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Bakan Soylu’dan UBER açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Maçka Parkında bulunan taksi durağına gelerek taksicilerle bir araya geldi. UBER konusuna değinen Bakan Soylu, “Hukuksuz bir işe bizim müsaade etmemizi kimse beklemesin” dedi.

06 Haziran 2018 Çarşamba 09:30
Bakan Soylu’dan UBER açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Maçka Parkında bulunan taksi durağına gelerek taksicilerle bir araya geldi. UBER konusuna değinen Bakan Soylu, “Hukuksuz bir işe bizim müsaade etmemizi kimse beklemesin” dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu seçim çalışmaları kapsamında Maçka Parkında bulunan taksi durağını ziyaret etti. Taksicilerle bir müddet sohbet eden Bakan Soylu, taksiciler ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

“HUKUKSUZ BİR İŞE BİZİM MÜSAADE ETMEMİZİ KİMSE BEKLEMESİN”

UBER konusuna değinen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “UBER konusunda daha önceden söyledim, şimdi de söylüyorum. Çok tartışıldı bu konu Türkiye’de ama Türkiye bir hukuk devleti ve hukuk devletinin kendine ait kuralları var. UBER’in yaptığı yetkisiz bir taşımacılık, bunu kendileri de kabul ediyorlar zaten. Ve yetkisiz taşımacılık kanuna ait bir deyim esas bunun adı korsan. Yani kendi yetkisi olmadığı bir taşıma şeklini oluşturuyor. Bu şunu açar; adı UBER olmaz başka bir isim olur ve o isimle yine aynı şekilde yine başka bir işletme kurabilirler bu bir. İkincisi bizim kanunumuzla açık bir nokta var diyor ki bu tip taşımlarda komisyon kesilemez. Bir de komisyon kesiyor çünkü komisyon kesmek zorunda çünkü yurt dışına çalışıyor. Üç vergisi buraya ödenmiyor. Vergisi başka ülkeye ödeniyor. Bizim bu tip taşımalarda kurallarımıza ait belirlediklerimiz var. Hukuksuz bir işe bizim müsaade etmemizi kimse beklemesin. Bu doğru da olmaz. Seçimden sonra inşallah hep beraber tekrar oturup bir takım standartları ilgili muhataplarla birlikte bu işi koordine ekip inşallah iyi bir noktaya getireceğimizi düşünüyorum” dedi.

“BİZ HANGİSİNE İNANACAĞIZ. SAZ ÇALAN DEMİRTAŞ’A MI, 53 KİŞİYİ ORADA KATLETTİREN DEMİRTAŞ’A MI İNANACAĞIZ”

Selahattin Demirtaş’ın serbest bırakılmasını isteyenlere de seslenen Bakan Soylu, “Sadece Selahattin Demirtaş’ı çıkartmasınlar. HDP diye bir siyasi parti yok zaten, PKK diye bir anlayış var. Bu anlayışın HDP sahadaki maske giymiş uygulamasıdır bu kadar basit. Bunu herkes biliyor. Bunu kendileri de biliyor. Biz hangisine inanacağız. Saz çalan Demirtaş’a mı inanacağız? Yoksa 53 kişiyi orada katlettiren Demirtaş’a mı inanacağız? Hangi Demirtaş’a inanacağız? Biz bir gün sevgi kelebeği olan Demirtaş’a mı inanacağız? Ertesi gün bu T.C.’nin başına bunu geçiririz diyen Demirtaş’a mı inanacağız” ifadelerini kullandı.

(İsmail Bulut/İHA)
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