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Bakan Tüfenkci’den Kılıçdaroğlu’na Çiftlik bank tepkisi

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na, "Bakan yeni uyanmadı, siz yeni uyandınız" diyerek tepkisini belirtti.

22 Mart 2018 Perşembe 12:35
Bakan Tüfenkci’den Kılıçdaroğlu’na Çiftlik bank tepkisi

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na, "Bakan yeni uyanmadı, siz yeni uyandınız" diyerek tepkisini belirtti.

Tüfenkci, "Çiftlik bank meselesiyle ilgili “bakan yeni mi uyandı” cümlesine cevap vererek, “Hayır Kılıçdaroğlu Bakan yeni uyanmadı, siz yeni uyandınız. Ve yeni uyandınız ama size gelen bilgi de görmeden, duymadan, bilmeden konuşunca da karşılığı olmayan yanlış bilgilerle sağa sola saldırdığınızı görüyoruz” dedi. Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci İstanbul Ticaret Odası Bilgilendirme Merkezi açılışına katıldı. Açılışa Bakan Tüfenkci’nin yanısıra; İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Öztürk Oran, İstanbul Ticaret Odası Meclis Başkanı Şekib Avdagiç ve çok sayıda davetli katıldı.

“HAYIR KILIÇDAROĞLU BAKAN YENİ UYANMADI, SİZ YENİ UYANDINIZ”

Programda konuşma yapan Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, “Biz bugün burada bilgilendirme merkezi açıyoruz. Ama maalesef yaptığımız bilgilendirmelerden rahatsız olan bir ana muhalefet var, Türkiye’de Kılıçdaroğlu, bu hafta grup toplantısında özellikle çiftlik bank meselesiyle birlikte diyor ki, "bakan yeni mi uyandı" hayır Kılıçdaroğlu Bakan yeni uyanmadı, siz yeni uyandınız. Ve yeni uyandınız ama size gelen bilgi de görmeden, duymadan, bilmeden konuşunca da karşılığı olmayan yanlış bilgilerle sağa sola saldırdığınızı görüyoruz. Hükumet olarak bizim yaptıklarımıza hem kör hem de sağır olmasına rağmen bilgilenmeden konuşunca böyle, gerçekten kamuoyunu yanıltıcı bilgiler veriyor” diye konuştu.

“NEREDEYSE DİYECEĞİZ Kİ HIRSIZIN HİÇ Mİ BİR SUÇU YOK”

"Çiftlik bank gündemini Türkiye’nin gündemine bizler getirdik" diyerek sözlerine devam eden Tüfenkci, “Bizim müfettişlerimiz çok hızlı bir şekilde teftişlerini yaptı. Savcılıklara suç duyurusunda bulundu. Reklamlarında bank ifadesini kullanamaz diye reklamlarını durduran bizim bakanlığımız. Ve vatandaşları da uyarıyoruz. Kılıçdaroğlu şunu bilmiyor ki, bakanlıkların bir görevi de vatandaşı uyarmak. Sen diyor niye vatandaşları uyarıyorsun. Neredeyse diyeceğiz ki hırsızın hiç mi bir suçu yok. Vatandaşlar ne bilsin diyor. İşte vatandaşları bilgilendiriyoruz Kılıçdaroğlu. Biz özellikle buna benzer yapılar üzerinde de, belki senin haberin yok. Biz onların üzerine de gidiyoruz. Müfettişlerimiz incelemelerini bitirdiğinde suç tespit ettiklerinde suç duyurusunda bulunuyorlar. Savcılarımızı harekete geçiriyorlar. Dolayısıyla sen hiç merak etme Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanımız da, Başbakanımız da, hükumetimiz de her olaya müdahale ediyor. Sadece bu tip dolandırıcılara değil her olaya müdahale ediyoruz. Sen rahat ol. İş başında bir hükumet var” şeklinde konuştu.

“HİÇ KUSURA BAKMA KILIÇDAROĞLU, SAHTEKARIN, DOLANDIRICININ DİNİ İMANI OLMAZ”

Kılıçdaroğlu’nun konuşmasındaki , "dini kelimeler kullandılar, Allah, Peygamber dediler, ondan sonra böyle çarptılar "gibi ifadelerine yönelik de konuşan Bakan Tüfenkci, “Kılıçdaroğlu, hiç kusura bakma. Bu işin dini imanı olmaz. Sahtekarın, dolandırıcının dini imanı olmaz. Sahtekar sahtekardır. Dolandırıcı dolandırıcıdır. Dolayısıyla olaya o şekilde bakmanız lazım. Nasıl İslami terörist olmadığı gibi, terör terörse, bunun İslamisi, dini, dinsizi olmadığı gibi dolandırıcının da, sahtekarın da dinlisi dinsizi olmaz. Sahtekar sahtekardır. Dolayısıyla bunu bu şekilde görmek lazım. Yapılan çalışmalara da saygı duymak lazım. Biz de her platformlarda vatandaşlarımızı uyarmaya devam edeceğiz” dedi.

“BU OFİSTE YATIRIMCININ HER TÜRLÜ SORUSUNA CEVAP VAR”

Bilgilendirme merkezine yönelik konuşma yapan İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Öztürk Oran ise, “Girişimcimize yol arkadaşlığı yapacak İTO Bilgilendirme Merkezimizi hep birlikte resmi olarak hayata taşıyoruz. Bu ofiste yatırımcının her sorusuna cevap var sloganıyla yola çıktık. İster üyemiz olsun, ister olmasın. İster yerli olsun ister yabancı. Her girişimcinin ve ya girişimci adayının ihtiyaç duyduğu bilgiye tek elden ulaşabileceği bir bilgi kaynağı burada tesis ettik” diye konuştu.

(Emrah Kuş/İHA)
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