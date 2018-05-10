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Bakanlar Kuruluna KHK yetkisi

TBMM Genel Kurulunda, 16 Nisan referandumuyla Anayasa’da yapılan değişikliklere uyum için kanun ve KHK’lerde yapılacak düzenlemelerle ilgili Bakanlar Kuruluna yetki veren tasarı kabul edildi.

10 Mayıs 2018 Perşembe 22:41
Bakanlar Kuruluna KHK yetkisi

TBMM Genel Kurulunda, 16 Nisan referandumuyla Anayasa’da yapılan değişikliklere uyum için kanun ve KHK’lerde yapılacak düzenlemelerle ilgili Bakanlar Kuruluna yetki veren tasarı kabul edildi.

Kabul edilen tasarıda, 16 Nisan 2017’de yapılan referanduma ilişkin bazı düzenlemeler yapılıyor. Kamu kurum ve kuruluşlarının görev ve yetkileri düzenleniyor. Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde yer alan tüzük, Bakanlar Kurulu, İcra Vekilleri Heyeti Kararı, Bakanlar Kurulu Kararı, Bakanlar Kurulu Yönetmeliği, Hükümet, Başbakan, Başvekil, Başbakanlık, Başvekalet, sıkıyönetim, nizamname, Kanun Tasarısı gibi ibareler değiştiriliyor veya yürürlükten kaldırılıyor.

(Ahmet Umur Öztürk /İHA)
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