düşmanı da betonlaşmadır. Adeta zehirli bir sarmaşık gibi bir anda şehirlerin her yanını sarar ve bütün güzellikleri gölgeler adeta yok eder. Şehirlerimize sahip çıkacağız. Gelecek kuşaklar için sahip çıkacağız. Şehirlerimizi betonlaşmaya teslim etmeyeceğiz.”

“TÜRK EL MİMARİSİNİN EN GÜZEL ÖRNEKLERİ KASTAMONU’DA YAŞIYOR”

Kastamonu’nun kimliğini, dokusunu, karakterini yaşatmaya devam ederek ilham veren şehirlerden birisi olmayı sürdüreceğini ifade eden Yıldırım, “Mimarisi, tarihi eserleri, dokumacılığı, yemek kültürüyle Kastamonu’yu her daim yaşatıyoruz, yaşatacağız. Bugün aynı zamanda Anadolu kültürüne, şiirleri ve kültürüyle büyük katkılar vermiş halk ozanımız Aşık Veysel’in ölüm yıldönümü. Kendisini de bu vesile ile rahmetle anıyorum. O yürek kokulu türküleriyle bizleri sevgiyi, kardeşliği, dayanışmayı ve vatan sevgisini anlattı. Çalışmanın, üretmenin, helal lokmanın hep kıymetini anlattı. Anadolu’yu Anadolu yapan gönül erlerinin cümlesini rahmetle anıyorum. 21 Mart sadece Kastamonu’nun Türk dünyası kültür başşehri ilan edildiği gün değil 21 Mart’ın birçok özelliği var. Bugün Nevruz, baharın gelişini temsil eden Nevruz’da binlerce sanatsever ve misafirimizle birlikte Kastamonu’dayız. Sizlerin de bildiği gibi 21 Mart Orta Asya’dan Avrupa’ya kadar uzanan kültür coğrafyamız için çok önemli bir gün. Sadece bu coğrafyada değil neredeyse Kuzey Yarım Küre’nin tamamında bu bayram kutlanır. Doğu Türkistan’dan Orta Asya’ya, Moğolistan’dan Amerika kıtasına kadar Nevruz yeni bir uyanışı ifade eder. Bizler için Nevruz sadece bir mevsim değişimi değil bu topraklarda binlerce yıldır dirilişi, bereketi, birliği, beraberliği, kardeşliği temsil eder. Toprağın dirilişi simgeleyen nevruz aynı zamanda bir bayramdır. Zira bizler toprağı ana gibi sahiplenen ona Toprak Ana diye hitap eden topraktan yaratıldığımıza inanan bu yüzden toprağın dirilişini doğanın dirilişi olarak görürüz. Bu vesile ile Nevruz’un bütün insanlığa barış, huzur ve bereket getirmesini de Cenab-ı Mevlam’dan niyaz ediyorum. Tabiatın bütün farklılıklarıyla bir bütün oluşu gibi bizlerin de bütün farklılıklarımızla bir ve beraber olmamızı diliyorum. Bu güzel bayramı en kalbi duygularımla tebrik ediyorum” şeklinde sözlerine devam etti.

“HEP BİRLİKTE TARİHİMİZE, ORTAK DEĞERLERİMİZE SAHİP ÇIKMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Türkiye’nin doğudan batıya bütün şehirlerinin farklı kültürleri ve farklı kültür mirasları olduğuna dikkat çeken Başbakan Binali Yıldırım, “Ülkemizde İstanbul’dan Şanlıurfa’ya, Edirne’den Kars’a kadar bütün şehirlerimizin farklı kültürleri, farklı kültür mirasları vardır. 2010’da İstanbul, Avrupa Kültür başşehri oldu. 2013’te Eskişehir Türk dünyası kültür başkenti oldu. 2016’da Konya İslam dünyası turizm başşehri oldu. Bu yılda istiklal savaşımızın kahraman şehri Türk dünyası kültür başşehri olarak bu şehirlerimiz arasında hak ettiği yeri aldı. İnanıyorum ki önümüzdeki yıllar içinde birçok ilimiz turizmin, kültürün başşehri olarak yer alacaktır. Hep birlikte tarihimize, ortak değerlerimize sahip çıkmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

“TÜRK DÜNYASI İÇİN ÖZELLİKLE HÜKÜMETLERİMİZ DÖNEMİNDE BİRÇOK HİZMETİ İFA ETTİK”

TİKA eliyle coğrafya ötesindeki tarihi eserleri ihya ettiklerini anlatan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Başbakan Binali Yıldırım, sözlerine şöyle devam etti:

“Bizim çalışmalarımız kültür başşehri etkinlikleriyle sınırlı değil. Türk dünyası için özellikle hükümetlerimiz döneminde birçok hizmeti ifa ettik. TİKA eliyle coğrafyamız ve ötesindeki tarihi eserleri ihya ediyoruz. Örneğin Moğolistan’da Türk tarihi için çok önemli olan Bilge Tonyukuk anıtlarını koruma altına aldık. Ahmet Yesevi, Sultan Sencer gibi önemli şahsiyetlerin türbelerini ihya ettik gelecek kuşaklara aktarılmasını sağladık. Orhun ve Bilge Kağan Müzesini kurduk hizmete açtık. TRT Avaz bu gün de bu etkinliği de Türk coğrafyasına canlı olarak veriyor. Türk dünyasının sesi olmaya devam ediyor. Türkiye olarak sınırlarımızın ötesine hizmette sınır tanımıyoruz. Ecdadın mirasına sahip çıkıyoruz. Dost ve kardeş ülkelerin değerlerini değerlerimiz bilerek korumaya devam ediyoruz.”

“NE ZAMAN KASTAMONU’YA GELSEK HUZUR BULURUZ”

Başbakanlığının ötesinde Kastamonulular ile dünür olduğunu ifade eden Başbakan Binali Yıldırım, kente son 15 yılda yapılan yatırımları da hatırlatarak sözlerini şöyle tamamladı:

“Ben aynı zamanda sizin dünürünüzüm. Dolayısıyla Kastamonu’ya karşı özel bir sorumluluğumuz da var. Başbakan olmanın ötesinde Kastamonu’ya son 15 yılda neler yapıldığını burada anlatacak değilim. Herhalde anlatsam bu program çok uzun sürer. Ama Kastamonu’dan çıkıp Ankara’ya giderken kışın ortasında Ilgaz Dağı’nın ortasında yolda kaldığınızda Kastamonu’nun zorluğunu hep beraber yaşamışsınızdır. Bu sıkıntıyı ben de yaşadım. O gün kararı verdik. Kastamonu mutlaka Ilgaz’a tünel yapılacak ve Kastamonu artık yaz kış erişilir ulaşılır hale gelecek. 15 Temmuz tünellerimiz yapıldı hizmet veriyor. Şimdi baraj yapılacak o yolu da yeni bir tünelle Kırık tünelleriyle yeni bir yol haline getiriyoruz. Böyle Kastamonu-Ankara çok daha kısalmış olacak. Kastamonu’nun Türk tarihinde çok önemli yeri var. Milattan önce 400 yıl öncesine ulaşan tarihi var. Ama Kastamonu en büyük kahramanlığını İstiklal mücadelesinde vermiş bir şehirdir. İnebolu’dan Kastamonu üzerinden istiklal mücadelesi yapan kahramanlarımızın bütün mühimmatları bu güzergahtan taşınmıştır. Kastamonu deyince şerife bacı akla gelir. Aslanlarımız Afrin’de yurt içinde yurt dışında alçak terör örgütlerine göğüslerini siper ederek milletimizi ülkemizi her türlü terör belasından korumak için amansız mücadele veriyorlar. Bu vesile ile gerek 15 Temmuz’da, gerek istiklal mücadelemizde, gerekse Fırat Kalkanında Zeytin Dalı Harekatında ülkenin bağımsızlığı için milletin huzur ve güvenliği için canını seve seve veren bütün şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun. Gazilerimize güzel ömürler diliyorum. İşte Kastamonu deyince istiklal mücadelesini şehitlerimizi, bu mübarek toprakları hatırlarız. Ne zaman Kastamonu’ya gelsek huzur buluruz. Kastamonulu kardeşlerimizin tabiriyle buraya geldik gözüm gönlüm açıldı. Bu vesile ile uzaktan yakından gelen bütün misafirlerimizin Kastamonu’da huzur bulacağına ve Kastamonu’nun güzel insanlarının güzel ev sahipliğiyle karşılayacağından hiç şüphemiz yoktur. Kastamonu güzel bir kültür hanı hak ediyor. Kültür ve Turizm Bakanımız gerekli hazırlıkları yapıyor. Kastamonu’ya kültür başşehri olması vesilesiyle çok güzel bir kültür merkezini de kazandırmış olacağız. Bugün bu coşkuyu, bu sevgiyi büyükelçiler, misafirler, vekillerimiz, valilerimiz ve bütün misafirlerimizle birlikte belediye başkanlarımızla, bakanlarımızla birlikte paylaşırken size milletin adamı adam gibi adam Cumhurbaşkanımızın selamını da getirdim. Bu coşkuyu bu heyecanı bizimle paylaşan bütün dostlarımızı selamlıyor TÜRKSOY başta olmak üzere emeği geçen bütün herkese huzurlarınızda teşekkür ediyorum.”

Başbakan Binali Yıldırım’a programın anısına çeşitli hediyeler verildi. Programa Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Kültür ve Turizm Bakanı Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov, 18 ülkenin büyükelçileri, yabancı davetliler ile milletvekilleri, belediye başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve davetliler katıldı. Program, Türk dünyası ülkelerinden gelen ekiplerin hak oyunlarıyla devam etti.