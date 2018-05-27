Bakan Soylu’dan muhalefete sert ’Demirtaş’ tepkisi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, muhalefetin oy alabilmek için tutuklu bulunan HDP Eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın serbest bırakılmasını istediklerini belirterek, “Ne battı size? Doğu ve Güneydoğu’daki huzur mu battı size” dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 24 Haziran seçim çalışmaları kapsamında Beşiktaş’ta vatandaşlarla bir araya geldi. Bakan Soylu, Dikilitaş’ta bulunan Ebubekir Camii’nin alt kısmında bulunan salonda vatandaşlarla sohbet etti.

"VATANDAŞLARIN ELİNDEKİ TEK GÜÇ 50 GRAMLIK OY PUSULASIDIR"

Programda vatandaşlara seslen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bizim, sizin ve bütün vatandaşlarımızın elinde bir tek gücü var. O da 50 gramlık oy pusulasıdır. Bilirsiniz başka gücümüz yok. Musibetleri def edeceksek bununla def edeceğiz. Hayrı getireceksek, daha doğrusu hayra talip olacaksak bununla talip olacağız. Aslında bakarsanız kendimizi oyumuzla savunuruz. Hukukumuzu onunla koruruz. Ekonomimizin nereye gireceğini, zenginleşecek miyiz, fakirleşecek miyiz, onunla beraber belirleriz. Ülkemiz güvende mi? Şehirlerimizde can ve mal emniyetimiz var mı? Onunla belirleriz. Çocuklarımızın ve nesillerimizin refah içinde yaşayıp yaşayamayacağı hep, o küçücük oy pusulasının istikametiyle belli olmaktadır. Oyumuzdan ve hukuktan başka bir gücümüz söz konusu değildir. Ama bilesiniz bu güçte çok büyük bir güçtür" dedi.

"27 MAYIS DEMOKRASİYE VE OY HAKKIMIZA YAPILAN İLK SALDIRININ YIL DÖNÜMÜ"

27 Mayıs demokrasiyi ve oy hakkına yapılan saldırıların yıl dönümü olduğunu söyleyen Bakan Soylu, "Millet bir şeye karar verdi mi, onun önünde kimse duramaz. Dikkat edin güzel cumhuriyetimiz kurulana kadar bu ülkede topla tüfekle saldırdılar. Baktılar ki olmuyor, baktılar ki, bu ülkeyi, bu milletin elinden savaşla almak mümkün değil, oy hakkımıza, millet iradesine ve demokrasiye saldırdılar. Darbeler yaptılar. Bugün 27 Mayıs demokrasiye ve oy hakkımıza yapılan ilk saldırının yıl dönümüdür. Ortadan hiçbir şey yoktu. Hükümet iş başındaydı. Meclis açıktı. Büyüyen bir Türkiye vardı. Köyler ve şehirler birbirine bağlanmıştı. Hikaye hep aynı. Hiç değişmiyor. Birilerinin hazmedemediği bir şey oldu. Türkiye’nin ayakları titresin istediler. Müstemleke gibi yönetilebilen bir Türkiye istediler" dedi.

"BÜTÜN KORKULARI SİZLERİN SANDIĞA ATACAĞIN BİR OYDUR, SİZİN İRADENİZDİR"

Türkiye’deki vatandaşların birbirine düşmesi için çalıştıklarını söyleyen Bakan Soylu, "Bu memleket insanının birbirine düşmesini istediler. 28 Şubat’ta postmodern bir darbe yaptılar. 27 Nisan’da hükümete bir tehdit mesajı gönderdiler mi? Bak dikkat edin her 10 yılda bir gönderdiler. 15 Temmuz’a bakın. Yine darbe kalkışması. Yeniden bir 10 yıl. TRT’yi işgal ettiler mi? TRT’de okudukları bildiri paçavrasını hatırlayın. Millete ’Size yeni bir Anayasa yapacağız’ dediler. Aynen 1960’da, 1980’de olduğu gibi. Aynen 1971’de değiştirdikleri gibi. Bunları ülkede yatırımlar üçe katlanmışken yaptılar. IMF’ye borcumuz yokken, 1 Kasım’da hükümet kurulmuş ve Meclis açık iken yaptılar. İnsanlar, işinde gücünde, esnaf ticaretiyle uğraşırken yaptılar. Kişi başına milli gelir 11 bin dolarak çıkmışken yaptılar. Ve ihracat rekorlar kırarken yaptılar. Bunların bütün dertleri milletimizin özgür iradesidir. Bu millete itimat etmiyorlar. Seçim sonuçlandığının ertesi günü ’Zaten bu millet, demokrasiye layık bir millet değil’ naraları attılar. Bunların bütün korkuları sizlerin sandığa atacağınız bir oydur. Bütün korkuları sizin iradenizdir. Nereye verirseniz verin. Ne yaparsanız yapın korkuları budur. Bu ülkede milletin iradesi ne zaman iş başına gelmişse Türkiye’ye kalkınmıştır, gelişmiş ve zenginleşmiştir" diye konuştu.

“PKK DİNSİZ BİR ÖRGÜTTÜR”

Batının PKK’yı desteklediğini ve teröristlerin yetiştirilmesine yardımcı olduğunu vurgulayan Soylu, "İşin esası şudur. Bu memleketi bölemeyeceklerini biliyorlar. PKK dinsiz bir örgüttür. Doğu ve Güneydoğu’daki kardeşlerimizin medeniyetini ortadan kaldırmak istiyor. Kültürümüzü, aile birliğimizi, kardeşliğimizi, sevincimizi, sevdamızı ortadan kaldırmaktır amaçları. Onları gayesi budur. İşte onun için bugün Almanya’da PKK’ya miting yapmak için izin veriliyor da milletin evlatlarına miting yapma izni verilmiyor. Ben Batı’nın, Almanya’nın, Hollanda’nın, Avusturya’nın ve Amerika’nın derdini anlarım. Bütün bunları anlarım. Ama anlayamadığım bir şey var. Hadi onlar, PKK’ya kucak açıyor da ya bizim arkadaşlar ne yapıyor? Kato Dağı’na Cudi’ye gittim. Şurada huzur içinde yaşayabilmemizi temin edebilmek için şehadet mertebesine erişmeyi kendisine şeref sayan evlatlarımızla beraber oldum. Yalnız bırakmadım onları. Onlara saldırdılar. Bir gün sonra cephede yanlarında oldum. Onlara, ’Merak etmeyin! Bu memleketin Cumhurbaşkanı da Başbakanı da bütün evlatları da sizinle beraberdir’ dedim. Hiçbir gün onlarda yeis, korku ve karamsarlık görmedim. Peki 6-7 Ekim olaylarından bir gün önce ben yine oralardaydım. O zaman İçişleri Bakanı değildim. O tabloyu gördüm" değerlendirmesinde bulundu” dedi.

“DOĞU VE GÜNEYDOĞU’DAKİ HUZUR MU BATTI SİZE, SEÇİMİNİZ DİBE BATSIN İÇİM ACIYOR”

Muhalefete yüklenen Bakan Soylu, "Muhalefet partilerin hepsi birden ’Demirtaş çıksın’ diyor. İçim parçalanıyor. Yeni kurulanı, eski olanı, Erbakan’ın partisi, ’Ben Atatürk’ün partisiyim’ diye sağda-solda gezenler, ’Ben milliyetçiyim’ diye yeni parti kurup naralar atanların hepsi ’Demirtaş çıksın’ diye konuşuyorlar. Var mı böyle bir şey ya? Hukuk nerede? Oy alabilmek için, Batı’ya selam çakabilmek, onların şemsiyesinin altına girebilmek için bunları söylüyorlar. Ne battı size? Doğu ve Güneydoğu’daki huzur mu battı size? Gecenin ikisine, üçüne kadar o insanlar, Doğu ve Güneydoğu’da sokaklarda geziyorlar. Ne battı size, 16 yaşındaki kız anasının dizinin dibinden dağa götürülüp terörist yapılamıyor. Akşener, sana bu mu battı? Erbakan’ın partisi, sana bu mu battı? Sayın Muharrem İnce, sana bu mu battı? Belediyeleri paraları teröre akmıyor. 6 bin 300 kilometrenin üzerinde sıcak asfalt yapıldı. 10 milyon metrekare parke taş döşendi. 93 tane belediyeye el koydu, yüzlerce park, kültür merkezleri, çocuklar üniversiteye hazırlanıyorlar. Nasıl çocuklara burada üniversiteye hazırlanıp mühendis olmak istiyorlarsa O insanların çocukları da üniversiteye hazırlanıyorlar. Onlar da çocuklarını doktor, mühendis yapmak istiyorlar. Çocuklarını terörist yaptırmak istemiyorlar. Bu mu battı size? Yazıklar olsun. Seçiminiz dibe batsın sizin. İçim acıyor. Şehitlerimize nasıl hesap vereceğiz? Ben İçişleri Bakanlığı yaptım Kolay mı? Şehit olduğu zaman yarım saat sonra o kişinin babasını-anasını arayıp ’başın sağ olsun’ demek kolay mı? ’Vatan sağ olsun’ diyen o vatandaşın bu sözlerinin altına ezile ezile aradım. ’Bir oğlum daha var. Onu da bu ülke için şehit veririm yeter ki, bunlar başımıza çıkmasınlar’ diyen o analara-babalara ne diyeceğiz. Yazıklar olsun. Cumhurbaşkanı olsan ne olur? Parlamentoya girsen ne olur? Hakkaniyet, adalet, olmadıktan sonra Adalete olmadıktan sonra. Bu memlekette Menderes asıldığı gün, Saraçhane Meydanı’nda davul çalanları biliyoruz. Rami Kışlası’ndan çıkıp naralar atanları da biliyoruz. Bizim hafızamızı silemezler, yok edemezler. Ama inan ki, içim acıyor. Her şey bu kadar ucuz olmamalı. O çocukları, niye ay yıldızlı bayraklara sarıp gönderdik?" diye konuştu.

"24 HAZİRAN’DA GÜZEL BİR BAŞLANGIÇ YAPMALIYIZ"

24 Haziran seçimleriyle ilgili konuşan Bakan Süleyman Soylu, "Bu topraklarda hep güzel başlangıçlar yaptık. Selçuklu, Osmanlı, Cumhuriyet ve çok partili hayatla siyasi hayatta güzel işler yaptık. 21. asrın başında AK Parti ile güzel bir başlangıç yaptık. Şimdi 24 Haziran’da güzel başlangıçlar yapmalıyız. Bu ülkede bir daha bu arabayı devirmek isteyenlere fırsat vermemeliyiz. İşimizi yarım bırakmamalıyız. PKK ile yabancı terörist savaşçılarla mücadele eden biziz. Göçle mücadele eden biziz. Uyuşturucu ile mücadele eden biziz. Bütün bunları ortaya koyuyoruz. İstikametimiz düzgündür. Ayaklarımızın üzerinde duruyoruz. Türkiye, bu kadar ateş çemberinin içerisinde olmasına karşın dünyanın en güvenli ülkelerinden biri haline geldi. Bu güzel İstanbul’u dünyanın en güvenli şehri haline getirdik. Hiç merak etmeyin. Uyuşturucuya karşı büyük bir mücadele yürütüyoruz. Yılbaşından bu güne kadar yaklaşık 5 bin uyuşturucu satıcısı tutuklanarak hapse gönderildi. Okulların etrafında onlara nefes aldırmıyoruz. 2016’da 5 bin kilo eroin yakaladık. Sadece 2018’in ilk dört ayında 5 bin eroin yakaladık. Emniyet görevlilerimiz, jandarmamız herkes bu illetin terörizm karar tehlikeli olduğunu bilmektedir. Bu mücadeleyi kararlılıkla sürdürüyoruz, sürdürmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

(İHA)